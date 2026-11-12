Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Una pareja joven mira un cartel de "Se Vende" colgado en el balcón de un piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación de los jóvenes en España. La escasez de oferta residencial, las dificultades para reunir el ahorro necesario para comprar una casa y las barreras del mercado del alquiler dibujan un escenario que obliga a buscar nuevas soluciones. Entre las medidas planteadas por los expertos figuran impulsar la construcción, ofrecer incentivos a los propietarios para que pongan sus inmuebles en alquiler y facilitar el acceso a la primera vivienda.

Estas propuestas centraron la jornada ‘Vivienda y jóvenes: del diagnóstico a las soluciones’, organizada por el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF), que reunió a especialistas del ámbito académico y profesional para analizar las dificultades de acceso a un hogar y explorar alternativas que permitan favorecer la independencia de las nuevas generaciones.

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Las cifras reflejan la dimensión del problema. Según los datos del Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de 750.000 viviendas, resultado de la diferencia entre la creación de nuevos hogares y el ritmo de construcción residencial. A esta brecha se suma el retroceso de los jóvenes de entre 18 y 35 años en el mercado de compraventa: su participación ha pasado del 41% en 2007 al 22% en 2025.

El ahorro, una barrera para comprar la primera vivienda

Más allá del precio de los inmuebles y de la evolución de los salarios, reunir el dinero necesario para afrontar la entrada de una vivienda representa otro de los grandes obstáculos. El Informe de Estabilidad Financiera de primavera de 2026 del Banco de España advierte de que las restricciones de ahorro tienen un impacto estimado sobre la probabilidad de comprar una casa superior al de las limitaciones relacionadas con los ingresos.

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En este contexto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo ha situado el origen de buena parte de las tensiones en determinadas zonas del país. “El problema de la vivienda se concentra en grandes ciudades y zonas turísticas”, ha afirmado, según recoge Europa Press. A continuación, ha advertido de que “existe un creciente déficit de oferta frente a una fuerte demanda, tanto en venta como en alquiler”.

Sobre el diagnóstico del mercado inmobiliario, García Montalvo también ha descartado que existan evidencias de una nueva burbuja inmobiliaria o de un oligopolio de grandes tenedores de vivienda en alquiler. En su opinión, la respuesta debe centrarse en corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda y en establecer unas condiciones que permitan aumentar progresivamente el parque residencial.

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Por ello, el economista ha defendido que “la política económica debe concentrarse en aumentar de forma sostenida la oferta, en mejorar el marco regulatorio y de gobernanza del suelo y establecer una estrategia estable y evaluable a largo plazo”.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Tener empleo ya no garantiza la emancipación

La dificultad para acceder a una vivienda también condiciona las expectativas personales y profesionales de las nuevas generaciones. Daniela Macarena Álvarez, cofundadora de Ac2ality, ha puesto el foco en las consecuencias que esta situación tiene sobre los proyectos de futuro de los jóvenes y en la necesidad de dejar atrás el debate sobre las responsabilidades para avanzar hacia medidas concretas.

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A este respecto, ha resumido el problema con una afirmación: “tener un trabajo ya no garantiza poder independizarse”. Por ello, ha reclamado “dejar de buscar culpables y empezar a hablar de soluciones”. La experta también ha recordado que “no se trata solo de poder comprar o alquilar una casa, sino de empezar un proyecto de vida”.

Desde el ámbito financiero, el director general del IEBF, Francisco Uría, ha coincidido en señalar la falta de viviendas como uno de los principales desequilibrios del mercado español. Según ha explicado, los informes publicados por el Banco de España y el INE en 2026 ponen de manifiesto “un grave problema de falta de oferta en el mercado de la vivienda en España”.

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Una pareja joven analiza los anuncios de viviendas en venta expuestos en el escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta situación, Uría considera prioritario “aumentar significativamente el número de viviendas que se construye cada año e incentivar a los propietarios a que las ofrezcan en alquiler”. Dos medidas que, junto con las iniciativas destinadas a facilitar el ahorro de los compradores más jóvenes, podrían contribuir a mejorar las posibilidades de acceso a un hogar.

Más viviendas en las zonas con mayor demanda

Por su parte, el director del IEBF, Manuel Balmaseda, ha puesto el acento en la relación entre el crecimiento económico y demográfico del país y la necesidad de ampliar la oferta residencial. A su juicio, “el dinamismo económico y demográfico de España es una buena noticia”, aunque ha advertido de que es necesario que “la construcción de viviendas acompañe ese crecimiento”.

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El responsable del instituto ha incidido especialmente en la importancia de desarrollar nuevas promociones allí donde existe una mayor presión sobre el mercado. En este sentido, ha apuntado que “aumentar la oferta residencial en las zonas de mayor demanda permitiría mejorar la accesibilidad, facilitar la movilidad de los trabajadores y reforzar la productividad”.