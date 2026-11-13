Los estrenos más esperados de la semana en cines: del regreso de Johnny Depp con ‘Scrooge y los fantasmas de Navidad’ a la joya de animación española ‘La violinista’

De 'Scrooge y los fantasmas de Navidad' a 'La violinista', estos son los estrenos destacados de la semana.

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Faltan aun unas cuantas semanas para Navidad, pero parece que el frío ya ha invadido las casas a lo largo de toda España. Quizá por ello sea tan buena idea acercarse a los cines para refugiarse y calentarse, pero también para descubrir nuevas historias y personajes que acompañar. Tras una semana protagonizada por los monstruos de Godzilla Minus Zero o Sacamantecas, en esta todo se centra en historias de personajes ambiguos y atormentados.

El primero de ellos es Eebenezer Scrooge, precisamente personaje icónico de la Navidad gracias al cuento de Charles Dickens, pero no es el único de época que se cuela esta semana. Están la institutriz con instintos asesinos de Victorian Psycho, los agentes de la CIA desplazados a Chile para resolver una crisis política en Wild Horse Nine o la violinista de la película que ha hecho historia para España en el mundo de la animación.

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Scrooge y los fantasmas de Navidad

Johnny Depp encarna a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación cinematográfica a cargo del director Ti West (Paramount Pictures)

Johnny Depp siempre es noticia, pero si encima hablamos de su gran regreso al cine de Hollywood, entonces qué más decir. El actor, que se ha mantenido alejado de los grandes estrenos desde el estallido de su escándalo con Amber Heard, vuelve ahora a lo grande con esta película de terror inspirada en el clásico de Charles Dickens y con todo un genio del terror moderno como Ti West a los mandos. En la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, a Ebenezer Scrooge lo visitarán personajes encarnados por Daisy Ridley, Sam Claflin, Rupert Grint o Ian McKellen.

Cómo robar un banco

Nicholas Hoult en 'Cómo robar un banco'

Para aventuras de riesgo, las de Cómo robar un banco, la nueva película de David Leitch (Deadpool 2) encabezada por el hombre que ahora ha surgido como posible agente 007, el británico Nicholas Hoult. Él da vida a un hombre desesperado que planea un elaborado atraco contra el corrupto sistema financiero que arruinó su vida, con un grupo que documenta sus actos en redes sociales para ganar atención en el proceso, aunque sin saber que puede ser su perdición.

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Wild Horse Nine

John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia

El director Martin McDonagh, detrás de algunas de las películas más interesantes de los últimos años como Tres anuncios a las afueras o Almas en pena de Inisherin, vuelve a la carga con una película algo alejada de su Irlanda natal, pero de nuevo llena de humor y personajes muy particulares. Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe de oficina, MJ (Steve Buscemi). Entre las emblemáticas estatuas de la isla, y mientras los veteranos compañeros se enfrentan a sus oscuros pasados y a las conspiraciones del presente, el nuevo vínculo de Chris con dos estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) amenaza con dar un giro inesperado al viaje de todos a este remoto paraíso.

Victorian Psycho

Maika Monroe, una institutriz de la que no hay que fiarse en en 'Victorian Psycho', adaptación de la novela homónima de Virginia Feito.

La escritora española Virginia Feito triunfó hace unos años con una novela gótica sobre una instutriz de oscuras intenciones. Años después esa historia es adaptada en Hollywood de la mano de Zachary Wigon (El templo) y con toda una reina del terror como Maika Monroe (It Follows) al frente. Monroe da vida a Winifred Notty, una institutriz aparentemente perfecta que llega a la mansión Ensor para cuidar y enseñar a dos niños de una noble familia. Sin embargo, sus particulares métodos pronto dejan entrever una perturbadora intención detrás de su trabajo.

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La violinista

Imagen de la película 'La violinista'

Ganadora del Cristal a Mejor Largomentraje en el Festival de Annecy, el Cannes de la animación, La violinista es todo un hito dentro de la animación española por ganar este premio y por aliarse con Singapur para hacer una película única en su especie. Mezclando animación tradicional con anime, la película cuenta la historia de una mujer que rememora su experiencia durante la ocupación japonesa en Singapur, cuando comenzaba a tocar el violín junto a un amigo de la infancia del que la guerra lo separó.