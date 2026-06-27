La coproducción española 'El violinista' vence el principal premio del Festival de Annecy

París, 27 jun (EFE).- La coproducción entre Singapur, España e Italia 'El violinista', de Raúl García (Madrid, 1958) y el singapurense Ervin Han, venció en el principal galardón de la 50º edición del Festival de Annecy (Francia), el principal dedicado al cine de animación y que terminó este sábado.

Por su parte, la película española 'Decorado', del gallego Alberto Vázquez, ganó otro galardón de la sección oficial, el Paul Grimault, que recompensa la ambición artística y el compromiso narrativo y visual.

'El violinista', ganadora del prestigioso premio Cristal de largometrajes y que competía con otras ocho cintas, sigue a un joven reportero español que descubre las enredadas vidas de dos amantes, investigando la procedencia de un viejo violín.

Sus nombres eran Kai y Fei, dos jóvenes violinistas en 1941 cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de Malasia durante la Segunda Guerra Mundial.

Kai se une a la Resistencia, prometiendo a Fei que volverá, pero desaparece. Fei, a partir de entonces, pasa los siguientes 20 años en su búsqueda por todo el sudeste asiático.

Este premio supone un nuevo reconocimiento a la exitosa carrera de Raúl García, considerado uno de los directores, productores y animadores más influyentes y respetados en la historia de la animación española e internacional.

García fue el primer animador español (y europeo) en entrar a trabajar en los prestigiosos Walt Disney Animation Studios a principios de los años 90, donde dio vida a clásicos modernos como La bella y la bestia, Aladdin, El rey león, El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Pocahontas.

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En el 'Decorado', basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio Alberto Vázquez de 2016, cuenta la historia de Arnold, un ratón en paro de mediana edad en crisis existencial. Su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una farsa, en especial cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas.

Otro de los principales galardones del certamen, el Contrechamp (de obras alternativas y experimentales), recayó para la francesa Blaise, de Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue. El principal que concede el público para los largos recayó para la franco-belga 'Le Corset', de Louis Clichy.

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Respecto a los premios especiales, anunciados el viernes, la chilena 'Brave Cat', de Gabriel Osorio, venció uno de los concedidos por el público, mientras que la hispano-dominicana 'Eclosión', de Luis Morillo, ganó el de 'Midnight Shorts', de cortometrajes relacionados con lo fantástico y la ciencia ficción. EFE