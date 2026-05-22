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La adaptación de ‘Victorian Psycho’, de Virginia Feito, inunda de terror gótico y gore el Festival de Cannes: “es demente, divertida y escandalosa”

La actriz Maika Monroe protagoniza esta película dirigida por Zachary Wigon con guion de la propia escritora española

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Maika Monroe, una institutriz de la que no hay que fiarse en en 'Victorian Psycho', adaptación de la novela homónima de Virginia Feito.
Maika Monroe, una institutriz de la que no hay que fiarse en en 'Victorian Psycho', adaptación de la novela homónima de Virginia Feito.

El estreno mundial de Victorian Psycho, la nueva película de Zachary Wigon protagonizada por Maika Monroe y basada en la novela de la española Virginia Feito, ha despertado una gran expectación en el Festival de Cannes, donde se ha presentado dentro de la sección Un Certain Regard.

Este thriller gótico, ambientado en la Inglaterra de 1858, narra la llegada de Winifred Notty, una joven institutriz, a la mansión Ensor House para trabajar con la familia Pounds. Bajo sus modales imperturbables aflora un pasado oscuro y pulsiones violentas que propician una cadena de episodios brutales e irreversibles para los habitantes de la casa.

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La película, al igual que ocurría en la novela de Feito, mezcla horror sangriento y humor negro, incluyendo escenas de gore explícito como ataques con hacha y asesinatos de bebés, imágenes que han provocado tanto asombro como risas nerviosas entre los asistentes al certamen francés, según ha informado la revista Variety.

Una versión oscura y demente

La adaptación cinematográfica de Victorian Psycho está dirigida por Wigon y escrita por Virginia Feito. Su estreno en salas de Estados Unidos llegará el 25 de septiembre con distribución de Bleecker Street y, en Reino Unido e Irlanda, de la mano de True Brit.

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La película, con una duración ajustada de 90 minutos, prescinde de ciertos elementos narrativos de la novela, como la cuenta atrás hacia la masacre navideña, condensando el clímax en una resolución diferente. La acogida internacional se ha visto potenciada por el entusiasmo del público en Cannes y la presencia de un reparto en el que destacan Thomasin McKenzie (que encarnará a Audrey Hepburn en una próxima película), Ruth Wilson y Jason Isaacs.

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'Victorian Psycho', de Virginia Feiro (Lumen)

Zachary Wigon declaró las dificultades que implica mantener la coherencia de una película que cambia constantemente de registro, oscilando entre la comedia más oscura, la empatía y la furia: “La palabra que seguía utilizando era ‘demente’. Es un concepto amplio: demente abarca lo aterrador, pero también lo divertido y lo escandaloso”. Wigon y Feito colaboraron estrechamente para trasladar esa tensión tonal al guion: “Si el guion resulta veraz, entonces pasar de una escena de horror a otra cómica o a otra de drama de personajes no es un truco, sino una cuestión de fidelidad a la psicología del personaje”, ha asegurado Wigon en Variety.

Las dificultades del personaje de Maika Monroe

El peso de la película recae íntegramente en Maika Monroe, que ofrece una nueva perspectiva sobre la tradicional ‘final girl’ del cine de terror. Su personaje, Winifred, oscila entre el estoicismo y estallidos violentos sin transición, impregnando cada escena de una intensidad particular.

Monroe señaló a The Hollywood Reporter que enfrentarse a este rol supuso para ella “auténtico terror” por la distancia respecto a sus trabajos previos: “Sabía que sería el papel más difícil que habría hecho jamás (y tan increíblemente distinto a todo lo que había hecho antes). En la mayoría de mis trabajos hay algo de mí que puedo utilizar como anclaje personal, pero esta vez fue diferente. Tuve que construir el personaje desde cero, sin apoyarme en mi propia experiencia”.

Imagen de 'Victorian Psycho'
Imagen de 'Victorian Psycho'

Para dar vida a Winifred, Monroe llevó a cabo un proceso exhaustivo de preparación junto a Wigon, afinando detalles como el acento, gestos y movimientos propios de una institutriz de época. La actriz recordó la dificultad física y emocional de secuencias en las que permanecía cubierta de sangre durante horas: “Tenía memorizadas todas las escenas de tanto repasarlas; este personaje probablemente sea el que más vaya a echar de menos jamás”, confesó a The Hollywood Reporter.

El reparto contribuye a la tensión moral y narrativa de la película. Destacan Jason Isaacs como el enigmático señor Pounds y Ruth Wilson como la matriarca, ambos fundamentales en el equilibrio tonal buscado por Wigon y Monroe. La relación con Ms. Lamb (Thomasin McKenzie) introduce una dimensión humana en Winifred, evidenciando lo que el director denomina el “profundo e irresoluble deseo de pertenencia” de la protagonista, una tensión central en el argumento: “Nunca conseguirá pertenecer, y sin embargo nunca dejará de buscarlo”, sintetizó Wigon.

Sofisticación estilística

El equipo técnico, encabezado por el director de fotografía Nico Aguilar, optó por un lenguaje visual expresionista, con travellings a través de mirillas y movimientos de cámara pendulares, buscando intensificar la subjetividad de la protagonista y conferir a la mansión identidad propia.

El montaje, a cargo de Dustin Chow y Lance Edmands, intercaló explosiones de violencia con pasajes cómicos grotescos, maximizando el impacto de cada muerte e introduciendo al espectador en el perturbador proceso mental de Winifred. El propio Wigon explicó en The Hollywood Reporter que la previsualización minuciosa permitió focalizar la cobertura de planos y priorizar decisiones estilísticas, eliminando recursos convencionales a favor de una puesta en escena más sofisticada.

Tráiler de 'Victorian Psycho', la película de terror protagonizada por Maika Monroe y basada en la novela homónima de la autora española Virginia Feito.

La crítica indica que, si bien algunos aspectos más oscuros de la novela se atenúan, la película compensa con un ritmo constante y una protagonista destacada, permitiendo al público desarrollar simpatía por una homicida sin restar gravedad a sus crímenes. Según el medio especializado en cine IndieWire, “a menudo es tan oscura y retorcida que no puedes evitar reírte”.

Victorian Psycho ha sido producida por Dan Kagan (Longlegs) a través de Traffic (la productora estadounidense), junto a Liz Siegal y Sebastien Raybaud para Anton (la productora internacional), en asociación con Nick Shumaker por Anonymous Content (la compañía estadounidense de producción). Aquí podéis recuperar la entrevista a Victoria Feito que hicimos en Infobae a propósito de esta novela.

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