Puerros gratinados con bechamel: una receta diferente con un contraste de texturas muy llamativo

Puerros gratinados con bechamel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El puerro suele ocupar un lugar discreto en la cocina, donde acostumbra a formar parte de caldos, sofritos y cremas. Sin embargo, también tiene mucho que ofrecer cuando se convierte en el ingrediente principal de una receta. Los puerros gratinados con bechamel son una buena muestra de ello: una elaboración que combina el sabor suave de esta hortaliza con una salsa cremosa y una superficie dorada que casa a la perfección con el resto de alimentos.

El horno es el encargado de dar el toque final a este plato, que transforma unos pocos ingredientes en una propuesta diferente para llevar las verduras a la mesa. La bechamel aporta una textura untuosa y el gratinado añade ese contraste que hace que la receta tenga una personalidad propia. Una forma de salir de las preparaciones más habituales y dar al puerro el protagonismo que merece.

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Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

4 puerros grandes (unos 800 g)

500 ml de leche entera

40 g de mantequilla

40 g de harina de trigo

1/2 cebolla

100 g de beicon en dados

100 g de queso rallado para gratinar

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Una pizca de nuez moscada

Cómo hacer puerros gratinados con bechamel paso a paso

Limpia los puerros para retirar posibles restos de tierra y corta la parte verde más dura, conservando la zona blanca y una pequeña parte de la verde más tierna. Colócalos en una fuente apta para horno, añade el aceite de oliva, sal y pimienta negra. Hornea a 200 °C durante unos 25-30 minutos, hasta que estén tiernos. Mientras se hornean los puerros, coloca el beicon en una sartén y cocínalo a fuego medio hasta que esté dorado. Retíralo y reserva. Si suelta demasiada grasa, puedes eliminar parte antes de continuar. Para preparar la bechamel, pica la cebolla muy fina y sofríela en una sartén con la mantequilla hasta que esté blanda y transparente. Añade la harina y remueve durante un par de minutos para que se cocine. Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de remover con unas varillas para evitar que se formen grumos. Cocina a fuego medio hasta que la salsa espese y tenga una textura cremosa. Añade sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Cuando los puerros estén tiernos, sácalos del horno y reparte el beicon dorado sobre ellos. Cubre todo con la bechamel y extiéndela de manera uniforme para que llegue a todos los puerros. Por último, espolvorea el queso rallado por encima y vuelve a introducir la fuente en el horno, esta vez con la función de gratinado, durante unos 10-15 minutos. Cuando el queso esté fundido y la superficie haya adquirido un tono dorado, retira la preparación y deja reposar unos minutos antes de servir.

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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta de puerros gratinados con bechamel está pensada para 4 porciones, una cantidad adecuada para servir como entrante o acompañamiento. Si se presenta como plato principal, las raciones pueden ajustarse según el apetito y el resto del menú.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

El valor nutricional estimado de cada porción es:

Calorías: 520 kcal

Grasas: 35 g

Hidratos de carbono: 26 g

Proteínas: 24 g

Estas cifras son aproximadas y pueden variar en función del tipo de leche, el queso utilizado y la cantidad de grasa que aporte el beicon.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los puerros gratinados con bechamel se pueden conservar en la nevera durante 4 días, siempre que se guarden en un recipiente hermético una vez que se hayan enfriado. Para recalentarlos, lo más recomendable es utilizar el horno a unos 180 °C hasta que estén bien calientes en el interior.

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