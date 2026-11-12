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U2 anuncia nuevos conciertos en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027: fechas y cómo conseguir entradas

La banda liderada por Bono repetirá actuación en el estadio de La Cartuja, mientras que en la ciudad condal ha sumado una tercera actuación

U2
La banda irlandesa U2.
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La gira europea de U2 suma nuevas fechas en el paso de la mítica banda por España. Barcelona y Sevilla ya habían sido los escenarios escogidos para que Bono y el resto de la formación actuaran en el país por primera vez en 8 años. Ahora, tras el éxito en ventas de esos conciertos anunciados, el grupo ha decidido añadir una tercera actuación en Barcelona y una segunda en Sevilla, también para mayo de 2027 y dentro de su gira Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth.

La promotora Live Nation ha informado en sus redes sociales que el nuevo recital en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la ciudad condal será el 17 de mayo. Esa presentación se añade a las ya anunciadas para el 13 y el 15 de mayo. Así, U2 actuará tres veces en Barcelona. Por su parte, su presencia en el estadio de La Cartuja se dará el 22 y el 24 de mayo, con una fecha más programada “ante la gran demanda”, según informan en un comunicado.

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La preventa estará habilitada desde el lunes 9 de noviembre en la página oficial de la banda. La venta general de localidades comenzará el viernes 13 de noviembre a las 10.00 a través de Livenation.es y Ticketmaster. El itinerario europeo comenzará el 26 de abril en Estocolmo. Luego incluirá paradas en Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Milán y París, además de conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. La banda contará con Wolf Alice como grupo invitado en las actuaciones europeas. El conjunto británico abrirá los recitales previstos en el continente.

Los integrantes de la banda de rock U2 actúan sobre un escenario con cortinas rojas e iluminación tenue. Bono, ataviado con un sombrero vaquero, gafas tintadas y camisa con bordados, canta frente al micrófono acompañado por el bajista y el baterista de la agrupación, mientras se observan tomas de personas bailando sobre una pista.

El nuevo disco incluirá una canción con Rosalía

El tour mundial de U2 empezará en febrero en México, con un tramo latinoamericano que terminará en marzo con dos presentaciones en Brasil y otras dos en Argentina, según la información difundida sobre el calendario. La gira servirá de presentación para Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio del grupo que será lanzado este viernes 13 de noviembre.

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El disco incluirá un dueto con la fallecida Dolly Parton, Torn, cuya promoción ha incluido un mensaje de la cantante enviado a Bono en junio de 2026. “Espero que te guste lo que he hecho. He hecho bastantes cosas. Quédate con lo que quieras y lo que necesites, pero a mí me encanta la canción y creo que podría ser algo realmente especial. Gracias por contar conmigo en tu vida. Siempre te he querido y siempre te querré”.

Además, el disco incluye otra canción inspirada en la artista española Rosalía, de acuerdo con el material difundido por la banda. “Esto es simplemente celebrar a alguien porque es una artista extraordinaria”, justificaron ante los medios cuando se dio a conocer esta novedad. Por otro lado, la gira también servirá para celebrar el 50 aniversario de U2, que ya conmemoró esta fecha en un concierto reciente destinado a estudiantes y profesores de Mount Temple Comprehensive, el colegio donde se formó el grupo, y en otra actuación en la calle Grafton Street de Londres.

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