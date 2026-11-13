España Cultura

Los estrenos más esperados de la semana en cines: del regreso de Johnny Depp con ‘Scrooge y los fantasmas de Navidad’ a la joya de animación española ‘La violinista’

La adaptación de un best seller español o la película de espías que podría darle el Oscar a John Malkovich completan las novedades en cartelera

De 'Scrooge y los fantasmas de Navidad' a 'La violinista', estos son los estrenos destacados de la semana.
De 'Scrooge y los fantasmas de Navidad' a 'La violinista', estos son los estrenos destacados de la semana.
Guardar

Faltan aun unas cuantas semanas para Navidad, pero parece que el frío ya ha invadido las casas a lo largo de toda España. Quizá por ello sea tan buena idea acercarse a los cines para refugiarse y calentarse, pero también para descubrir nuevas historias y personajes que acompañar. Tras una semana protagonizada por los monstruos de Godzilla Minus Zero o Sacamantecas, en esta todo se centra en historias de personajes ambiguos y atormentados.

El primero de ellos es Eebenezer Scrooge, precisamente personaje icónico de la Navidad gracias al cuento de Charles Dickens, pero no es el único de época que se cuela esta semana. Están la institutriz con instintos asesinos de Victorian Psycho, los agentes de la CIA desplazados a Chile para resolver una crisis política en Wild Horse Nine o la violinista de la película que ha hecho historia para España en el mundo de la animación.

PUBLICIDAD

Scrooge y los fantasmas de Navidad

Johnny Depp encarna a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación cinematográfica a cargo del director Ti West (Paramount Pictures)

Johnny Depp siempre es noticia, pero si encima hablamos de su gran regreso al cine de Hollywood, entonces qué más decir. El actor, que se ha mantenido alejado de los grandes estrenos desde el estallido de su escándalo con Amber Heard, vuelve ahora a lo grande con esta película de terror inspirada en el clásico de Charles Dickens y con todo un genio del terror moderno como Ti West a los mandos. En la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, a Ebenezer Scrooge lo visitarán personajes encarnados por Daisy Ridley, Sam Claflin, Rupert Grint o Ian McKellen.

Cómo robar un banco

Nicholas Hoult en 'Cómo robar un banco'
Nicholas Hoult en 'Cómo robar un banco'

Para aventuras de riesgo, las de Cómo robar un banco, la nueva película de David Leitch (Deadpool 2) encabezada por el hombre que ahora ha surgido como posible agente 007, el británico Nicholas Hoult. Él da vida a un hombre desesperado que planea un elaborado atraco contra el corrupto sistema financiero que arruinó su vida, con un grupo que documenta sus actos en redes sociales para ganar atención en el proceso, aunque sin saber que puede ser su perdición.

PUBLICIDAD

Wild Horse Nine

John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia
John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia

El director Martin McDonagh, detrás de algunas de las películas más interesantes de los últimos años como Tres anuncios a las afueras o Almas en pena de Inisherin, vuelve a la carga con una película algo alejada de su Irlanda natal, pero de nuevo llena de humor y personajes muy particulares. Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe de oficina, MJ (Steve Buscemi). Entre las emblemáticas estatuas de la isla, y mientras los veteranos compañeros se enfrentan a sus oscuros pasados y a las conspiraciones del presente, el nuevo vínculo de Chris con dos estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) amenaza con dar un giro inesperado al viaje de todos a este remoto paraíso.

Victorian Psycho

Maika Monroe, una institutriz de la que no hay que fiarse en en 'Victorian Psycho', adaptación de la novela homónima de Virginia Feito.
Maika Monroe, una institutriz de la que no hay que fiarse en en 'Victorian Psycho', adaptación de la novela homónima de Virginia Feito.

La escritora española Virginia Feito triunfó hace unos años con una novela gótica sobre una instutriz de oscuras intenciones. Años después esa historia es adaptada en Hollywood de la mano de Zachary Wigon (El templo) y con toda una reina del terror como Maika Monroe (It Follows) al frente. Monroe da vida a Winifred Notty, una institutriz aparentemente perfecta que llega a la mansión Ensor para cuidar y enseñar a dos niños de una noble familia. Sin embargo, sus particulares métodos pronto dejan entrever una perturbadora intención detrás de su trabajo.

La violinista

Imagen de la película 'La violinista'
Imagen de la película 'La violinista'

Ganadora del Cristal a Mejor Largomentraje en el Festival de Annecy, el Cannes de la animación, La violinista es todo un hito dentro de la animación española por ganar este premio y por aliarse con Singapur para hacer una película única en su especie. Mezclando animación tradicional con anime, la película cuenta la historia de una mujer que rememora su experiencia durante la ocupación japonesa en Singapur, cuando comenzaba a tocar el violín junto a un amigo de la infancia del que la guerra lo separó.

Temas Relacionados

Johnny DeppJohn MalkovichCine de animaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Ríos, 82 años: “Tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo y tengo historias para ser cantadas”

El cantante no abandonará los escenarios tras su gira ‘El último vals’ y seguirá ofreciendo conciertos por la “dependencia” que le genera toda la gente que sigue yendo a sus actuaciones

Miguel Ríos, 82 años: “Tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo y tengo historias para ser cantadas”

Martin Heidegger, filósofo: “Nunca debemos permitir que nuestros miedos o las expectativas de los demás marquen los límites de nuestro destino”

El pensador alemán defendía que, aunque no elegimos el mundo al que llegamos, siempre somos libres para decidir quiénes queremos ser y dar sentido a nuestra propia existencia

Martin Heidegger, filósofo: “Nunca debemos permitir que nuestros miedos o las expectativas de los demás marquen los límites de nuestro destino”

Latin Grammy 2026: todos los artistas españoles nominados, de Rosalía y Alejandro Sanz a Bad Gyal y la cineasta Carla Simón

La 27.ª edición de los premios arranca a las 2 de la mañana hora peninsular, con una gala que podrá seguirse a través de Movistar Plus

Latin Grammy 2026: todos los artistas españoles nominados, de Rosalía y Alejandro Sanz a Bad Gyal y la cineasta Carla Simón

U2 anuncia nuevos conciertos en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027: fechas y cómo conseguir entradas

La banda liderada por Bono repetirá actuación en el estadio de La Cartuja, mientras que en la ciudad condal ha sumado una tercera actuación

U2 anuncia nuevos conciertos en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027: fechas y cómo conseguir entradas

‘Vengadores Endgame: Encore’ ya tiene fecha de estreno en plataformas: cuándo y dónde ver la versión extendida del final de la Saga del Infinito antes de ‘Doomsday’

La película de los hermanos Russo se estrena en Disney+ con cuatro minutos de metraje adicional un mes antes del estreno de ‘Vengadores: Doomsday’

‘Vengadores Endgame: Encore’ ya tiene fecha de estreno en plataformas: cuándo y dónde ver la versión extendida del final de la Saga del Infinito antes de ‘Doomsday’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

El Tedax herido en Oviedo no llevaba el traje: la Policía compra 30, pero la última remesa llegará en 2030 y cada uno de ellos cuesta 70.180 euros

Arranca la campaña y solo PP y Vox tienen programa: Sánchez y Colau ya piden el voto sin haber presentado su proyecto para España

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

ECONOMÍA

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”