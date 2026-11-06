Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la apabullante ‘Godzilla Minus Zero’ a la leyenda de ‘Sacamantecas’

Del monstruoso Godzilla al Sacamantecas que aterrorizó al País Vasco, estos son los grandes estrenos de la semana.

Guardar

Monstruos, tanto los gigantescos como los humanos, llegan a cartelera esta semana. Ya lo habían hecho con Hope, una de las películas más destacadas la semana pasada junto a la emocionante Karateka o la aterradora Leviticus, pero esta vez lo hacen por partida doble. Godzilla, el icónico monstruo japonés, y el Sacamantecas, el legendario asesino del norte de España, comparten protagonismo en una semana que no por haber dejado atrás Halloween renuncia al terror como principal motor.

La continuación de aquel éxito que fue Godzilla Minus One o la película inspirada en la leyenda del hombre que asesinaba mujeres y niños para hacer mantecas con su grasa son los principales estrenos, pero no los únicos. El retrato de la compleja institución del Patronato de protección a la mujer, la historia de la banda Mägo de Oz o todo un clásico de la literatura como Los miserables completan la selección de películas recomendadas para ver esta semana en cines.

PUBLICIDAD

Godzilla Minus Zero

GODZILLA MINUS ZERO presenta su tráiler.

Si te encantó Godzilla Minus One, una de las grandes sorpresas de 2023, no te puedes permitir la continuación de aquella historia. Ambientada dos años después de los eventos, Japón intenta reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial y lo arrasado que dejó la criatura todo. Una criatura que resurge con más fuerza que nunca y acompañada. Mientras tanto, Kōichi Shikishima, junto con Noriko y Akiko, intenta dejar atrás los traumas del pasado y el sentimiento de culpa, pero se ve obligado a unirse de nuevo a la lucha para salvar lo que queda del país.

Ruega por nosotras

Avance cinematográfico del largometraje titulado 'Ruega por nosotras', la nueva película de Daniel Monzón ('Celda 211') que narra la historia del Patronato de protección a la Mujer, institución especializada en “mujeres caídas o en riesgo de caer".

Presentada oficialmente en el Festival de San Sebastián, la nueva película de Daniel Monzón (Celda 211) llega por fin a cines. Año 1974. Ana tiene 19 años, vive en Barcelona y es -a ojos de su acomodada familia- una chica rebelde. Tras una fuga nocturna, su padre decide ponerla en manos del Patronato de protección a la Mujer, institución especializada en “mujeres caídas o en riesgo de caer”. Ana es trasladada a Madrid para ser internada en un reformatorio regentado por monjas y sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando consuelo y apoyo en la amistad de otras chicas en su misma situación, especialmente la de Sole, una chica de pueblo con una vitalidad contagiosa que conecta al instante con ella. Esa luminosa amistad será lo que mantendrá a Ana a flote.

PUBLICIDAD

Fiesta Pagäna

Fiesta Pagäna. (Instagram)

Mägo de Oz sacudió los cimientos del rock español al atreverse a mezclar la fuerza del heavy metal con la tradición del folk celta. Desde sus inicios en los años 80 hasta su salto a los escenarios internacionales, el largometraje recorre los momentos clave de una trayectoria marcada por la creatividad, las tensiones internas, los triunfos y los fracasos que construyeron y definieron su identidad. A través de material inédito y testimonios cercanos, muestra el profundo impacto que su música ha tenido en varias generaciones. La pasión de los fans y el estrecho vínculo que los une a la banda han hecho de sus canciones algo más que música: un verdadero himno generacional.

Los miserables

Imagen de 'Los miserables'

En los últimos años Francia se ha dedicado a hacer renacer su cine a través de sus grandes historias. Tras el díptico de Los tres mosqueteros o la espectacular El conde de Montecristo, llega el momento de todo otro clásico de la literatura gala como es Los miserables de Victor Hugo. La historia es de sobra conocida para muchos: Jan Valjean es un hombre que pasa años encerrado en prisión por robar una barra de pan, y cuando sale de esta se cruza en el camino de Fantine, una mujer a la que le promete cuidar de su hija tras su muerte. Valjean cria a la pequeña Cosette bajo una nueva identidad mientras intenta escapar del inspector Javert, quien sigue sin creer en la inocencia y buen corazón de Valjean, mientras todo un país se levanta en armas.

PUBLICIDAD

Sacamantecas

Antonio de la Torre en 'Sacamantecas'

Inspirada en la leyenda del hombre que aterrorizó a todo un país durante años y que ya se ha convertido en toda una leyenda negra para cualquier niño, Sacamantecas es la nueva película del gran Antonio de la Torre, quien interpreta a este asesino de mujeres y niños. Álava, finales del siglo XIX. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria. Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnáiz), hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo, un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Pío Pinedo, jefe de los alguaciles, se enfrenta a la falta de recursos en tiempos de guerra y a la presión de las autoridades, que prefieren ocultar la creciente ola de asesinatos.