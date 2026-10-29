España

José Abellán, cardiólogo: “Si puedes hacer 10 flexiones seguidas, tu sistema vascular es más óptimo”

Ejercicios como las flexiones pueden ser un indicador de la salud cardiovascular

Las flexiones pueden ser un indicador de la salud cardiovascular (@doctorabellan / Montaje Infobae)
Las flexiones pueden ser un indicador de la salud cardiovascular (@doctorabellan / Montaje Infobae)
Guardar

La fuerza muscular no solo influye en la capacidad para realizar esfuerzos físicos o en la apariencia del cuerpo, puesto que también puede aportar información sobre el estado de la salud cardiovascular. Entre los ejercicios que permiten valorar esta capacidad se encuentran las flexiones, un movimiento que exige trabajar distintos grupos musculares y mantener el esfuerzo de forma continuada.

De hecho, poder realizar varias flexiones seguidas puede ser un indicador de la condición física de una persona. En este sentido, la capacidad para completar un determinado número de repeticiones se ha relacionado con el riesgo cardiovascular. Sin embargo, este ejercicio no sustituye a una evaluación médica ni permite determinar por sí solo las probabilidades individuales de sufrir un infarto.

PUBLICIDAD

El cardiólogo José Abellán, conocido en redes sociales como @doctorabellan, aborda esta cuestión en uno de sus vídeos de TikTok. En él, destaca la relación entre la fuerza muscular y la salud del corazón, y defiende la importancia de incorporar el entrenamiento de fuerza a los hábitos de vida saludables.

Las flexiones como indicador de salud cardiovascular

En su explicación, el doctor Abellán señala que la capacidad para realizar más de diez flexiones seguidas puede estar relacionada con un mejor estado cardiovascular. “Sabemos que las personas que pueden hacer más de diez flexiones seguidas sin parar tienen un sistema cardiovascular más óptimo y menos riesgo de sufrir un infarto”, afirma.

PUBLICIDAD

El especialista también establece una distinción entre quienes superan esa cifra y quienes son capaces de realizar un número todavía mayor de repeticiones. “Si puedes hacer más de cuarenta, que eso ya es un dato muy pro, tienes una baja probabilidad de sufrir enfermedad en tu sistema cardiovascular, baja probabilidad de infarto”, explica.

Estas afirmaciones ponen el foco en la relación entre la capacidad física y la salud del corazón. No obstante, el número de flexiones que una persona puede realizar depende de distintos factores, como la edad, el entrenamiento previo y la condición física general. Por ello, no debe interpretarse como una prueba diagnóstica ni como una garantía de protección frente a las enfermedades cardiovasculares.

Los músculos también influyen en el organismo

Más allá de la capacidad para completar un ejercicio, el cardiólogo destaca el papel que desempeña la musculatura en el funcionamiento del cuerpo. Los músculos no se limitan a permitir el movimiento: también participan en procesos biológicos que influyen en otros órganos y sistemas. “Los músculos son un órgano endocrino que libera hormonas a todo tu cuerpo y que le sientan muy bien a tu sistema cardiovascular”, sostiene.

Con esta explicación, el especialista pone de relieve la importancia de mantener una musculatura activa y funcional. El entrenamiento de fuerza, además de mejorar la capacidad para realizar actividades cotidianas, forma parte de las estrategias de actividad física que pueden contribuir a cuidar la salud general.

La recomendación no implica que sea necesario alcanzar un número concreto de flexiones para obtener beneficios. La capacidad de cada persona es diferente y la práctica del ejercicio debe adaptarse a sus circunstancias, especialmente cuando existen enfermedades previas o limitaciones físicas.

Aprende a realizar flexiones de brazos correctamente con esta guía detallada. Desde los fundamentos para principiantes hasta variaciones avanzadas para expertos, descubre cómo fortalecer pectorales, tríceps y core con la técnica perfecta.

Entrenar la fuerza para cuidar el corazón

El mensaje principal del cardiólogo es que el trabajo muscular debería ocupar un lugar importante en la rutina de ejercicio. En su intervención, el doctor Abellán insiste en que mantenerse fuerte no es una cuestión exclusivamente estética, sino también una forma de cuidar el organismo: “Estar fuerte, trabajar la fuerza, es un mandamiento que necesita tu cuerpo para estar sano y también tu corazón”.

La idea es integrar el entrenamiento de fuerza en un estilo de vida que favorezca la salud cardiovascular, sin reducir la prevención a una única prueba física. Las flexiones pueden servir como referencia de la capacidad muscular, pero no sustituyen otros aspectos fundamentales, como la valoración de los factores de riesgo, la actividad física regular y el seguimiento médico cuando sea necesario.

Temas Relacionados

FitnessActividad FísicaEjercicio FísicoEspaña-SaludEspaña-NoticiasFitness y BienestarFitness y Bienestar España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión preventiva para el detenido por la muerte de Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco: acusado de homicidio involuntario

El hombre, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace 30 años, también está acusado de omisión de socorro

Prisión preventiva para el detenido por la muerte de Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco: acusado de homicidio involuntario

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

El siniestro, ocurrido el miércoles entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

La instructora ha ordenado recabar las comunicaciones y los registros del centro de control de Atocha, incautar las cajas negras de los trenes y preservar las pruebas para reconstruir la secuencia que precedió a la colisión

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Las casas reales europeas se vuelcan con las víctimas del accidente de trenes de Toledo: “Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”

Los monarcas europeos no han dudado en mandar ánimos a los reyes Felipe y Letizia por la tragedia ferroviaria de este miércoles 28 de octubre

Las casas reales europeas se vuelcan con las víctimas del accidente de trenes de Toledo: “Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

Los antecedentes que pueden ser cruciales para la investigación de un accidente ferroviario: diferencias entre los siniestros de Arévalo, Angrois y Toledo

ECONOMÍA

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”