El pueblo de León perfecto para visitar estas navidades: tiene menos de 600 habitantes y se ilumina con 150.000 luces

Varios visitantes recorren un sendero con figuras luminosas y adornos de Navidad junto a la torre iluminada de Almanza, en León (almanzavive)

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Un pequeño pueblo leonés se ilumina cada invierno con más de 150.000 luces, figuras de cuento y un mercadillo entre calles empedradas. Cuando cae la tarde, los arcos de piedra y los restos de la muralla medieval cambian de aspecto y proponen un paseo pensado para alargar la sobremesa hasta la noche.

El destino es Almanza, una localidad de menos de 600 vecinos censados situada entre los valles del río Cea y los robledales de la provincia de León. Está a poco más de media hora de la capital leonesa y, durante las fiestas, ofrece una alternativa para quienes buscan pasar una tarde navideña fuera de la ciudad.

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Luces entre murallas y figuras de Navidad

Almanza recibió en 2024 el reconocimiento como Pueblo Europeo de la Navidad, un título otorgado con el respaldo del Parlamento Europeo. Desde entonces, el municipio mantiene una propuesta que aprovecha el trazado de su casco histórico y lo llena de iluminación, personajes y actividades familiares.

La visita comienza a tomar forma al anochecer. Desde el 21 de noviembre hasta mediados de enero, las luces se encienden cada día alrededor de las 18.00 y permanecen activas hasta avanzada la noche. Las más de 150.000 bombillas LED se reparten por plazas, calles,

Una de las paradas está en el gran cascanueces creado por el artista Fernando Ortiz. La estructura mide más de siete metros y dispone de cerca de 20.000 puntos de luz, por lo que se ha convertido en una de las figuras que más miradas concentra en el centro del pueblo.

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A su alrededor aparecen una galleta de jengibre gigante, un trineo tirado por renos luminosos, duendes, osos polares y el Grinch. Junto a la iglesia, bajo los arcos de piedra, se sitúan los Reyes Magos con sus camellos, que acompañan la entrada al casco antiguo.

Un paseo entre robles antes de que se enciendan las calles

Conviene llegar a Almanza entre las 15.30 y las 16.00. Así queda tiempo para conocer el pueblo de día y, después, asistir al momento en que las luces cambian el aspecto de las calles medievales.

A pocos metros del núcleo urbano comienza el Bosque de los Enanitos, un sendero llano y accesible de unos dos kilómetros. El camino discurre entre robles centenarios y permite hacer una caminata tranquila, especialmente si se viaja con niños.

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El letrero iluminado de Almanza luce decoraciones navideñas y nieve bajo la torre del municipio en León (almanzavive)

Durante el paseo van apareciendo tallas de madera a tamaño real. Entre los árboles se encuentran Blancanieves, Caperucita Roja y el lobo feroz, de modo que la ruta suma un pequeño juego de búsqueda mientras se avanza por el bosque.

De vuelta al pueblo, el recorrido puede continuar por el puente medieval de piedra sobre el río Cea, los lienzos restaurados de la muralla, el castillo y las casonas blasonadas. Son lugares que ayudan a entender el carácter de una villa que conserva parte de su huella medieval.

La Torre del Reloj también forma parte de la ruta. En su interior se instala un belén tradicional y, en fechas señaladas, Papá Noel recibe las cartas de los niños antes de Nochebuena.

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Mercadillo y platos de cuchara

Con el frío de la noche, el mercadillo navideño reúne buena parte del ambiente. Una docena de casetas de madera vende artesanía local, adornos hechos a mano, juguetes tradicionales y repostería típica.

También hay castañas asadas, vino caliente especiado y chocolate con churros para hacer una pausa durante el paseo. Si la visita coincide con la hora de comer o cenar, la cocina leonesa ofrece cocidos, sopas de ajo, alubias de la zona, cecina, chorizo picante, morcilla leonesa y carnes a la brasa.

Para el regreso, los hojaldres de la provincia y los dulces artesanos de almendra son una opción fácil de llevar. Además, permiten prolongar la escapada una vez terminada la visita.

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Si buscas un lugar para pasar una tarde navideña, Almanza es la opción perfecta para huir de la ciudad y sentirte como en un cuento, entre robles, personajes iluminados y calles medievales