La reflexión del escritor inglés Charles Dickens sobre la valentía en su novela debut: “El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”

William Powell Frith Charles Dickens

Este martes, 9 de junio de 2026, se cumplen 156 años de la muerte de Charles Dickens. El escritor inglés creador de obras como Oliver Twist, David Copperfield o Cuento de Navidad falleció a los 58 años un día como hoy en 1870, después de que el día anterior sufriera una hemorragia cerebral.

Considerado uno de los grandes novelistas de la literatura universal, Dickens dejó un rastro de historias y personajes de la sociedad victoriana que permanecen en la actualidad. Fue autodidacta, no recibió educación hasta los nueve años y el hecho de que su padre estuviera hasta arriba de deudas y terminara en la cárcel hizo que se pusiera a trabajar con tan solo 12 años en una fábrica de betún para calzado.

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Su infancia marcó así toda su vida y también buena parte de su obra, tal y como reflejan algunas de las citas que se recogen en sus novelas. Una de ellas aparece en una de sus obras más conocidas: “El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”. La cita aparece en Los papeles póstumos del Club Pickwick (The Pickwick Papers), la primera novela de Dickens, publicada por entregas entre 1836 y 1837, cuando tenía 24 años.

El origen de la cita

La obra relata las aventuras de Samuel Pickwick y los miembros del Club Pickwick a través de distintos viajes por Inglaterra. Aunque destaca por su tono humorístico y satírico, también contiene numerosas reflexiones sobre la condición humana, la amistad, las dificultades de la vida y la capacidad de las personas para crecer ante la adversidad.

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Esta frase es pronunciada por un viajante tuerto que relata la historia de cómo su tío descubrió su valentía en una situación de vida o muerte. El hombre, que jamás había tenido una espada en sus manos, logró rescatar a una joven dama defendiéndose de dos espadachines experimentados con un viejo estoque oxidado que encontró en una chimenea. En ese contexto, la frase recuerda que el verdadero potencial de una persona solo se descubre cuando se enfrenta a un desafío.

“Pero allí estaba él, cruzando y cortando con dos espadachines experimentados, lanzando estocadas y defendiéndose, dando pinchazos y cortando, y defendiéndose de la manera más valiente y hábil posible, aunque hasta ese momento nunca había sido consciente de que tuviera la más mínima idea de esa ciencia. Esto solo demuestra lo cierto que es el viejo dicho de que un hombre nunca Sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, señores”, escribió.

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Mandatory Credit: Photo by Granger/Shutterstock (8654943a) Charles Dickens (1812-1870). English Novelist. Stipple Engraving, American, C1842. Charles Dickens (1812-1870).

Aunque con el paso de los años publicaría algunas de sus novelas más célebres, muchos especialistas consideran Los papeles póstumos del Club Pickwick una de las obras fundamentales de su trayectoria. Publicada por entregas entre 1836 y 1837, la novela supuso el primer gran éxito de Dickens y lo convirtió en una de las voces más populares de la literatura inglesa. Su mezcla de humor, crítica social y retrato de la vida cotidiana sentó además muchas de las bases que desarrollarían sus obras posteriores.

Sin embargo, Dickens no llegó a ver el final de la era victoriana que ayudó a retratar en sus novelas. El escritor falleció el 9 de junio de 1870, a los 58 años, un día después de sufrir una hemorragia cerebral en su residencia de Gad’s Hill Place, en el condado de Kent. Para entonces ya era una de las figuras literarias más populares del mundo anglosajón y había publicado algunas de las obras más influyentes del siglo XIX.

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