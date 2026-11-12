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Latin Grammy 2026: todos los artistas españoles nominados, de Rosalía y Alejandro Sanz a Bad Gyal y la cineasta Carla Simón

La 27.ª edición de los premios arranca a las 2 de la mañana hora peninsular, con una gala que podrá seguirse a través de Movistar Plus

Foto de archivo de la cantante española Rosalía reacciona durante una presentación en Bogotá (Colombia). EFE/ Paula Cabaleiro
Foto de archivo de la cantante española Rosalía reacciona durante una presentación en Bogotá (Colombia). EFE/ Paula Cabaleiro
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Todo preparado para los Latin Grammy 2026. La 27.ª edición de los premios que reconocen y celebran la música latinoamericana e iberoamericana se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a partir de las 2.00 de la madrugada del viernes, hora peninsular española. Más de una decena de artistas españoles aspiran a llevarse un gramófono, desde Rosalía, Bad Gyal, Leiva y Pablo Alborán hasta representantes del flamenco como Yerai Cortés, o incluso la cineasta Carla Simón.

Estos son todos los españoles que compiten por un galardón en la gran noche de la música latina:

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Rosalía, la española con más nominaciones

Una de las grandes protagonistas de la noche es Rosalía, que acumula siete nominaciones, las mismas que Karol G, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso. Solo el productor mexicano Edgar Barrera supera esa cifra, con diez candidaturas. La catalana aspira a tres de los galardones más importantes de la ceremonia: álbum del año, por LUX, y grabación y canción del año, ambas por La Perla, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, tema dedicado a su expareja, Rauw Alejandro.

Además, la intérprete de Berghain compite por mejor álbum de música alternativa, mejor canción pop, mejor canción en lengua portuguesa por Memória, junto a Carminho, y mejor vídeo musical de versión corta por Sauvignon Blanc.

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Rosalía sube al escenario de los Premios Billboard de la Música Latina para recoger el galardón al álbum Top Latin Pop del año por "LUX". (Telemundo)

Pero Rosalía no es la única española que podría volver a casa con un gramófono. Alejandro Sanz y Pablo Alborán se enfrentarán en la categoría de mejor álbum pop contemporáneo, el primero con ¿Y ahora qué +? y el segundo con KM0. Por su parte, Bad Gyal cuenta con dos nominaciones: mejor álbum de música urbana por Más cara y mejor interpretación de reguetón por Choque, su colaboración con Chencho Corleone.

También hay representación española en el rap y la música urbana. Quevedo aspira al premio a mejor canción urbana por Yo y tú, junto a Ovy on the Drums y Beéle, mientras que el zaragozano Kase.O, miembro del grupo Violadores del Verso, compite por mejor canción de rap/hiphop gracias a Mono, su colaboración con Tokischa.

El rock tampoco se queda atrás. Mägo de Oz está nominado a mejor álbum de rock por Malicia, mientras que Leiva opta a mejor canción pop/rock por Hasta que me quede sin voz. El madrileño también figura entre los aspirantes a mejor vídeo musical de larga duración por el proyecto homónimo. Por otro lado, Teo Planell compite por mejor álbum de música alternativa con Demian, un LP inspirado en la novela homónima del escritor Hermann Hesse, mientras que la extriunfita de OT 2023, Violeta, junto a Bronquio aspiran al galardón de mejor interpretación de música electrónica por III. Ojalá! - Bronquio Remix.

VIOLETA (Violeta Hódar) en su entrevista con Infobae España en el UMusic Hotel de Madrid, el miércoles 26 de marzo de 2025. (Noelia Tabanera)
VIOLETA (Violeta Hódar) en su entrevista con Infobae España en el UMusic Hotel de Madrid, el miércoles 26 de marzo de 2025. (Noelia Tabanera)

El flamenco es otra de las disciplinas con mayor representación española. El ganador del Goya Yerai Cortés, con Popular; Mercedes Luján, con Origen & Revolución; Mayte Martín, con In Illo Tempore, y José Mercé, con José Mercé canta a Manuel Alejandro, compiten en la categoría de mejor álbum de música flamenca. A ellos se suma Niña Pastori, que opta al premio a mejor álbum tropical contemporáneo por Color Fania, mientras que el pianista Alex Conde figura entre los nominados a mejor álbum de jazz latino/jazz por Paco de Lucia Music for Big Band.

De Carla Simón a Belén Aguilera: los españoles en otras categorías

La presencia española también se extiende más allá de los cantantes. Carla Simón, directora de Verano 1993, Alcarràs y Romería, está nominada por el cortometraje FLAMENCO, protagonizado por la bailaora Rocío Molina. Presentado en el pasado Festival de Cannes este mes de mayo, ahora está nominado a mejor vídeo musical de larga duración. Por su parte, Belén Aguilera compite en la categoría de mejor diseño de empaque por Anela, junto a María Blaya Miralles y Alberto Cárdenas.

La directora Carla Simón, Llucia Garcia, Mitch y la productora Maria Zamora presentando 'Romería' en el 78º Festival de Cine de Cannes, el 22 de mayo de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)
La directora Carla Simón, Llucia Garcia, Mitch y la productora Maria Zamora presentando 'Romería' en el 78º Festival de Cine de Cannes, el 22 de mayo de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

El compositor Fernando Velázquez opta al galardón de mejor música para medios visuales por Las muertas, mientras que Josep Vicent y Fernando Arias figuran en la candidatura de Opus 33 «Romantic Cello», en la categoría de mejor álbum de música clásica. Por último, la música religiosa también tiene representación española. El grupo cátolico Hakuna está nominado a mejor álbum cristiano en español por , una categoría en la que también compite un año más Marcos Vidal, junto a Marcos Witt y Marco Barrientos, por Eterno.

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