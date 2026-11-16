Pedro Sánchez, sobre sus comienzos con Begoña Gómez: “Ella era una rompecorazones. Nos conocimos en una fiesta y todo fue muy rápido”

Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)

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La vida de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa no se limita a las responsabilidades institucionales y a las jornadas marcadas por la agenda política. Desde que llegó a la residencia presidencial junto a Begoña Gómez y sus dos hijas, el presidente del Gobierno ha procurado mantener un espacio reservado para su familia, con la que comparte buena parte de su tiempo fuera de los compromisos oficiales. Así lo contaba este domingo 15 de noviembre durante su visita a La Séptima, donde, en una conversación distendida con Alba Carrillo y Marta Márquez, dejó ver una faceta mucho más personal: la de marido enamorado, padre de dos adolescentes y suegro primerizo.

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista llegó cuando recordó cómo comenzó su historia con Begoña Gómez. Se conocieron en una fiesta, cuando ambos rondaban la treintena, y lo que empezó como una serie de encuentros terminó convirtiéndose en una relación seria en muy poco tiempo: “Ella era una rompecorazones. Nos conocimos en una fiesta. Empezamos a quedar y realmente, teníamos 30, 31 años, todo fue muy rápido. Ella tenía su piso, yo el mío, ella su trabajo, yo el mío… A los dos o tres meses nos fuimos ya a vivir juntos. Y luego nada, al año y medio tuvimos a nuestra primera hija. Luego ya nos casamos“.

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Sánchez recordó con especial cariño la manera en la que le pidió matrimonio. No hubo una gran puesta en escena ni una propuesta escondida en un postre. Fue durante una cena en un restaurante asiático cuando decidió expresarle directamente lo que sentía. “Fuimos a un restaurante de comida asiática. Me acerqué y le dije que estaba muy enamorado y que me quería casar con ella. Fue muy bonito porque en la boda nuestra hija mayor tenía un año y poco y ahí estuvo con nosotros”, relató.

El presidente no escondió que sigue sintiendo una gran admiración por su mujer. “Siempre la veo fantástica. Yo quiero mucho a mi mujer, estoy muy enamorado de ella”, aseguró. También explicó que su relación se sostiene en el apoyo mutuo y en compartir actividades cotidianas. Meditar, practicar deporte y buscar momentos para estar juntos forman parte de una rutina que, según sus palabras, les ayuda a afrontar las circunstancias que rodean sus vidas.

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"Fue un flechazo a primera vista". Pedro Sánchez saca su lado más personal en #SánchezFueraDeControl. https://t.co/PCYI9fm75d — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

La familia, un refugio frente a la exposición pública

Durante la conversación, Sánchez también habló de sus hijas y de cómo han vivido el hecho de crecer siendo las hijas del presidente del Gobierno. Aunque las describió como jóvenes fuertes y orgullosas de sus padres, reconoció que la exposición pública no siempre ha sido sencilla para ellas: “Son muy fuertes. Están orgullosas y cuando nos ven a su madre y a mí con lo que estamos viviendo y nos ven bien, se tranquilizan. Pero este famoso cántico de hijo de puta, pues han vivido situaciones violentas en discotecas o bares donde cuatro o cinco cantan estos insultos. Se sienten violentadas y se acaban yendo”.

La entrevista también permitió descubrir una nueva faceta de su vida familiar: la de suegro. Una de sus hijas tiene pareja y Sánchez admitió que, al principio, suele mostrarse algo distante con quien comienza una relación con ellas. Sin embargo, explicó que esa actitud inicial ha ido dando paso a una mayor confianza con el joven. “Ya me ha tocado el papel de suegro, sí. Pero no puedo decir nada”. Sánchez confesaba que una de sus hijas tiene ya pareja. “Al principio soy distante, pero claro que he ido a comer con él, el novio de una de ellas. Como llevan un tiempo, ya soy más cercano, pero primero soy distante. A ver a qué viene. Él no sabía quién era su padre… La madre del novio de mi hija tampoco sabía quién era yo”, admitió.

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Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)

El primer encuentro con la realidad de su familia política llegó cuando el novio acudió a la residencia presidencial: “El caso es que cuando ve Palacio de la Moncloa, le pregunta que quién era su novia. Iba a venir a comer un día y parece que se puso una camiseta y ella le dijo: ‘No, no. Tienes que ir vestido allí como Dios manda, no puedes ir con cualquier cosa’. Allí ya dimensionó a todo. A los padres no los he conocido, pero según me ha dicho ella, son muy majos”.

Además, asegura que para él lo más importante es que se quieran: “Creo que lo veo en él, que quiere mucho a mi hija. Eso me relaja un poco. Creo que es progresista. Es matemático. Son un poco especiales. Es majete. Y la otra está soltera todavía”.

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Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)

La vida cotidiana detrás de las puertas de Moncloa

Más allá de su matrimonio y de la educación de sus hijas, Sánchez ofreció algunos detalles sobre cómo se organiza la convivencia en el Palacio de la Moncloa. La residencia, explicó, cuenta con tres plantas y combina los espacios destinados al trabajo institucional con las dependencias privadas de la familia presidencial. En una de ellas se desarrollan buena parte de las tareas oficiales, mientras que otra está reservada a la vida familiar. “A la planta de arriba nadie va. Una de mis hijas, cuando llegamos allí, me dijo la pobre, que había fantasmas”, recordó entre risas.

También habló de las necesidades de mantenimiento del palacio y consideró que sería conveniente acometer una rehabilitación, aunque reconoció que tomar una decisión de ese tipo podría generar polémica: “Es como los Falcon, los compró Aznar y ya tenían 20 años de antigüedad. Algún susto nos hemos llevado. Pero imagina que Sánchez renueva la flota de aviones o el palacio de la Moncloa…”

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