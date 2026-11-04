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Agorazein, el grupo de rap que cambió la música urbana en España, vio crecer a C. Tangana y vuelve diez años después con cuatro conciertos en Madrid

El colectivo, formado por El Madrileño, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni, tiene previsto actuar en el Movistar Arena el 15, 16, 17 y 18 de noviembre

Imagen de Agorazein.
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En el momento en el que las agujas del reloj marcaron la medianoche de este miércoles, C. Tangana volvió a la música. Crema, El Madrileño, Antón Álvarez, Pucho, ha tenido tantos nombres como su música ha ido evolucionando. El rapero, también cineasta y ganador de un Goya por La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024), ha regresado a sus orígenes con Milko Freestyle, su primera canción en más de tres años y cinco después de publicar El Madrileño, el álbum donde reinterpretó el folclore español. C. Tangana se aleja del flamenco para volver al rap, no solo a las puertas del reencuentro de Agorazein, sino también acreditando al grupo en el propio tema.

El colectivo de rap que lo vio nacer supuso un antes y un después en la música de España, donde el hip hop fue todo un salvavidas musical para las nuevas generaciones adolescentes y postadolescente de la época. Su primer álbum como conjunto formado por C. Tangana, Sticky M.A. —entonces conocido como Manto—, Jerv.AGZ, I-Ace y DJ Fabianni llegó en 2011 después de trabajar juntos ya en 2008 en el primer álbum de C. Tangana, Agorazein, cuando el artista todavía se hacía llamar Crema. Aquel primer trabajo conjunto llevó por título Kind of Red, una referencia al célebre Kind of Blue del legendario artista de jazz Miles Davis.

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“Fueros clave a la hora de distinguirse de los demás, adoptando un sonido y unas melodías que sobresalían de la media española. Todo lo referente a su imagen corporativa, su web, distribución y merchandising representó un ejemplo de profesionalidad respecto al resto de la escena”, recordó el periodista Daniel Madjody en Vice en un artículo publicado en 2018.

C. Tangana vuelve al rap con 'Milko Freesyle'
C. Tangana vuelve al rap con 'Milko Freesyle'

En tanto, el colectivo aupó la carrera de Pucho en solitario con LOVE’S, su segundo álbum lanzado en 2012. “Ahora mismo nos sentimos muy cómodos viendo que hay posibilidades de hacer algo no convencional en España. Nos gustaría que nuestra música tuviera valor independientemente del hiphop”, dijo el artista en 2013 para el sitio web musical Feiticeira.

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Su propuesta no estuvo exenta de críticas. Se les tachó de pijos. “Fueron de los primeros grupos en desmarcarse de los clichés más férreos de la relación entre el rap y la calle. Eran unos chavales de clase media de Madrid y no pretendían ser otra cosa que eso”, añadió Madjoy en el artículo. Como recuerda la periodista y musicóloga Marta España en un reportaje en El País, el colectivo comenzó a ganarse dicho calificativo dentro de una escena que cuestionaba su forma de entender el rap. “Recuerdo que a Pucho le decían pijo: ‘Esos son unos pijos, ese es un blandito’”, explica en el citado medio el rapero Elio Toffana, integrante del colectivo Ziontifik.

Sin embargo, a finales de 2016, coincidiendo con el lanzamiento de Siempre, su segundo y último disco, el grupo reconoció en una entrevista con MondoSonoro que varios de sus miembros todavía compaginaban la música con otros trabajos. “Yo le tengo que dedicar todos los días ocho horas a mi trabajo”, explicaba Fabianni, que hoy en día se ha centrado más en producciones musicales, mientras Jerv.AGZ contaba que acababa de dejar uno de sus dos empleos. C. Tangana era el único que podía dedicarse profesionalmente a la música, que ya había comenzado a despuntar en solitario con el EP 10/15 (2015) y Antes de morirme (2016), su colaboración con una todavía poco conocida Rosalía.

Cuatro Movistar Arena para una década de ausencia

Publicado el 15 de noviembre de 2016, Siempre, que incluía temas tan reconocibles como 100k Pasos, Tentación o Planes, y contó con la colaboración de productores como Alizzz, Royce Rolo y Danni Ble. Fue también el último álbum conjunto de Agorazein. Apenas un año después, C. Tangana alcanzaría una nueva dimensión comercial gracias a Mala mujer. El resto es historia.

Ahora, diez años después, los cinco integrantes volverán a compartir escenario los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Lo que inicialmente iba a ser un único concierto terminó convirtiéndose en cuatro fechas ante la demanda del público, con unas 60.000 entradas vendidas.

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