Miguel Ríos, 82 años: “Tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo y tengo historias para ser cantadas”

Miguel Ríos, cantante. (Cedida)

Guardar

Miguel Ríos lleva más de 60 años dedicándose a la música. Seis décadas en las que se ha convertido en uno de los artistas más importantes del rock en España, y que le han llevado a ser escuchado en todo el mundo por personas de todo el mundo. Sin embargo, a partir del 9 de diciembre, un día después de su gira El último vals, el cantante dará un giro a su vida.

Tal y como ha anunciado en un comunicado, el cantante de Santa Lucía o La Puerta de Alcalá pasará a dedicar la mayor parte de su tiempo a la Fundación Miguel Ríos, por el Rock y la Solidaridad, que preside y que ya está en funcionamiento en Granada, apoyando a nuevas bandas en el Espacio Caja Sonora. “A mí el rock me abrió una puerta que no sabía ni que existía. Ahora me toca sujetarla para que pasen otros”, escribe en este anuncio.

PUBLICIDAD

También seguirá subiendo a los escenarios para cantar cuando la causa lo merezca. En proyectos propios o de otros, en conciertos solidarios y también en los de la propia Fundación. Ya nos advertía, en el lanzamiento de El último vals: “Tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo y tengo historias, cosas para ser cantadas”.

Miguel Ríos en un concierto de la gira 'El último vals'. (Cedida)

“La gente que viene a mis conciertos me produce cierta dependencia”

A Miguel Ríos todavía le quedan varios conciertos por dar en su gira. El 12 de septiembre actuará en la Huerta del Obispo de Alcalá de Henares, el 20 de septiembre en el Teatro Casa Colón de Huelva, el 26 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, el 1 de octubre en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el 11 de octubre en el Kursaal de Donostia, el 31 de octubre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el 13 de noviembre en el Teatro Infanta Leonor de Jaén y el 8 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

PUBLICIDAD

“Termino esta gira con mucho gusto y muy contento. De momento descansaré un poco, pero si hay una buena causa y un escenario cerca, ya sabéis dónde encontrarme”, ha dicho Miguel Ríos. “Tengo en muy alta estima a la gente que viene a mis conciertos, su cariño, sus aplausos, gente que viene a escuchar las viejas canciones coreadas por sus voces; eso me produce una cierta dependencia, y la inevitable consecuencia es obligarme a salir a la vieja y eterna carretera, así que tengo que seguir escribiendo nuevos temas”.

Waldo de los Ríos y Miguel Ríos cantan el 'Himno de la Alegría'

Además de su trayectoria musical, Miguel Ríos ha seguido mostrándose muy activo en el ámbito político, algo que viene siendo habitual en su carrera. Sin ir más lejos, el pasado 10 de noviembre participó, junto a figuras como Pedro Almodóvar, Víctor Manuel o Ana Belén, en un acto organizado por UGT, CCOO y la Unión de Actores y Actrices llamado Cultura y democracia, cuyo propósito era “dar voz a la gente de la cultura para reflexionar sobre la situación” en España y “la defensa de los derechos de la ciudadanía”.

PUBLICIDAD