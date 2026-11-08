Diez menores detenidos y cuatro trabajadores heridos tras dos reyertas en centros de acogida de Ceuta: un joven convenció a otros dos para atacar al personal

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno / Europa Press)

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Ceuta sigue viviendo momentos de tensión desde la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Según ha confirmado EFE, agentes de la Policía Nacional han detenido a diez menores de dos centros de acogida de la ciudad autónoma tras registrarse dos altercados violentos esta madrugada. Estos enfrentamientos, como ha podido saber El Faro de Ceuta, se produjeron en los recintos de ‘Victoria’ y ‘Paraíso’. Además de los daños materiales del equipamiento de los centros, cuatro trabajadores con lesiones leves han tenido que ser atendidos.

El primero de los episodios tuvo lugar en el centro ‘Victoria’, donde siete residentes mujeres fueron detenidas a raíz de una acalorada pelea que generó momentos de gran tensión. Las menores lanzaron material doméstico como sillas, produciendo desperfectos y roturas del mobiliario. La alteración del orden ha afectado a dos vigilantes de seguridad que acabaron con heridas leves, según el parte médico que se ha adjuntado a la denuncia por los hechos. La Policía Nacional tuvo que actuar con celeridad para controlar la situación y arrestar a las implicadas.

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Esa misma noche, el cuerpo policial tuvo que desplegarse hasta ‘Paraíso’ debido a una segunda trifulca. Según los datos recabados, uno de los jóvenes amotinó presuntamente a los otros dos menores para arremeter contra el personal del centro y los vigilantes. Como consecuencia de esta agresión, un vigilante de seguridad y una auxiliar sufrieron lesiones de carácter leve. La investigación de ambos centros continúa abierta para depurar responsabilidades, mientras trabajadores y organizaciones insisten en la saturación de estas instalaciones temporales de acogida.

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (Marcos Moreno / Europa Press)

En septiembre detuvieron a otras diez menores en otro centro por agredir a dos educadores

Los sucesos registrados en noviembre representan la continuación de una espiral de conflictividad previa en los centros de menores ceutíes. Según la información difundida por RTVE, en la madrugada del 28 de septiembre se produjo otro violento altercado en el centro de acogida ‘El Cortijo’, ubicado en la zona de Loma Margarita. En esa ocasión, diez menores fueron detenidas por la Policía Nacional tras protagonizar un ataque contra el equipo de educadores del recurso de reciente creación, concebido para atender las llegadas del contexto migratorio.

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La disputa se desencadenó cuando las residentes solicitaron salir a fumar y el personal les denegó el permiso para evitar situaciones de riesgo en el exterior. La negativa derivó en una escala de insultos, amenazas y agresiones físicas en las que dos educadores recibieron golpes y arañazos. Ante esta agresión, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Ceuta elevó un escrito formal al Área de Menores solicitando medidas presupuestarias y organizativas urgentes. Con este escrito, exigían aumentar las contrataciones por turno y adecuar las ratios de profesionales a la ocupación real.

Fotografía facilitada por Amnismtia Internacional que ha denunciado 50 casos de palizas, humillaciones y abusos por parte de militares a los migrantes que permanecen en Ceuta. (EFE/Amnistia Internacional)

Al menos 50 casos documentados de maltrato de militares a migrantes

Los hechos ocurridos en estos tres centros de acogida de menores contrastan con las denuncias de Amnistía Internacional en las que se han recogido 50 testimonios de tortura, malos tratos y tratos degradantes cometidos por militares contra migrantes en Ceuta desde el mes de julio. Según la investigación sobre el terreno, 28 de estos casos son palizas, vejaciones y abusos recientes, de los cuales 18 ocurrieron incluso después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de investigaciones oficiales. Entre la totalidad de personas afectadas figuran al menos 13 menores de edad.

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Según expone la organización, las agresiones se producen de forma recurrente durante la noche en los distintos lugares donde los migrantes duermen en la calle. Esta información, basada en testimonios y partes médicos, asegura que los soldados despiertan a las víctimas a golpes, propinándoles puñetazos, patadas, descargas de armas taser y golpes de porra reglamentaria.

Asimismo, la entidad constata episodios de mayor gravedad que abarcan traslados forzosos en vehículos militares a zonas aisladas, inmovilización de manos con bridas, amenazas con pistolas e intensas humillaciones. Amnistía Internacional advierte de que el personal militar implicado no ha sido apartado de sus puestos, perpetuando la impunidad ante estos crímenes de derecho internacional.

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