España

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 13 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este viernes 13 de noviembreen Sevilla.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este viernes 13 de noviembre, se prevé que en Sevilla habrá un 56% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22.1 centígrados y una mínima de 14.3°. La nubosidad será del 34%.

La predicción del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima de esta ciudad española

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

PUBLICIDAD

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en SevillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de noviembre

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 13 de noviembre

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 13 de noviembre

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Después de tres años sin actuar en la gala, la artista española protagonizó uno de los primeros grandes momentos de la noche en Las Vegas

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

El artista español consiguió nuevamente el gramófono a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y compartió su reacción con sus seguidores en redes sociales

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

ECONOMÍA

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”