Cobertura en vivo
EN VIVO
España Deportes

República Checa - España, en directo: previa y última hora de la selección de Luis de la Fuente en la Nations League

La Roja quiere seguir líder de grupo y afrontar de cara una final anticipada contra Inglaterra en el Metropolitano

Luis de la Fuente en rueda de prensa. (Europa Press)
Luis de la Fuente en rueda de prensa. (Europa Press)

Vuelve La Roja. Vuelven los chicos de Luis de la Fuente para seguir ese imbatido de la segunda estrella. La ilusión por seguir demostrando que España es la mejor selección del mundo. Y la ambición de un equipo que suma 42 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin embargo, el técnico se verá obligado a hacer varios cambios en el once titular dada las bajas: Lamine Yamal, Rodri, Oyarzabal y Dani Olmo ya están confirmados, a los que se podría añadir Aymeric Laporte, que no pudo entrenarse ayer debido a un proceso gripal.

En frente estará la República Checa, una selección que, por el contrario, no conoce la victoria en esta Nations League y está al borde de la eliminación. Entre ellas, la derrota frente a España 3-1. No fue un mal partido de los checos, pero la superioridad de los futbolistas españoles se hizo evidente sobre el campo. La revancha, o la continuación del liderato del grupo 3, a partir de las 20:45 horas.

Guardar
Pinned icon

En pocas líneas:

Últimas actualizaciones

EN VIVO
18:23 hsHoy

Fermín directo al once tras su exhibición en el Metropolitano, Ferran suple a Oyarzabal, Zubimendi a Rodri y Yeremy a Lamine Yamal. Unai Simón sigue en portería

18:20 hsHoy

Fermín, titular y con ganas de seguir la racha

ARTÍCULO DE INFOBAE

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Es el centrocampista más decisivo de las cinco grandes ligas europeas, por delante de Nico Paz, Arda Güler, Adrien Rabiot y Rayan Cherki

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Fermín López. (Europa Press)
Fermín López. (Europa Press)

Fermín López fue el máximo protagonista sobre el césped del Metropolitano. Lamine Yamal le puso un pase con tanta precisión que el centrocampista, sin parar el balón, remató cruzado a la media vuelta con la derecha.

Leer la nota completa
18:09 hsHoy
Destacado

Once de España

Ya tenemos los titulares de Luis de la Fuente: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Fermín, Alex B, Ferran Torres, Yeremy Pino

18:08 hsHoy

Santi Denia, deseoso de romper la racha de España

El seleccionador de la República Checa, Santi Denia, un viejo conocido de la RFEF, ha deseado lo mejor a la selección de Luis de la Fuente. “Después de que jueguen contra nosotros, espero que sigan ganando, pero habrá que romper la racha, lo siento”, ha dicho en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre cómo ganar a España, no hay fórmula: “Hay que hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo... Nuestro trabajo es que los jugadores crean que se puede hacer”.

Santi Denia, seleccionador de la República Checa. (EFE/Eloy Alonso)
Santi Denia, seleccionador de la República Checa. (EFE/Eloy Alonso)
17:55 hsHoy
Destacado

Así fue el último encuentro entre España y la República Checa

ARTÍCULO DE INFOBAE

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Al combinado de Luis de la Fuente le sirve con una primera parte seria para seguir en lo más alto del grupo de la Nations League

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

España sigue reinando, pero peca de confianza ante una República Checa combativa. (REUTERS/Vincent West)
España sigue reinando, pero peca de confianza ante una República Checa combativa. (REUTERS/Vincent West)

España sigue reinando. Con nueve cambios, dos debutantes, un estadio que no se pisaba hace 11 años, los campeones del mundo ofrecían la Copa a los allegados al Tartiere y después demostraban por qué la habían levantado tres meses y medio atrás. Enfrente tenían a la República Checa de Santi Denia, un hombre de la casa que conocía perfectamente el guion del partido: sufrir y esperar una oportunidad.

Leer la nota completa
17:39 hsHoy

La Roja, de blanco

España lucirá su segunda equipación esta noche. La camiseta blanca que batió los récords de venta antes de ganar el Mundial 2026.

La segunda equipación de España. (Europa Press)
La segunda equipación de España. (Europa Press)
17:27 hsHoy

Repasamos la lista de De la Fuente:

ARTÍCULO DE INFOBAE

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

España tendrá un último parón antes de que acabe el año contra la República Checa e Inglaterra

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Luis de la Fuente presenta la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel. (Europa Press)
Luis de la Fuente presenta la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel. (Europa Press)

“El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego”. Así ha anunciado la Selección española su convocatoria para el último parón de selecciones del año.

Leer la nota completa
17:11 hsHoy

Lamine Yamal, baja por una inflamación en la rodilla

Lamine Yamal ha acaparado la actualidad en las últimas horas al no viajar a Praga. El extremo del FC Barcelona es baja; sufre una inflamación y líquido en la rodilla y se unirá a la concentración a finales de semana, de cara al partido contra Inglaterra.

Lamine Yamal. (Europa Press)
Lamine Yamal. (Europa Press)
16:57 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre República Checa y España

La Roja busca sumar su quinta victoria en el torneo para acceder a la siguiente ronda como primeros de grupo

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

España vuelve a escena en la Nations League. La selección española visita este jueves a República Checa en Praga en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos. El equipo de Luis de la Fuente tiene un objetivo claro: conseguir los tres puntos, encadenar su quinta victoria consecutiva y mantener sus opciones de terminar esta primera fase en lo más alto de la clasificación. El siguiente compromiso será frente a Inglaterra, el próximo domingo en Madrid, en un partido que puede resultar decisivo para determinar el liderato del grupo.

Leer la nota completa
16:55 hsHoy

Bienvenidos a su casa, bienvenido a Infobae. Como se suele decir, al mal tiempo, buena cara, y hoy España juega. Vuelve La Roja con una misión por delante: seguir líder del grupo 3 de la Nations League y llegar al duelo final en el Metropolitano contra Inglaterra con la mejor de las sensaciones. Pero antes, toca darlo todo contra la República Checa, en su casa. Y no será nada fácil. Porque están al borde de la eliminación y Luis de la Fuente llega con muchas bajas importantes. No obstante, la calidad de los españoles tiene que decantar el duelo.

Temas Relacionados

Selección españolaLuis de la FuenteFútbolFútbol EspañaNations LeagueEspaña DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Es el centrocampista más decisivo de las cinco grandes ligas europeas, por delante de Nico Paz, Arda Güler, Adrien Rabiot y Rayan Cherki

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”

La jugadora del FC Barcelona habló de sus inicios en el fútbol y de cómo compaginaba los estudios con los entrenamientos

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”

La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”

A través de la AFE, los allegados del delantero del Tenerife confirman que ya han recibido el dinero del crowdfunding de Fran Sol, que sigue abierto y supera los 200.000 euros

La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”

Una leyenda de la Premier desvela el destino de Haaland a la espera de la sanción al Manchester City: “Tiene pinta de jugador del Real Madrid, pero irá al Barça”

El delantero noruego encaja con las necesidades del equipo de Hansi Flick, pero su precio solo se verá modificado en caso de que el conjunto ‘citizen’ descendiera

Una leyenda de la Premier desvela el destino de Haaland a la espera de la sanción al Manchester City: “Tiene pinta de jugador del Real Madrid, pero irá al Barça”

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

El torneo se llevará a cabo entre 15 y el 22 de noviembre

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

Las pruebas contra los presuntos testaferros del “Cositorto de los departamentos” que saludó al papa León XIV

Un Papa muy nuestro…

Paso a paso para jugar gratis Battlefield 6 por tiempo limitado en Xbox y PC

6 propuestas para dar una nueva vida a las tazas de té antiguas

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel regresa a Miami Beach: cuándo será la Semana del Arte, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Art Basel regresa a Miami Beach: cuándo será la Semana del Arte, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación

Panamá registra la segunda rebaja consecutiva en el precio de la gasolina y el diésel revierte su tendencia alcista

Niños nicaragüenses en Costa Rica: entre la integración escolar y el recuerdo del país que dejaron

De un pequeño emprendimiento familiar a exportar a más de 10 países: la historia de Nutrisnacks, la empresa costarricense que nació en 1992

DEPORTES

La selección argentina anunció la renovación de Lionel Scaloni como entrenador

La selección argentina anunció la renovación de Lionel Scaloni como entrenador

Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta el 2030

San Isidro revocó el permiso del Club de Golf de Boulogne por una deuda millonaria y graves irregularidades

Cómo avanza la obra de renovación del Autódromo de Buenos Aires tras la reunión clave para concretar el regreso de la Fórmula 1 al país: las imágenes

La decisión que tomó Red Bull Racing con Nikola Tsolov, la nueva estrella joven del equipo que peleaba por una butaca en la Fórmula 1