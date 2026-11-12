República Checa - España, en directo: previa y última hora de la selección de Luis de la Fuente en la Nations League

Luis de la Fuente en rueda de prensa. (Europa Press)

Vuelve La Roja. Vuelven los chicos de Luis de la Fuente para seguir ese imbatido de la segunda estrella. La ilusión por seguir demostrando que España es la mejor selección del mundo. Y la ambición de un equipo que suma 42 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin embargo, el técnico se verá obligado a hacer varios cambios en el once titular dada las bajas: Lamine Yamal, Rodri, Oyarzabal y Dani Olmo ya están confirmados, a los que se podría añadir Aymeric Laporte, que no pudo entrenarse ayer debido a un proceso gripal.

En frente estará la República Checa, una selección que, por el contrario, no conoce la victoria en esta Nations League y está al borde de la eliminación. Entre ellas, la derrota frente a España 3-1. No fue un mal partido de los checos, pero la superioridad de los futbolistas españoles se hizo evidente sobre el campo. La revancha, o la continuación del liderato del grupo 3, a partir de las 20:45 horas.