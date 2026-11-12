La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo. (Montaje Infobae)

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Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documenta una reunión privada de unos 35 minutos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Cristian Corvillo, el supuesto exchófer del dirigente socialista durante las primarias del PSOE de 2017 y detenido la semana pasada en el marco del caso Koldo. El encuentro, celebrado en Córdoba en abril de 2023, contradice las declaraciones públicas del propio Sánchez, quien aseguró que esa persona “no tiene nada que ver conmigo”.

El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y al que ha tenido acceso Infobae, reconstruye el episodio a partir de mensajes de WhatsApp intervenidos a Corvillo, militante socialista cordobés vinculado al entorno del exministro José Luis Ábalos. Según la UCO, la cita se produjo sin presencia de terceras personas y en ella se abordaron tanto cuestiones personales como asuntos relacionados con el propio Ábalos.

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Pantallazo del informe de la UCO al que ha tenido acceso 'Infobae'.

El 19 de abril de 2023, Corvillo informó al comisionista Víctor de Aldama que tenía previsto reunirse al día siguiente con “el presidente” durante una visita de este a Córdoba. Según consta en el informe, fue el hoy ministro Óscar López, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien avisó a Corvillo de la cita.

Al día siguiente, 20 de abril de 2023, Aldama preguntó a Corvillo cómo había ido el encuentro. La respuesta, recogida literalmente en el informe policial, fue escueta: “Con el presidente de lujo lujo”. En otro mensaje del mismo día, Corvillo añadió que la “conversación” había servido “lógicamente para hablar d[e] el jefe”, término que los investigadores vinculan de forma reiterada a Ábalos a lo largo de toda la causa.

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La Guardia Civil subraya que esta conversación resulta “reveladora” tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos.

La negativa de Sánchez y del Gobierno

La revelación del informe cobra relevancia por las declaraciones previas del propio Sánchez. Preguntado públicamente sobre Corvillo tras su detención, el presidente respondió que esa persona “no tiene nada que ver conmigo”. Sin embargo, varias informaciones periodísticas apuntan que desempeñó ese cargo durante el proceso de primarias que le llevaron a la Secretaría General del PSOE, en plena pugna interna con el sector liderado por Susana Díaz en el PSOE andaluz. Fuentes del PSOE consultadas por Infobae matizan que no desempeñaba ese cargo, sin negar que condujera el vehículo durante aquella campaña.

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Ninguno de los colaboradores que viajan habitualmente con el presidente en la última década conoce a Corvillo, y no existe constancia de que Sánchez haya realizado ningún trayecto en coche con él, aunque no descartan que se produjera algún desplazamiento puntual durante las primarias de 2017 a la salida de algún mitin.

Detención y registros en cuatro ciudades

Corvillo fue detenido el 5 de noviembre, junto a otras cinco personas, entre ellas la actual pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, en una operación de la UCO con registros en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. La actuación se enmarca en una nueva pieza separada, declarada secreta, que el juez Moreno abrió días antes en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, centrada en presuntos amaños en contrataciones de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos al frente del departamento.

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Los agentes registraron el domicilio de Corvillo, en la zona de la Carrera del Caballo de la capital cordobesa, y también acudieron a la sede de Adif para solicitar documentación relacionada con esta línea de investigación. Tras varias horas de diligencias, Corvillo quedó en libertad esa misma tarde.

No era la primera vez que su nombre aparecía en el sumario del caso Koldo. Un informe de octubre de 2024 ya lo situaba “a las órdenes” de Aldama en las gestiones para la compra de un chalé en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, valorado en más de medio millón de euros y que, según los investigadores, habría estado destinado a Ábalos. El 3 de septiembre pasado, Corvillo compareció como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en una investigación paralela sobre un presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, donde reconoció haber mantenido reuniones con Ábalos y con el asesor Koldo García, aunque siempre, según su versión, en calidad de secretario de Organización del PSOE y para cuestiones internas del partido.

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