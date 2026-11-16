España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

Aceite de oliva.

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El aceite de oliva virgen extra español (AOVE) vuelve a situarse entre los grandes referentes de la gastronomía internacional. Cinco variedades nacionales han conseguido entrar en el ‘top 10’ de los mejores AOVE del mundo de la campaña 2025/2026, según la undécima edición de la Guía Evooleum, que reúne los 100 aceites mejor valorados por su jurado. El reconocimiento más destacado para España ha sido para Oleum Hispania Nature Premium Pajarera, que ha logrado la tercera posición con 96 puntos.

El primer puesto de la clasificación, sin embargo, ha viajado hasta Italia. Di Molfetta Frantoiani di Coratina se ha alzado con el título de mejor aceite del mundo, con 97 puntos, seguido por otro producto italiano, Monini Monocultivar Coratina Bio, que ha obtenido 96. El aceite español ha conseguido cerrar el podio y convertirse en la referencia nacional mejor posicionada.

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La representación española entre los diez primeros no termina ahí. Parqueoliva Serie Oro, un coupage de picuda y hojiblanca, ocupa la cuarta plaza con 96 puntos, mientras que Dehesa El Molinillo Coratina se sitúa en quinta posición, con 95. El Santuario de Mágina Selección Temprana alcanza el sexto puesto, también con 95 puntos, y Rincón de la Subbética, monovarietal de hojiblanca, aparece en novena posición con 94.

España, Italia y Andalucía dominan el ranking mundial del AOVE

El reparto de los diez primeros puestos refleja el peso de la producción española en el mercado internacional. Cinco aceites nacionales comparten protagonismo con tres italianos, uno croata y otro sudafricano. Completan la clasificación Monte Rosso Grand Selection, de Croacia, séptimo con 95 puntos; el italiano L’Uomo di Ferro, octavo con 94; y De Rustica Estate Collection Coratina, de Sudáfrica, décimo con la misma puntuación.

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Más allá de los primeros puestos, España vuelve a demostrar su fortaleza en el conjunto de la selección. El país concentra 68 de los 100 aceites elegidos por el jurado, una cifra que lo coloca muy por delante de Italia, que ocupa la segunda posición por representación con 15 referencias.

Dentro del mapa nacional, Andalucía vuelve a ser la gran protagonista, con 45 aceites seleccionados. Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar entre las comunidades autónomas, con diez referencias incluidas en la guía, lo que confirma la diversidad territorial de la producción española de aceite de oliva virgen extra.

Una guía con 11 países y nuevas categorías internacionales

La selección de esta edición reúne productos procedentes de 11 países: España, Italia, Portugal, Brasil, Croacia, Jordania, Turquía, Grecia, Marruecos, Francia y Sudáfrica. Entre los cien aceites distinguidos, 35 cuentan con certificación ecológica y otros 36 disponen de Denominación de Origen Protegida (DOP).

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Como principal novedad de esta undécima edición, Evooleum incorpora una clasificación específica con los 20 mejores aceites del hemisferio sur. La publicación también reserva un espacio para los 20 pequeños productores más destacados del mundo, aquellos cuya producción no supera los 2.500 litros por campaña.

A estas categorías se suman los reconocimientos ‘Best of Class’ y los premios dedicados al diseño de los envases, que amplían el alcance de una guía que no solo evalúa la calidad del aceite de oliva, sino también otros aspectos vinculados a su presentación y comercialización. El apartado gastronómico completa la publicación con un prólogo de Martín Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin, y un recetario firmado por el chef mexicano Enrique Olvera.

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