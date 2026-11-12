España Deportes

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

La Fiscalía de Saint-Denis ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte

Wanis Honsor
Wanis Honsor. (X/FC Rouen 1899)
Guardar

A escasos días del fallecimiento de Jesús de Miguel, el fútbol vuelve a estar de luto. Esta vez el francés. Wanis Honsor, de 22 años, murió el miércoles 11 de noviembre durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC, el club de la isla de Reunión en el que jugaba desde enero.

Ocurrió en el estadio de la Jamaïque, en plena sesión con toda la plantilla, mientras el equipo preparaba su próximo compromiso. Honsor se sintió indispuesto y cayó al suelo. Según los medios locales, había 23 jugadores sobre el césped, además de miembros del cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Un primer grupo de personas intentó auxiliarlo y después tomaron el relevo bomberos y servicios médicos, que llegaron con rapidez. Las maniobras de reanimación duraron más de 45 minutos, pero no pudieron salvarle la vida.

Una carrera por media Francia

Honsor nació y creció en Le Havre, donde se formó en las categorías inferiores del club de su ciudad hasta los 16 años. Después pasó al FC Rouen 1899, otro equipo normando, donde jugó en varias categorías inferiores y en el filial. En la temporada 2023/2024 disputó tres partidos con el primer equipo en la National y marcó un gol en el Stade Diochon.

PUBLICIDAD

Luego pasó por el Mâcon y fichó por el FC Dieppe en enero de 2025. En agosto de ese año se incorporó al FC Flers y en enero de 2026 dio el salto a Reunión, territorio francés de ultramar en el océano Índico. Allí defendía los colores del Saint-Denis en la Región 1, la máxima categoría del fútbol de la isla.

Los mensajes de despedida

El Rouen fue de los primeros en reaccionar, a primera hora de la mañana. “Ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor”, ha escrito el club en sus redes, que trasladó “sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

También se despidió el Le Havre, que publicó un homenaje en el que lo recordó como un chico sonriente y dio el pésame a su entorno. David Lottin, presidente del FC Flers, club en el que Honsor jugó hace poco, lamentó la pérdida y afirmó que “es una tragedia que no debería ocurrir”.

La Liga de Fútbol de Reunión habló de un dolor difícil de expresar: “Ante semejante tragedia, las palabras parecen insuficientes para expresar el dolor, la emoción y la conmoción que embargan hoy a toda la familia del fútbol de Reunión”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha enviado sus condolencias a la familia, a los allegados y a todo el Saint-Denis FC. Dijo que desea “compartir el dolor de toda la familia futbolística de Reunión”.

Apoyo psicológico e investigación

En el club, el presidente y los jugadores se declaran “profundamente conmocionados y devastados por esta terrible pérdida”. El Saint-Denis FC y el ayuntamiento han puesto en marcha una unidad de apoyo psicológico para futbolistas, técnicos y demás personas que presenciaron lo ocurrido.

La Liga de Reunión ha ofrecido su colaboración para trasladar el cuerpo a la Francia continental, tal y como desea la familia. Por su parte, la Fiscalía de Saint-Denis ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y ha solicitado una autopsia que determine las causas exactas.

Temas Relacionados

SucesosFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Checa - España, en directo: Fermín López es titular tras su exhibición en el Metropolitano y Luis de la Fuente hace varios cambios

La Roja quiere seguir líder de grupo y afrontar de cara una final anticipada contra Inglaterra en el Metropolitano

República Checa - España, en directo: Fermín López es titular tras su exhibición en el Metropolitano y Luis de la Fuente hace varios cambios

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

La joven promesa del Illes Balears Arabay deja la competición tras ser diagnosticado de POTS y EIES

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Es el centrocampista más decisivo de las cinco grandes ligas europeas, por delante de Nico Paz, Arda Güler, Adrien Rabiot y Rayan Cherki

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”

La jugadora del FC Barcelona habló de sus inicios en el fútbol y de cómo compaginaba los estudios con los entrenamientos

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”

La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”

A través de la AFE, los allegados del delantero del Tenerife confirman que ya han recibido el dinero del crowdfunding de Fran Sol, que sigue abierto y supera los 200.000 euros

La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

ECONOMÍA

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

DEPORTES

República Checa - España, en directo: Fermín López es titular tras su exhibición en el Metropolitano y Luis de la Fuente hace varios cambios

República Checa - España, en directo: Fermín López es titular tras su exhibición en el Metropolitano y Luis de la Fuente hace varios cambios

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”

La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”