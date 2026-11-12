Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Declaraciones de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha dicho que "esta es la España de las mujeres": "La estamos construyendo con nuestras hijas. Tenemos que defender la igualdad con toda nuestra fuerza. Este partido es el faro de la esperanza de la causa feminista en el mundo entero". (Fuente: PSOE)

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Begoña Gómez ha tomado la palabra en el acto de apertura de la campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Sevilla, antes de la intervención del presidente del Gobierno y secretario general de la formación, Pedro Sánchez. La esposa del jefe del Ejecutivo ha agradecido el respaldo de los asistentes en un discurso centrado en la igualdad y los derechos de las mujeres.

Gómez ha salido al escenario antes de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y de Sánchez, en la que ha sido su primera intervención en un mitin de la formación. Ante miles de militantes y simpatizantes, se ha presentado como “una militante más” y ha agradecido las muestras de respaldo que ha afirmado haber recibido durante los últimos meses.

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“Me habéis dado la mano en este tiempo, porque me habéis dado el aliento para continuar”, ha declarado. El auditorio ha respondido con aplausos y cánticos de “no estás sola”.

Discurso centrado en el apoyo de otras mujeres

La esposa del presidente ha relatado que recibió mensajes a través de redes sociales, palabras de aliento por la calle y cartas procedentes de distintos puntos de España y de Estados Unidos. Ha destacado que muchas de esas misivas fueron escritas por mujeres que compartieron con ella dificultades personales y profesionales.

Gómez ha mencionado de forma expresa a varias remitentes y ha asegurado que esas cartas combinaban el apoyo hacia ella con una demanda de reconocimiento para las mujeres dentro de su ámbito laboral y familiar.

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“Sigue adelante, no estás sola”, ha resumido como el mensaje que, según ha explicado, se repetía en aquellas cartas. A continuación, ha pedido a los asistentes que trasladaran esa respuesta a las mujeres que le habían escrito: “Que sigan adelante, que no están solas, que este es el gran partido que las acompaña”.

“Somos las autoras de nuestra propia vida”

La intervención ha avanzado hacia una reivindicación feminista. Gómez ha asegurado que durante demasiado tiempo las mujeres fueron definidas por su relación con otros y ha sostenido que esa etapa debe quedar atrás.

“Somos las autoras de nuestra propia vida”, ha afirmado. “Soy Begoña Gómez. Como todas vosotras, como muchas de vosotras, lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y definir ese camino”, ha agregado.

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Begoña Gómez abre la campaña electoral del PSOE. (PSOE)

También ha cuestionado a quienes, según ha afirmado, juzgan de forma constante la conducta de las mujeres y pretenden imponerles cómo deben actuar. “Estamos un poco cansados de esta gente que está todo el día malhablando, que todo el día está juzgándonos como personas, que intentan decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar”, ha expresado.

En ese punto, ha lanzado una de las frases centrales de su discurso: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino, le pese a quien le pese y digan lo que digan”.

La apelación al voto del 29 de noviembre

Gómez ha situado los derechos actuales de las mujeres como resultado del esfuerzo de generaciones anteriores. “Esta es la España de las mujeres, una España que nos hemos currado. Esta España no nos ha venido caída del cielo”, ha señalado.

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La esposa de Sánchez ha vinculado esa trayectoria con las abuelas, madres, hermanas e hijas de las asistentes. También ha defendido la posibilidad de decidir “nuestro camino, nuestro tiempo, nuestros sueños, sobre nuestro cuerpo, sin ser continuamente cuestionadas”.

Begoña Gómez interviene en un mitin del PSOE. (PSOE)

“La igualdad no consiste solo en avanzar, también en que nadie nos lo pueda impedir”, ha manifestado. Después ha llamado a defender esos avances “con toda nuestra fuerza, con la fuerza de nuestro voto el próximo 29 de noviembre”.

Gómez, que está a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha cerrado su discurso con una apelación directa a la movilización electoral: “Con la fuerza de la mujer, salgamos a votar, salgamos a ganar”.

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