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¿Es seguro comer el ‘socarrat’ de la paella? Esto es lo que advierten los expertos sobre el arroz tostado y su contenido en acrilamida

Pese a ser uno de los elementos mejor valorados de este tradicional plato valenciano, tostar demasiado un alimento como el arroz podría no ser recomendable

Paella de pollo (Adobe Stock)
Paella de pollo (Adobe Stock)
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El socarrat, esa capa dorada y crujiente por la que todos nos peleamos cuando nos servimos la paella un domingo, es uno de los elementos más apreciados de este icónico plato valenciano. Una capa que aporta color y aroma, además de un riquísimo sabor ahumado que se consigue gracias a la combinación de hidratos, grasas, azúcares y proteínas.

Sin embargo, esta delicia oculta un peligro desconocido que conviene tener en cuenta. A pesar de ser una maravilla culinaria, lo cierto es que, desde el punto de vista de la salud, el socarrat podría no ser del todo recomendable. Y es que, al tostar este ingrediente hasta alcanzar casi el punto de quemado, aumentamos la cantidad de sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud, como por ejemplo la acrilamida.

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Qué es la acrilamida y por qué puede ser peligrosa

La acrilamida es una sustancia química que aparece de forma natural en alimentos ricos en almidón sometidos a fritura, tostado o asado a altas temperaturas. Se origina a partir de los azúcares y de un aminoácido llamado asparagina, presentes de manera natural en ingredientes como las patatas o la harina de trigo. Es el proceso químico, conocido como reacción de Maillard, responsable del color y el aroma que hacen tan apetecible a la paella y a otros alimentos tostados.

La paella a la leña de Mercado Little Spain (José Andrés Group)
La paella a la leña de Mercado Little Spain (José Andrés Group)

Una vez consumida, el tracto gastrointestinal absorbe la acrilamida, la distribuye por los órganos y el cuerpo la metaboliza. Las consecuencias de esta absorción han sido estudiadas en diversas investigaciones. Como explican organismos como la AESAN, los animales de laboratorio expuestos a esta sustancia por vía oral han mostrado mayor probabilidad de desarrollar mutaciones genéticas y tumores, aunque lo cierto es que en personas las pruebas sobre esta relación causa-consecuencia son bastante limitadas.

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En este sentido, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) señala que “los resultados de los estudios humanos proporcionan pruebas limitadas e inconsistentes en cuanto al aumento del riesgo de desarrollo de cáncer relacionado con la exposición a la acrilamida a través de la dieta”. Los estudios en personas apuntan, con cautela, a un posible vínculo con tumores de riñón, endometrio y ovarios. Sin embargo, la acrilamida no ha demostrado 100% ser cancerígena en seres humanos, y por ello todas las medidas son de carácter preventivo.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

El arroz y la acrilamida

Cabe mencionar que no todos los alimentos que contienen almidón producen la misma cantidad de esta sustancia carcinógena. La cantidad de acrilamida depende en gran medida del contenido de asparagina de cada alimento y, en ese sentido, el arroz ocupa uno de los puestos más bajos entre los alimentos ricos en hidratos de carbono.

Eso no significa que el arroz esté libre de riesgo. También forma acrilamida, aunque en menor cantidad que el pan o las patatas fritas, los dos ejemplos que suelen citarse como los de mayor generación de esta sustancia. Sin embargo, el grano de arroz está compuesto en más del 80% por hidratos de carbono, unos 7 gramos de proteína y poca grasa. Cuando esa composición se combina con altas temperaturas y escasa humedad, como ocurre en el socarrat, la acrilamida se abre paso con mayor facilidad.

De hecho, la principal vía de exposición a la acrilamida ni siquiera tiene que ver con la alimentación y se encuentra, según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), en el humo del tabaco. Después aparecen alimentos como las galletas, el pan, los cereales de desayuno, el café y las patatas fritas. No se trata, por supuesto, de eliminar la paella de la dieta, sino de limitar el consumo frecuente de alimentos muy tostados a algo ocasional.

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