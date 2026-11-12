Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

Wanis Honsor. (X/FC Rouen 1899)

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A escasos días del fallecimiento de Jesús de Miguel, el fútbol vuelve a estar de luto. Esta vez el francés. Wanis Honsor, de 22 años, murió el miércoles 11 de noviembre durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC, el club de la isla de Reunión en el que jugaba desde enero.

Ocurrió en el estadio de la Jamaïque, en plena sesión con toda la plantilla, mientras el equipo preparaba su próximo compromiso. Honsor se sintió indispuesto y cayó al suelo. Según los medios locales, había 23 jugadores sobre el césped, además de miembros del cuerpo técnico.

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Un primer grupo de personas intentó auxiliarlo y después tomaron el relevo bomberos y servicios médicos, que llegaron con rapidez. Las maniobras de reanimación duraron más de 45 minutos, pero no pudieron salvarle la vida.

Una carrera por media Francia

Honsor nació y creció en Le Havre, donde se formó en las categorías inferiores del club de su ciudad hasta los 16 años. Después pasó al FC Rouen 1899, otro equipo normando, donde jugó en varias categorías inferiores y en el filial. En la temporada 2023/2024 disputó tres partidos con el primer equipo en la National y marcó un gol en el Stade Diochon.

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Luego pasó por el Mâcon y fichó por el FC Dieppe en enero de 2025. En agosto de ese año se incorporó al FC Flers y en enero de 2026 dio el salto a Reunión, territorio francés de ultramar en el océano Índico. Allí defendía los colores del Saint-Denis en la Región 1, la máxima categoría del fútbol de la isla.

Los mensajes de despedida

El Rouen fue de los primeros en reaccionar, a primera hora de la mañana. “Ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor”, ha escrito el club en sus redes, que trasladó “sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

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También se despidió el Le Havre, que publicó un homenaje en el que lo recordó como un chico sonriente y dio el pésame a su entorno. David Lottin, presidente del FC Flers, club en el que Honsor jugó hace poco, lamentó la pérdida y afirmó que “es una tragedia que no debería ocurrir”.

La Liga de Fútbol de Reunión habló de un dolor difícil de expresar: “Ante semejante tragedia, las palabras parecen insuficientes para expresar el dolor, la emoción y la conmoción que embargan hoy a toda la familia del fútbol de Reunión”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha enviado sus condolencias a la familia, a los allegados y a todo el Saint-Denis FC. Dijo que desea “compartir el dolor de toda la familia futbolística de Reunión”.

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Apoyo psicológico e investigación

En el club, el presidente y los jugadores se declaran “profundamente conmocionados y devastados por esta terrible pérdida”. El Saint-Denis FC y el ayuntamiento han puesto en marcha una unidad de apoyo psicológico para futbolistas, técnicos y demás personas que presenciaron lo ocurrido.

La Liga de Reunión ha ofrecido su colaboración para trasladar el cuerpo a la Francia continental, tal y como desea la familia. Por su parte, la Fiscalía de Saint-Denis ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y ha solicitado una autopsia que determine las causas exactas.