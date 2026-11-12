España

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

El documento de 66 páginas plantea desalojos exprés, rebajas fiscales y reforzar con militares las fronteras de Ceuta y Melilla

El líder de Vox, Santiago Abascal. (Europa Press)
El líder de Vox, Santiago Abascal. (Europa Press)
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La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre entra en su recta inicial con los principales partidos ya inmersos en la presentación de sus programas. Tras la publicación del documento del Partido Popular, Vox ha difundido este jueves su propuesta electoral, un texto de 66 páginas y 115 medidas que sitúa la inmigración, la “prioridad nacional”, la vivienda, la rebaja fiscal y la derogación de leyes entre sus ejes. El programa está organizado en 13 bloques temáticos.

Vox ha presentado un programa que propone repatriar a migrantes en situación irregular, dar preferencia a los españoles en ayudas y servicios públicos y derogar las leyes de género. Bajo el lema “Es sentido común”, la formación de Santiago Abascal defiende también desalojar viviendas ocupadas en menos de 24 horas, eliminar las zonas de bajas emisiones y mantener las centrales nucleares.

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El documento no incluye el sistema mixto de pensiones que Vox planteó en su programa económico de 2025. En su lugar, promete garantizar la sostenibilidad del sistema mediante una economía “más productiva”, la mejora del empleo y los salarios y el apoyo a la natalidad.

La política migratoria ocupa una parte central de la propuesta. El partido plantea prohibir las regularizaciones masivas, impedir que quienes entren de forma irregular puedan regularizar su situación y suprimir el arraigo. También propone endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española y revisar las concesiones que considere fraudulentas.

Repatriaciones y un plan de “remigración” para extranjeros que vivan de subsidios

El programa incluye la repatriación de extranjeros en situación irregular y un plan de “remigración” dirigido a quienes, según la formación, no contribuyan económicamente o dependan de subsidios públicos. Vox también propone deportar a migrantes que cometan delitos graves o reiterados y a quienes intenten imponer costumbres que considere incompatibles con la dignidad de las mujeres.

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La formación plantea el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias o a las instituciones de tutela de sus países de origen. El texto contempla retirar ayudas y subvenciones a organizaciones que, a juicio del partido, colaboren con el “efecto llamada”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña. (Rafael Martín - Europa Press)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña. (Rafael Martín - Europa Press)

Vox reserva un bloque específico a la “prioridad nacional”. El documento establece el acceso preferente de españoles a vivienda pública, plazas de guardería, becas de comedor, ayudas al transporte, prestaciones y servicios sociales. También promete retirar todo beneficio social a los migrantes en situación irregular.

En sanidad, el partido plantea excluir de la atención pública ordinaria a los extranjeros sin residencia legal, salvo en casos de urgencia grave. Además, prevé gravar las remesas enviadas al extranjero y limitar el Ingreso Mínimo Vital a españoles con menos recursos.

La prioridad para españoles se extiende a la vivienda, las ayudas al alquiler y la educación

El programa traslada ese criterio a la vivienda. Vox propone que las viviendas protegidas, sociales y las ayudas al alquiler tengan prioridad para españoles, además de derogar la Ley de Vivienda y reformar la Ley del Suelo para ampliar el suelo disponible y simplificar los trámites urbanísticos.

Entre sus medidas figura el desalojo de viviendas ocupadas en menos de 24 horas, junto con asistencia jurídica gratuita para los propietarios y la exención de impuestos y suministros durante la ocupación. También plantea endurecer el Código Penal y tipificar la inquiocupación como delito de estafa.

Santiago Abascal en el acto organizado en Tarragona el 11 de noviembre de 2026. (VOX/X)
Santiago Abascal en el acto organizado en Tarragona el 11 de noviembre de 2026. (VOX/X)

La propuesta prevé prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular mediante la comprobación previa de su residencia legal. Para las familias españolas, plantea un IVA del 0 % en la compra de la primera vivienda nueva y una bonificación del 100 % del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la primera vivienda habitual de segunda mano.

En educación, Vox propone derogar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), establecer una prueba de acceso a la universidad única y recuperar las reválidas. También defiende la educación en español en todo el territorio, la libre elección de centro y la prohibición de móviles en las aulas.

El texto contempla limitar por clase el número de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español, crear aulas de nivelación y eliminar los menús halal de los comedores escolares. También incluye la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos y la supresión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Rebajas fiscales, desregulación y refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla

En el terreno económico, Vox anuncia una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IVA y el impuesto sobre sociedades. Para los autónomos, plantea una cuota de cero euros si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional y una cuota progresiva desde 50 euros para quienes lo superen.

El partido vincula esta reducción fiscal a una auditoría integral de las administraciones, la disminución de los gastos que considera superfluos y la eliminación progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, organizaciones no gubernamentales y organismos ideológicos. Además, propone derogar tres normas por cada ley que se apruebe, poner fin a la cita previa obligatoria y establecer el silencio administrativo positivo como regla general.

El programa promete revertir las restricciones a los motores de combustión, acabar con las zonas de bajas emisiones y derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares. La formación rechaza las políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes que le den una "gran mayoría" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que le permitan convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. (Fuente: Vox)

Vox también plantea derogar la Ley de Memoria Democrática y las leyes de género, que el texto acusa de haber “criminalizado a los hombres” y desprotegido a las mujeres. En su lugar, propone normas de protección a las víctimas de violencia.

El documento no menciona expresamente el aborto ni la eutanasia, aunque defiende “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, la objeción de conciencia de sanitarios y farmacéuticos y el refuerzo de los cuidados paliativos.

En seguridad y defensa, Vox propone rebajar la edad de responsabilidad penal, ampliar la prisión permanente revisable y reforzar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. El programa plantea militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla, revisar las relaciones diplomáticas con Marruecos y aplicar “toda la presión internacional necesaria” para recuperar la soberanía española sobre Gibraltar.

La formación abrirá la campaña electoral este viernes 13 de noviembre con un acto de Santiago Abascal en la plaza de Colón de Madrid, previsto para las 20:00 horas.

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