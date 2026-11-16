Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / EuropaPress)

Guardar

La avalancha de descuentos que acompaña al Black Friday empieza a perder parte de su efecto sorpresa. Lo que durante años fue una de las grandes citas comerciales del calendario se ha convertido en una sucesión de promociones que se prolongan durante semanas y que compiten por captar la atención de unos consumidores cada vez más expuestos a las ofertas. Ante este escenario, las marcas están modificando sus estrategias y recurren a la inteligencia artificial (IA) para diseñar descuentos adaptados a los intereses y hábitos de cada comprador.

El cambio de comportamiento también se refleja en las previsiones económicas. Los españoles calculan que destinarán una media de 175 euros a las compras durante el fin de semana del Black Friday de 2026, frente a los 182 euros previstos en 2025, según el informe Holiday Retail 2026 de Shopify. Una reducción que apunta a una mayor contención del gasto en una campaña marcada por la competencia comercial.

PUBLICIDAD

“El Black Friday no está perdiendo necesariamente su capacidad para vender, pero sí parte de su capacidad para sorprender. Cuando todos los días parecen Black Friday, el descuento deja de ser una novedad y las marcas necesitan encontrar otras formas de conectar con el consumidor”, explica Robinson Ortiz, docente del Curso de Neuromarketing de Deusto Formación.

La IA sustituye los descuentos para todos por ofertas a medida

En lugar de lanzar promociones idénticas para millones de usuarios, las empresas buscan ahora identificar qué quiere comprar cada consumidor y cuándo tiene más posibilidades de hacerlo. Para ello, la inteligencia artificial analiza información como las búsquedas realizadas, el historial de compras, los productos consultados y las interacciones con los anuncios. Con esos datos, las marcas pueden anticipar intereses y ajustar sus campañas a perfiles concretos.

PUBLICIDAD

Detrás de esta estrategia también hay una explicación psicológica. Los estímulos relacionados con los gustos y necesidades personales suelen captar más fácilmente la atención que los mensajes genéricos. Así, una promoción diseñada en función de las preferencias de un usuario puede resultar más convincente que un descuento general, incluso si este último ofrece un ahorro superior.

“Estamos pasando de competir por ofrecer el mayor descuento a competir por comprender mejor al consumidor”, señala Ortiz. Incide en que “esta transformación permite a las marcas dirigir sus promociones de forma más precisa y evitar descuentos innecesarios”.

El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

Los anuncios segmentados y el neuromarketing ganan músculo

El cambio de rumbo no se limita a las tiendas online. Las redes sociales también están dejando atrás las campañas masivas para dar mayor protagonismo a los anuncios segmentados. Juanjo Tarrasón, docente del Curso de Community Manager y Redes Sociales de Deusto Formación, considera que “la saturación publicitaria, el aumento de los costes de adquisición en plataformas como Meta y TikTok y los cambios en la privacidad de los datos han obligado a replantear la forma en que las marcas abordan el Black Friday”.

PUBLICIDAD

A esta transformación se suma el uso de técnicas comerciales que buscan influir directamente en las decisiones de compra. El neuromarketing permite analizar cómo reaccionan los consumidores ante determinados estímulos y qué factores pueden llevarles a adquirir un producto de manera impulsiva, especialmente cuando las promociones incluyen mensajes de urgencia o escasez.

Entre los mecanismos psicológicos más estudiados figura la aversión a la pérdida, un fenómeno investigado por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky que explica por qué, en determinadas circunstancias, el temor a perder una oportunidad puede pesar más que la satisfacción de conseguir un beneficio equivalente.

PUBLICIDAD

También interviene el efecto anclaje, que lleva a tomar el precio inicial como referencia para valorar una rebaja, y el FOMO (fear of missing out), es decir, el miedo a quedarse fuera de una oportunidad.

Un grupo de personas pasan por delante de un anuncio luminoso de Black Friday. REUTERS/Toby Melville

Temporizadores y falsas oportunidades: las trampas que pueden precipitar una compra

La combinación de estos sesgos con promociones personalizadas puede acelerar las decisiones de los compradores. Un ejemplo habitual es recibir un descuento sobre un artículo que se ha consultado previamente acompañado de un aviso que anuncia que la oferta terminará en unas horas. La sensación de que el tiempo se agota puede empujar al consumidor a comprar sin valorar si realmente necesita el producto.

PUBLICIDAD

“Lo que me preocupa no es que una empresa conozca nuestros intereses, sino que utilice ese conocimiento para identificar los momentos en los que somos más susceptibles de comprar sin pensarlo demasiado”, advierte Robinson Ortiz.

Frente a estas técnicas, conviene prestar atención a determinadas señales: contadores que vuelven a empezar cuando llegan a cero, avisos de últimas unidades que aparecen de forma recurrente o descuentos supuestamente excepcionales que se repiten semana tras semana. Estas prácticas pueden encajar en los denominados dark patterns, diseños de páginas web y aplicaciones concebidos para influir en las decisiones de los usuarios aprovechando sus sesgos cognitivos o dificultando que puedan elegir libremente.

PUBLICIDAD

Por último, los especialistas aconsejan introducir una pausa antes de completar cualquier compra. Preguntarse si el producto es realmente necesario, comparar su precio en distintos establecimientos y esperar unas horas antes de decidir son medidas sencillas para evitar gastos impulsivos. En un Black Friday cada vez más personalizado, la mejor defensa del consumidor puede ser no dejarse llevar por la urgencia de una oferta.