Las casas reales europeas se vuelcan con las víctimas del accidente de trenes de Toledo: “Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”

El duque Guillermo V de Luxemburgo y el rey Felipe VI durante la recepción celebrada antes del almuerzo celebrado en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)

Guardar

La tragedia ferroviaria ocurrida en las inmediaciones de Urda (Toledo) ha provocado una oleada de mensajes de condolencia desde distintas casas reales y jefaturas de Estado. Los reyes de Noruega, Países Bajos y Suecia, el gran duque de Luxemburgo y los soberanos de Mónaco, entre otros representantes institucionales, han hecho llegar su pesar a Felipe VI por las víctimas mortales y los heridos, además de expresar su solidaridad con las familias afectadas por el siniestro.

Uno de los mensajes recibidos por el monarca español ha sido el del rey Haakon de Noruega, que ha recurrido a un telegrama para manifestar la tristeza que le ha causado conocer la noticia. En nombre de su país y a título personal, el soberano ha querido acompañar a España en unos momentos especialmente difíciles y trasladar sus condolencias tanto al jefe del Estado como a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“En nombre del pueblo noruego y en el mío propio, deseo expresarle mis más sinceras condolencias a usted y al pueblo español”, ha escrito Haakon en su comunicación. El rey ha concluido su mensaje pidiendo a Felipe VI que haga llegar su pésame a los familiares de los fallecidos y al resto de personas que están sufriendo las consecuencias del accidente. “Le ruego que transmita mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por este trágico suceso”, ha añadido.

El rey Haakon saluda a la multitud desde el balcón del palacio real, el día del funeral del rey Harald de Noruega. (REUTERS/Claudia Greco)

También desde Luxemburgo han querido mostrar su apoyo al pueblo español. El gran duque Guillermo ha enviado una comunicación a Felipe VI en la que ha compartido la conmoción que le ha producido el accidente ferroviario. “Con gran tristeza he recibido la noticia de la catástrofe ferroviaria ocurrida cerca de Toledo”, ha señalado.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el soberano luxemburgués ha tenido presentes no solo a las víctimas y sus allegados, sino también a los profesionales que participan en las labores de asistencia. “Mis pensamientos acompañan también a los equipos de rescate y al personal movilizado en el terreno para socorrer a las víctimas”, ha expresado. Guillermo ha cerrado la carta con una declaración de solidaridad hacia España: “Le ruego acepte, Majestad, la expresión de nuestra más entera solidaridad con el pueblo español ante esta prueba”.

Los reyes de Países Bajos y Suecia se suman a las condolencias

Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos han sido otros de los monarcas que han trasladado su pesar por lo ocurrido en Urda. La pareja ha compartido un mensaje en el que recuerda a quienes han perdido la vida, a las personas heridas y a quienes aguardan noticias de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

“Nuestros pensamientos están con los afectados por la catástrofe del tren en Urda, España. Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”, han manifestado. Los reyes neerlandeses también han querido acompañar a quienes atraviesan horas de incertidumbre ante la situación de sus familiares: “Nos unimos a su dolor y al de todas las personas heridas o preocupadas por el destino de sus seres queridos”.

El rey Carlos Gustavo de Suecia, el rey Haakon de Noruega y el rey Federico X de Dinamarca abandonan el lugar donde se celebró el funeral del rey Harald de Noruega. (REUTERS/Dylan Martinez)

Las muestras de apoyo han llegado igualmente desde Suecia. Los reyes Carlos Gustavo y Silvia han expresado sus condolencias por la pérdida de vidas humanas provocada por el accidente de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En su declaración, ambos han dirigido su pensamiento a los allegados de los fallecidos y al conjunto de la sociedad española, golpeada por la tragedia.

PUBLICIDAD

A estos mensajes se ha sumado el del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que ha enviado un telegrama a Felipe VI. En él ha expresado su pesar por las víctimas mortales y ha deseado una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas.

Por su parte, el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène han hecho llegar al rey español su consternación por el accidente. El soberano monegasco ha transmitido que tanto su familia como la población de su país comparten la tristeza por lo ocurrido. Además, ha expresado su apoyo a los familiares de las víctimas, a los heridos y a los equipos de emergencia que trabajan para atender a los afectados.

PUBLICIDAD

Felipe VI suspende sus compromisos oficiales

Mientras llegan las muestras de solidaridad internacional, Felipe VI ha reorganizado su agenda para permanecer pendiente de la evolución de la emergencia. El monarca ha cancelado los actos previstos para este miércoles y jueves después de conocer la gravedad del accidente. El día anterior ya había acortado su visita al ejercicio militar Grifo 2026, celebrado en la base Jaime I de Bétera, en Valencia.

Los reyes Felipe y Letizia presiden en Huelva el funeral de estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. (Europa Press).

Desde allí, el rey expresó públicamente su pesar y trasladó su apoyo a las familias de los fallecidos. “Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil”, afirmó ante los medios. También explicó que había contactado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer más detalles de lo sucedido y seguir la evolución de la situación.

PUBLICIDAD

Felipe VI reconoció asimismo el trabajo de quienes se movilizaron para atender a las víctimas. El monarca envió palabras de ánimo y agradecimiento a los servicios de emergencia, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), y al resto de personas que colaboran sobre el terreno.