República Checa - España, en directo: previa y última hora de la selección de Luis de la Fuente en la Nations League

Vuelve La Roja. Vuelven los chicos de Luis de la Fuente para seguir ese imbatido de la segunda estrella. La ilusión por seguir demostrando que España es la mejor selección del mundo. Y la ambición de un equipo que suma 42 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin embargo, el técnico se verá obligado a hacer varios cambios en el once titular dada las bajas: Lamine Yamal, Rodri, Oyarzabal y Dani Olmo ya están confirmados, a los que se podría añadir Aymeric Laporte, que no pudo entrenarse ayer debido a un proceso gripal.
En frente estará la República Checa, una selección que, por el contrario, no conoce la victoria en esta Nations League y está al borde de la eliminación. Entre ellas, la derrota frente a España 3-1. No fue un mal partido de los checos, pero la superioridad de los futbolistas españoles se hizo evidente sobre el campo. La revancha, o la continuación del liderato del grupo 3, a partir de las 20:45 horas.
Últimas actualizaciones
Fermín directo al once tras su exhibición en el Metropolitano, Ferran suple a Oyarzabal, Zubimendi a Rodri y Yeremy a Lamine Yamal. Unai Simón sigue en portería
Fermín, titular y con ganas de seguir la racha
ARTÍCULO DE INFOBAE
Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”
Es el centrocampista más decisivo de las cinco grandes ligas europeas, por delante de Nico Paz, Arda Güler, Adrien Rabiot y Rayan Cherki
Fermín López fue el máximo protagonista sobre el césped del Metropolitano. Lamine Yamal le puso un pase con tanta precisión que el centrocampista, sin parar el balón, remató cruzado a la media vuelta con la derecha.
Once de España
Ya tenemos los titulares de Luis de la Fuente: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Fermín, Alex B, Ferran Torres, Yeremy Pino
Santi Denia, deseoso de romper la racha de España
El seleccionador de la República Checa, Santi Denia, un viejo conocido de la RFEF, ha deseado lo mejor a la selección de Luis de la Fuente. “Después de que jueguen contra nosotros, espero que sigan ganando, pero habrá que romper la racha, lo siento”, ha dicho en la rueda de prensa previa al partido.
Sobre cómo ganar a España, no hay fórmula: “Hay que hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo... Nuestro trabajo es que los jugadores crean que se puede hacer”.
Así fue el último encuentro entre España y la República Checa
ARTÍCULO DE INFOBAE
España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final
Al combinado de Luis de la Fuente le sirve con una primera parte seria para seguir en lo más alto del grupo de la Nations League
España sigue reinando. Con nueve cambios, dos debutantes, un estadio que no se pisaba hace 11 años, los campeones del mundo ofrecían la Copa a los allegados al Tartiere y después demostraban por qué la habían levantado tres meses y medio atrás. Enfrente tenían a la República Checa de Santi Denia, un hombre de la casa que conocía perfectamente el guion del partido: sufrir y esperar una oportunidad.
La Roja, de blanco
España lucirá su segunda equipación esta noche. La camiseta blanca que batió los récords de venta antes de ganar el Mundial 2026.
Repasamos la lista de De la Fuente:
ARTÍCULO DE INFOBAE
Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda
España tendrá un último parón antes de que acabe el año contra la República Checa e Inglaterra
“El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego”. Así ha anunciado la Selección española su convocatoria para el último parón de selecciones del año.
Lamine Yamal, baja por una inflamación en la rodilla
Lamine Yamal ha acaparado la actualidad en las últimas horas al no viajar a Praga. El extremo del FC Barcelona es baja; sufre una inflamación y líquido en la rodilla y se unirá a la concentración a finales de semana, de cara al partido contra Inglaterra.
ARTÍCULO DE INFOBAE
A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre República Checa y España
La Roja busca sumar su quinta victoria en el torneo para acceder a la siguiente ronda como primeros de grupo
España vuelve a escena en la Nations League. La selección española visita este jueves a República Checa en Praga en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos. El equipo de Luis de la Fuente tiene un objetivo claro: conseguir los tres puntos, encadenar su quinta victoria consecutiva y mantener sus opciones de terminar esta primera fase en lo más alto de la clasificación. El siguiente compromiso será frente a Inglaterra, el próximo domingo en Madrid, en un partido que puede resultar decisivo para determinar el liderato del grupo.
Bienvenidos a su casa, bienvenido a Infobae. Como se suele decir, al mal tiempo, buena cara, y hoy España juega. Vuelve La Roja con una misión por delante: seguir líder del grupo 3 de la Nations League y llegar al duelo final en el Metropolitano contra Inglaterra con la mejor de las sensaciones. Pero antes, toca darlo todo contra la República Checa, en su casa. Y no será nada fácil. Porque están al borde de la eliminación y Luis de la Fuente llega con muchas bajas importantes. No obstante, la calidad de los españoles tiene que decantar el duelo.