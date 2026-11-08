Queso camembert relleno de frambuesas: una receta al horno con un contraste de sabores muy llamativo y fácil de preparar

Queso camembert con frambuesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El queso camembert es uno de esos ingredientes que nunca fallan cuando se trata de preparar un aperitivo diferente. Su interior cremoso y su sabor intenso combinan muy bien con ingredientes dulces y afrutados, una mezcla que da mucho juego en la cocina y permite salir de las presentaciones más habituales.

Una forma original de disfrutarlo es rellenarlo de frambuesas y llevarlo al horno. El resultado es una receta en la que el queso se funde con el calor, mientras la fruta aporta un punto ácido que contrasta con su sabor. Una propuesta sencilla, vistosa y perfecta para compartir como entrante o sorprender a los invitados sin complicarse demasiado.

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Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo total: 20 minutos.

Ingredientes

1 queso camembert de 250 g.

100 g de frambuesas.

Agua.

1 cucharada de miel.

Trozos de almendra u otro fruto seco (opcional)

Cómo hacer queso camembert relleno de frambuesas al horno, paso a paso

En primer lugar, cortamos el queso camembert por la mitad en sentido horizontal, de manera que queden dos discos de un grosor similar. Mientras tanto, ponemos las frambuesas en un cazo con un poco de agua y las cocinamos durante unos minutos a fuego medio, hasta que comiencen a ablandarse y suelten parte de su jugo. Es importante removerlas suavemente para evitar que se peguen al fondo. Colocamos una de las mitades del queso en un recipiente apto para el horno y repartimos por encima parte de las frambuesas cocinadas, procurando distribuirlas de manera uniforme. Añadimos un poco de miel para aportar un toque dulce y cubrimos con la otra mitad del camembert, presionando ligeramente para que el relleno quede bien repartido. A continuación, incorporamos el resto de las frambuesas sobre la superficie del queso y lo introducimos en el horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que el interior esté caliente y cremoso. Conviene vigilar la cocción para evitar que el queso se funda en exceso y pierda su forma. Una vez fuera del horno, terminamos la preparación con las almendras y un hilo de miel, repartiéndolos por encima para dar el último toque al aperitivo. El resultado es un queso cremoso y fundido, con el contraste ligeramente ácido de las frambuesas, el dulzor de la miel y el punto crujiente de los frutos secos.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente 4 raciones, aunque depende del tamaño de las porciones y el número de personas que vayan a comer.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Por ración:

Calorías: 245 kcal.

Grasas: 19 g.

Hidratos de carbono: 9 g.

Proteínas: 12 g.

Estas cifras son aproximadas y pueden variar según la marca del queso y las cantidades utilizadas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo más recomendable es consumir el camembert recién hecho, cuando todavía está caliente y mantiene su interior fundido, cremoso y con toda su textura. Si sobra alguna porción, se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días, procurando que quede bien protegido para evitar que absorba otros olores. A la hora de volver a servirlo, conviene calentarlo unos minutos en el horno para recuperar parte de su cremosidad y disfrutarlo en mejores condiciones.

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