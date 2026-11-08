A qué hora y dónde ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol (EFE / Juanjo Martín)

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La clasificación de LaLiga vivirá este domingo uno de sus enfrentamientos más importantes de la temporada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el Metropolitano con el primer puesto en juego. Los azulgranas parten con una ventaja de dos puntos sobre los rojiblancos, que tendrán la oportunidad de aprovechar el factor campo para dar un golpe en la mesa y colocarse al frente del campeonato. Una cita de máxima exigencia para la que Diego Simeone ha recibido buenas noticias durante los últimos entrenamientos.

El técnico argentino podrá contar con prácticamente toda su plantilla. La única ausencia confirmada por problemas físicos es la de Cristian ‘Cuti’ Romero, que no ha podido ejercitarse junto a sus compañeros en la sesión de este viernes. El defensor argentino se convierte así en el principal contratiempo para el entrenador del Atlético a la hora de preparar el enfrentamiento contra el conjunto azulgrana. Por el contrario, Simeone sí podrá recuperar a dos futbolistas que no estuvieron disponibles en el compromiso europeo frente al Bayern Múnich. Morten Hjulmand y Johnny Cardoso vuelven a entrar en los planes del cuerpo técnico después de perderse el encuentro de la cuarta jornada de la Champions, que terminó con una derrota rojiblanca por 0-2.

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Sus ausencias respondieron a motivos diferentes. Hjulmand tuvo que cumplir un partido de sanción después de haber sido expulsado en el anterior encuentro continental contra el Stuttgart. Cardoso, por su parte, llevaba tres partidos sin poder competir. El centrocampista estadounidense se perdió los enfrentamientos ante el Deportivo de A Coruña, el Levante y el Bayern debido a una dolencia muscular leve. Una vez superados esos problemas físicos, ya está completamente recuperado y disponible para el cuerpo técnico. La recuperación de ambos supone un alivio para Simeone, que podrá disponer de más alternativas para afrontar un partido que puede tener consecuencias directas en la clasificación. El Atlético llega, además, respaldado por una dinámica especialmente positiva en el campeonato nacional: ha conseguido encadenar siete victorias consecutivas en LaLiga. Una racha que buscará prolongar ante su afición para superar al equipo de Hansi Flick.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Raphinha (REUTERS/Albert Gea)

El conjunto catalán también afronta el desplazamiento después de haber recuperado parte de las buenas sensaciones. Las victorias ante el Alavés, por 6-1, y el Aston Villa, por 3-0, han permitido a los azulgranas dejar atrás sus últimos tropiezos y volver a mostrar una versión más convincente. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Flick, que tendrá que gestionar las bajas y las dudas físicas de varios integrantes de su plantilla. Una de las ausencias más destacadas será la de Rodri, que no podrá participar en el encuentro por una lesión en el muslo derecho. Tampoco está asegurada la presencia de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen. Los tres defensores esperan poder regresar, pero todavía no tienen garantizado que vayan a estar disponibles para medirse al Atlético.

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A qué hora y dónde ver el partido

El Atlético de Madrid-Barcelona se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro corresponde a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027 y podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

El enfrentamiento también recupera el recuerdo de los duelos de la pasada campaña. Entonces, el conjunto madrileño consiguió imponerse al Barcelona en dos eliminatorias de máxima importancia, tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones. Un precedente que refuerza la dificultad del reto que tendrán por delante los azulgranas.