José Abellán, cardiólogo: “Si puedes hacer 10 flexiones seguidas, tu sistema vascular es más óptimo”

Las flexiones pueden ser un indicador de la salud cardiovascular (@doctorabellan / Montaje Infobae)

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La fuerza muscular no solo influye en la capacidad para realizar esfuerzos físicos o en la apariencia del cuerpo, puesto que también puede aportar información sobre el estado de la salud cardiovascular. Entre los ejercicios que permiten valorar esta capacidad se encuentran las flexiones, un movimiento que exige trabajar distintos grupos musculares y mantener el esfuerzo de forma continuada.

De hecho, poder realizar varias flexiones seguidas puede ser un indicador de la condición física de una persona. En este sentido, la capacidad para completar un determinado número de repeticiones se ha relacionado con el riesgo cardiovascular. Sin embargo, este ejercicio no sustituye a una evaluación médica ni permite determinar por sí solo las probabilidades individuales de sufrir un infarto.

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El cardiólogo José Abellán, conocido en redes sociales como @doctorabellan, aborda esta cuestión en uno de sus vídeos de TikTok. En él, destaca la relación entre la fuerza muscular y la salud del corazón, y defiende la importancia de incorporar el entrenamiento de fuerza a los hábitos de vida saludables.

Las flexiones como indicador de salud cardiovascular

En su explicación, el doctor Abellán señala que la capacidad para realizar más de diez flexiones seguidas puede estar relacionada con un mejor estado cardiovascular. “Sabemos que las personas que pueden hacer más de diez flexiones seguidas sin parar tienen un sistema cardiovascular más óptimo y menos riesgo de sufrir un infarto”, afirma.

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El especialista también establece una distinción entre quienes superan esa cifra y quienes son capaces de realizar un número todavía mayor de repeticiones. “Si puedes hacer más de cuarenta, que eso ya es un dato muy pro, tienes una baja probabilidad de sufrir enfermedad en tu sistema cardiovascular, baja probabilidad de infarto”, explica.

Estas afirmaciones ponen el foco en la relación entre la capacidad física y la salud del corazón. No obstante, el número de flexiones que una persona puede realizar depende de distintos factores, como la edad, el entrenamiento previo y la condición física general. Por ello, no debe interpretarse como una prueba diagnóstica ni como una garantía de protección frente a las enfermedades cardiovasculares.

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Los músculos también influyen en el organismo

Más allá de la capacidad para completar un ejercicio, el cardiólogo destaca el papel que desempeña la musculatura en el funcionamiento del cuerpo. Los músculos no se limitan a permitir el movimiento: también participan en procesos biológicos que influyen en otros órganos y sistemas. “Los músculos son un órgano endocrino que libera hormonas a todo tu cuerpo y que le sientan muy bien a tu sistema cardiovascular”, sostiene.

Con esta explicación, el especialista pone de relieve la importancia de mantener una musculatura activa y funcional. El entrenamiento de fuerza, además de mejorar la capacidad para realizar actividades cotidianas, forma parte de las estrategias de actividad física que pueden contribuir a cuidar la salud general.

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La recomendación no implica que sea necesario alcanzar un número concreto de flexiones para obtener beneficios. La capacidad de cada persona es diferente y la práctica del ejercicio debe adaptarse a sus circunstancias, especialmente cuando existen enfermedades previas o limitaciones físicas.

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Entrenar la fuerza para cuidar el corazón

El mensaje principal del cardiólogo es que el trabajo muscular debería ocupar un lugar importante en la rutina de ejercicio. En su intervención, el doctor Abellán insiste en que mantenerse fuerte no es una cuestión exclusivamente estética, sino también una forma de cuidar el organismo: “Estar fuerte, trabajar la fuerza, es un mandamiento que necesita tu cuerpo para estar sano y también tu corazón”.

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La idea es integrar el entrenamiento de fuerza en un estilo de vida que favorezca la salud cardiovascular, sin reducir la prevención a una única prueba física. Las flexiones pueden servir como referencia de la capacidad muscular, pero no sustituyen otros aspectos fundamentales, como la valoración de los factores de riesgo, la actividad física regular y el seguimiento médico cuando sea necesario.