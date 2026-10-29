Las primeras reacciones de ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ la sitúan como una de las mejores de la saga: “La adaptación perfecta”

Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

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Ya han aparecido las primeras reacciones a Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la sexta película de la saga protagonizada por Joseph Zada en el papel de Haymitch Abernathy y, aquellos que han asistido a los primeros pases la sitúan como una de las mejores de toda la franquicia.

La ‘precuela’ recupera el origen del personaje que encarnó Woody Harrelson 24 años antes de la primera película y lo vincula al nacimiento de la rebelión contra el Capitolio. Así, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, seguiría a Haymith con 16 años y procedente del Distrito 12, durante los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La competición duplicaría el número de tributos y le llevaría a formar una alianza con Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, para desafiar al presidente Snow desde la arena.

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La película adapta la novela homónima que Suzanne Collins publicó en 2025 y continúa la línea de ‘precuelas’ iniciada con Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023. Ambas historias anteceden a las cuatro películas principales de la franquicia, lanzadas entre 2012 y 2015.

La cinta ha tenido su primera presentación en Londres y Lionsgate ha permitido que los asistentes a las proyecciones del 28 de octubre publiquen impresiones limitadas antes de que aparezcan las críticas completas.

Qué dicen las primeras reacciones

El crítico Griffin Schiller ha comparado la película con Rogue One y Andor dentro de la franquicia. La ha definido como una historia “sobria, pero poderosa”, sobre “la pérdida devastadora y el coste necesario de la rebelión por un amanecer que quizá nunca veamos”, y ha considerado que es una adaptación “perfecta” de la novela.

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Joseph Zada, de 20 años, aparece como el joven Haymitch Abernathy seleccionado para participar en los 50º Juegos del Hambre dentro de la nueva producción. (Captura Tráiler YouTube)

Gavin Spoors, editor jefe de Filmhounds Magazine y crítico del Tomatometer, ha destacado el tercer acto, que “te deja sin suelo bajo los pies”. Para Spoors, el thriller emocional se sostiene en interpretaciones “magníficas” y aborda el coste de la revolución y la necesidad de que cada persona asuma su papel.

La valoración más repetida recae en Zada, que toma el relevo de Woody Harrelson como la versión joven de Haymitch. Matt Neglia, editor jefe de Next Best Picture, ha sostenido que el actor afronta un papel de gran exigencia física y emocional, y que reproduce la “simpatía, encanto y amargura” que Harrelson imprimió al personaje.

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Neglia también ha resaltado a Glenn Close y a Jesse Plemons, al que atribuye la capacidad de encarnar el espíritu del fallecido Philip Seymour Hoffman. Lauren LaMagna, también editora de Next Best Picture, ha descrito a Zada como un Haymitch “dolorosamente radiante” y ha afirmado que se trata de un papel que consagra a una estrella.

Perri Nemiroff, de Collider, ha señalado que Zada combina la calidez y el encanto de Haymitch con la rabia y el dolor que despiertan los Juegos del Hambre. Nina Starner, de Static Media, ha valorado que el reparto del personaje “no podría ser mejor” y ha otorgado a la película una calificación de sobresaliente.

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El reparto conecta la ‘precuela’ con la saga original

Francis Lawrence dirige la película, tras haber realizado todas las entregas de la saga salvo la primera, que dirigió Gary Ross. El guion está firmado por Billy Ray y Michael Lesslie.

Junto a Zada, el reparto incluye a Jesse Plemons como Plutarch, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Elle Fanning como Effie Trinket, Maya Hawke como Wiress y Kelvin Harrison Jr. como Beetee. Glenn Close, Whitney Peak y Mckenna Grace interpretan a personajes nuevos en la franquicia.

Elle Fanning en 'Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'

El interés por la película también se ha concentrado en los regresos de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Harrelson como Katniss, Peeta y Haymitch. La novela de Collins concluye con un epílogo situado en el futuro en el que aparecen los tres personajes, y la adaptación parece mantener esa secuencia.

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Jennifer Lawrence ha contado en el pódcast Call Her Daddy que volver a interpretar a Katniss fue “increíble” y “muy emocional” por el reencuentro con el equipo y sus compañeros. “Josh y yo no íbamos ni al baño sin rodearnos con los brazos. Fue precioso”, ha relatado.