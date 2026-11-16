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La Embajada de Estados Unidos en España alerta de riesgo terrorista en Europa en Navidad: “Pueden atacar con poca o ninguna advertencia”

El comunicado llega tras una sucesión de falsas amenazas de bomba en varios países europeos

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Europa y España no cesan con los avisos de bomba mientras el miedo se expande. A principios de mes, una oleada de amenazas de bomba en aviones europeos provocó decenas de aterrizajes y de alertas en aeropuertos. A esto le ha seguido, que, en cuestión de una semana, España ha recibido una decena de episodios de avisos de bomba por bultos sospechosos en Madrid y Andalucía, todos falsos. La situación ha coincidido con otro aviso que el pasado miércoles afectó a centenares de colegios de toda Italia y al que el jueves se sumaron Irlanda del Norte, Escocia e Irlanda.

“Hay mucho miedo que se contagia por la viralidad que tienen estas noticias, lo que provoca que mucha gente avise a la Policía”, han confesado fuentes a Infobae que han señalado que “más vale prevenir que curar”. El caso más grave ocurrió en Oviedo el pasado martes, donde la explosión de una mochila mató a un policía nacional e hirió gravemente a un operativo de los Tedax. Las autoridades continúan buscando a Manuel Ferrero, alias ‘el Ruso’.

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En este contexto, y a poco más de un mes de la Navidad, la Embajada de Estados Unidos en España ha emitido este lunes, 16 de noviembre, una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos en toda Europa. “Los terroristas, incluso aquellos que actúan en solitario, pueden atacar con poca o ninguna advertencia”, señala el comunicado, que identifica como posibles objetivos “los mercados, los centros comerciales, las estaciones de transporte, los lugares de culto y otras áreas públicas”. “Quienes visiten zonas turísticas concurridas deben prestar especial atención a su entorno y seguir siempre las instrucciones de la policía y los servicios de emergencia”, añaden.

Albares habla de “agresión híbrida”

A esto hay que sumarle la oleada de falsas amenazas de bomba que afectaron a más de 50 vuelos comerciales entre el 2 y el 6 de noviembre. Las incidencias afectaron además a aeropuertos situados en 17 países diferentes, entre ellos los de Madrid y Murcia. “Se recomienda a los estadounidenses que consulten las noticias locales durante sus viajes al extranjero para mantenerse informados sobre eventos o novedades que puedan afectar el transporte o la vida diaria. Animamos a todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones de seguridad para sus destinos”, escriben en el comunicado.

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Por ahora, respecto a estos avisos, no se han atribuido autorías de ningún tipo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito los hechos como “un intento de agresión híbrida y una forma de guerra psicológica”.

De la misma manera, otro aviso llegó el pasado 12 de noviembre, después de que un joven denunciara a la policía que en un tren destino Tudela, supuestamente, escuchó a un varón anunciar que su mochila tenía una bomba. Ahora la policía ha detenido a este hombre, que se inventó el aviso en la estación de Zaragoza-Delicias porque llegaba tarde a su tren y no quería perderlo.

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