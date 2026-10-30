El casting del nuevo Batman ya ha empezado y James Gunn da las primeras pistas: “No tiene por qué ser una estrella, pero sí de la misma edad que Superman”

James Gunn ha comenzado la búsqueda de su nuevo Batman.

Guardar

El casting del nuevo Batman dentro del universo cinematográfico de DC ya está en marcha. Así lo confirmó James Gunn, jefe de DC Studios, quien adelantó que el anuncio del actor “no está muy lejos” y reveló el principal criterio que están evaluando: la edad. El director, que lanzó el universo con Superman el año pasado protagonizada por David Corenswet, habló del tema en un adelanto de The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast, con estreno previsto para este viernes.

Gunn fue tajante al descartar las versiones que circulan sobre una supuesta elección ya realizada. “No hemos elegido a nadie todavía. Toda la gente que piensa que va a aparecer en esto o aquello, es una mentira”, afirmó el director. El ejecutivo precisó que el proceso de selección está cerca de cerrarse, aunque sin fecha concreta. “No va a pasar mucho tiempo antes de que elijamos a Batman”, señaló Gunn, al tiempo que aclaró que no descarta a actores que ya tuvieron papeles secundarios en producciones previas del universo, como El Escuadrón Suicida.

PUBLICIDAD

“Si le di a alguien un papel de un día en El Escuadrón Suicida y resulta que va a ser el mejor Batman, no lo voy a descartar por eso. Quiero tener en cuenta a todo el mundo”, explicó. Gunn marcó una diferencia con la forma en que históricamente se eligió al actor detrás del traje de murciélago. Según el director, el objetivo es encontrar al intérprete más adecuado para el personaje, sin que eso implique recurrir a una figura reconocida de Hollywood.

James Gunn en el rodaje de 'Superman'

La edad, la pista más concreta hasta ahora

“Una de las cosas que me emociona de elegir a Batman es poder escoger a quien sea realmente el mejor actor para ese papel”, dijo Gunn. “Los Superman siempre se eligieron según quién era el mejor actor para el rol. Y por alguna razón, los Batman siempre se eligen como estrellas de cine.” El próximo Batman del universo de Gunn pertenecerá a La liga de la justicia, el proyecto confirmado en 2022 cuando el director y Peter Safran asumieron el control de DC Studios. En ese anuncio también se incluyeron títulos como Superman, Supergirl, Lanterns y Clayface. Ese Batman será un personaje separado del interpretado por Robert Pattinson en la saga de Matt Reeves, que continúa su propio camino con The Batman.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, el actor Steve Agee, parte del elenco de El Escuadrón Suicida, le preguntó a Gunn si la edad del futuro Batman era un factor a considerar, teniendo en cuenta que el personaje deberá sostenerse en la pantalla “durante diez años”. La respuesta del director fue directa: “Definitivamente.” Gunn fue más allá y ofreció el dato más concreto hasta el momento sobre el perfil del actor buscado. La edad del próximo Batman en el universo de DC Studios es la principal pista revelada por James Gunn: según el director, el personaje tendrá una edad similar a la de Superman, interpretado por David Corenswet, de 33 años, ya que ambos héroes son presentados como futuros compañeros y contemporáneos dentro de la historia.

“La gente siempre está buscando pequeñas pistas sobre el casting de Batman”, comentó Gunn. “A grandes rasgos, Batman y Superman tienen más o menos la misma edad. No creo que sean de edades drásticamente diferentes. Son futuros grandes amigos, contemporáneos.” Con Corenswet como punto de comparación, la edad del próximo Batman rondaría los treinta años, aunque Gunn no ofreció un número exacto ni confirmó candidatos. El actor de Superman volverá a encabezar el universo de DC Studios con el estreno de Man of Tomorrow, previsto para el 9 de julio de 2027, la siguiente gran apuesta del estudio antes de que se concrete la llegada del nuevo Batman a la pantalla.

PUBLICIDAD