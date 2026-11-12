‘Vengadores Endgame: Encore’ ya tiene fecha de estreno en plataformas: cuándo y dónde ver la versión extendida del final de la Saga del Infinito antes de ‘Doomsday’

Vengadores: Endgame. (Disney+)

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Hace menos de dos meses, Vengadores: Endgame volvió al cine siete años después de su estreno. Lo hizo bajo el nombre de Vengadores Endgame: Encore -que significa ‘de nuevo’ u ‘otra vez’, en francés- con el objetivo de refrescar la memoria para todos los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), porque, ojo, no es fácil. Tras una treintena de cintas y más de una decena de series desde que arrancó este entramado superheroico en 2008, las aventuras de Iron Man (Robert Downey Jr.), el Capitán América (primero Chris Evans y después Anthony Mackie), Thor (Chris Hemsworth) y compañía se han complicado bastante. Y más todavía desde que Marvel decidió abrir las puertas del multiverso.

Estrenada originalmente en 2019, Vengadores: Endgame supuso el desenlace de una historia construida a lo largo de 22 películas. Después de que Thanos (Josh Brolin) eliminase a la mitad de la población con un chasquido de dedos en Vengadores: Infinity War (2018), los superhéroes supervivientes debían encontrar la manera de revertir la catástrofe, aunque en el camino implicase más de un sacrificio y alguna que otra despedida que ponía fin a la llamada Saga del Infinito.

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Imagen de 'Vengadores Endgame: Encore'

Pero con Marvel todo es posible, y si no, que se lo digan a Robert Downey Jr que tras interpretar a Tony Stark y Iron Man durante más de una década, ( ALERTA: SPOILER ) volverá como Dr. Doom, el gran villano de lo que será hasta ahora otra de las mayores conclusiones de la franquicia. Por este motivo, el estreno de Vengadores Endgame: Encore era necesario para cambiar e incluir algunas cosas.

Cuándo y dónde ver ‘Vengadores Endgame: Encore’

La nueva edición, estrenada en los cines el pasado 25 de septiembre, incorpora aproximadamente cuatro minutos adicionales, con cuatro escenas inéditas, entre ellas la que altera el fnal de la película y que tiene mucho que ver con Steve Rogers y Peggy Carter. Además de esto, también presenta una nueva corrección de color respecto a la versión original. Si te la perdiste en el cine, puedes verla en casa desde este viernes 13 de noviembre en Disney+. Apenas un mes después, el 17 de diciembre, llegará a los cines españoles Vengadores Doomsday, que estará dirigida nuevamente por los hermanos Anthony y Joe Russo, responsables de Infinity War y Endgame.

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Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

El reparto recuperará no solo a Downey Jr., sino a Chris Evans, Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, entre otros rostros conocidos, a los que se sumarán los Cuatro Fantásticos, interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, y varios integrantes de los X-Men, como el recientemente fallecido Patrick Stewart e Ian McKellen.

La intención de Marvel es reunir a personajes de tres universos distintos para enfrentarse a una amenaza sin precedentes. Y, para quienes necesiten repasar lo ocurrido antes de este nuevo acontecimiento cinematográfico, Disney+ también ha habilitado la colección Cuenta atrás para Vengadores: Doomsday, con títulos de la franquicia.

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