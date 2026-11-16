España

Renfe abre una investigación al maquinista que pidió a los viajeros que se bajaran del tren y luego por megafonía dijo: "Recemos para que no pase nada"

El incidente se produjo el pasado sábado en un servicio de la línea R11 de Rodalies, en en la estación barcelonesa de Sant Andreu

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino / Europa Press=)
Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino / Europa Press=) (David Zorrakino / Europa Press)
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Renfe ha abierto una investigación interna para determinar si el maquinista de un tren de Rodalies actuó de forma adecuada después de pedir a parte de los viajeros que bajara del convoy, que circulaba con una elevada ocupación entre Barcelona y Figueres, en Girona.

El incidente se produjo el pasado sábado en un servicio de la línea R11 de Rodalies. El tren se detuvo en la estación barcelonesa de Sant Andreu, donde el conductor comunicó por megafonía que no podía continuar con tantos pasajeros a bordo y solicitó que algunos descendieran.

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Según adelantó RAC1, y confirmaron fuentes de Renfe a EFE, la compañía pretende esclarecer “qué ocurrió exactamente y si se actuó correctamente”.

El tren reanudó el trayecto pese a que apenas bajaron viajeros

Tras el aviso, el maquinista comprobó que casi ningún pasajero abandonaba los vagones. Finalmente, retomó la circulación hacia Figueres.

Un audio difundido por RAC1 recoge el mensaje posterior del conductor a los viajeros: “Recemos para que no pase nada”.

La investigación de Renfe deberá determinar las circunstancias del episodio y la actuación seguida durante la incidencia en este tren de la línea R11.

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