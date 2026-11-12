La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

Núcleo Nacional (Europa Press)

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La jueza ha ordenado el cese total de actividad de Núcleo Nacional, el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid y el bloqueo de los contenidos de sus perfiles en redes sociales, después de la detención el pasado viernes de 14 miembros de la organización.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Gijón también ha impuesto a los investigados la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar España y la obligación de presentarse cada semana ante el juzgado. Además, ha notificado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica.

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Durante los 12 registros practicados en el operativo, entre ellos el de la sede central de la organización en Madrid, los agentes intervinieron más de 20 armas de fuego, una gran cantidad de munición, armas blancas, táseres y defensas extensibles.

Captación y formación paramilitar

El material requisado incluía también escudos, uno de carácter táctico, objetos contundentes y parafernalia de corte radical supremacista, según informó la Policía Nacional.

Imágenes de las armas intervenidas por parte de la Policía Nacional a Núcleo Nacional en la reciente operación que dejó 14 detenidos. Entre los objetos incautadas hay más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición y multitud de armas blancas, táseres o defensas extensibles. (Fuente: Policía Nacional)

Los arrestos se produjeron en Madrid, donde fueron detenidas cinco personas; Asturias, con tres; Valladolid, con dos; y Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante, con un detenido en cada provincia. A los investigados se les atribuyen de forma provisional los delitos de asociación ilícita y de odio contra distintos colectivos vulnerables y personas de ideología antagónica.

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La Policía sostiene que Núcleo Nacional presuntamente captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad, a quienes incitaba a cometer actos de odio, discriminación y violencia contra colectivos vulnerables. Las pesquisas de la Comisaría General de Información reflejan además que integrantes del grupo recibieron formación paramilitar en Ucrania.

La investigación comenzó tras una denuncia en Gijón

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Gijón por un menor de 17 años en noviembre de 2024, después de recibir amenazas en redes sociales. Las pesquisas permitieron identificar al grupo White Boys, integrado por jóvenes de entre 14 y 22 años y vinculado, según los investigadores, con agresiones y episodios de acoso contra otros menores en Asturias.

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El análisis de los teléfonos intervenidos llevó a la Policía hasta un integrante de Núcleo Nacional en Asturias, a quien sitúa como presunto reclutador de jóvenes para la organización. De acuerdo con la investigación, parte de los miembros de White Boys habría pasado posteriormente a integrar Núcleo Nacional.

Un grupo de personas durante una manifestación organizada por el grupo ultra Núcleo Nacional en contra de la regulación masiva de migrantes, a 7 de febrero de 2026. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

La causa también recoge que la estructura de la organización incluía siete departamentos y 19 delegaciones. La investigación también sitúa a algunos miembros de la organización en Ucrania, donde habrían participado en campamentos de adiestramiento militar y campos de tiro en Kiev.

Según el sumario al que tuvo acceso Infobae, esos desplazamientos formaban parte de actividades orientadas a promover un “alzamiento armado”, una hipótesis que figura entre las líneas de investigación sobre la estructura y las actividades del grupo.

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