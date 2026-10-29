El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo figuran en primer plano sobre la fotografía de un tren de pasajeros descarrilado en las vías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con todo tan polarizado, el trágico accidente de tren en Toledo (que al cierre de esta información se había cobrado al menos 68 vidas) va a agitar sin duda la próxima campaña electoral y cambiar mucho los planes que habían diseñado los partidos políticos que tanto se juegan el 29 de noviembre. Si el PSOE y el resto de formaciones de izquierda vieron en el ‘efecto Maricarmen’ (el desahucio de la vecina de Madrid) y la bandera de la vivienda lo que necesitaban para movilizar a sus votantes y a los indecisos, ahora el siniestro de dos trenes chocando en un suceso “inexplicable” va a conllevar movimientos de expectativas y esperanzas.

“Esto lo cambia todo. Seguramente en los próximos días Óscar Puente tenga que abandonar el ministerio y veremos si renuncia a su puesto por la circunscripción Valladolid”, explica un alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, que cree que ya es imposible “remontar” esta campaña. “Es triste decirlo, pero el accidente mejora y apuntala nuestros objetivos electorales”, remarca una fuente del PP de Madrid muy comprometido con la campaña de Feijóo. “El PSOE llegó al poder hace muchos años por unos trenes [en alusión a los atentados del 11-M] y se irán por culpa de otros trenes”, señala, en relación a este siniestro y al de Adamuz (en Córdoba), que en enero de este año dejó otros 46 muertos en la misma línea del AVE a Sevilla. Para los populares, “esto ya es la puntilla y el fin de toda esperanza electoral para el PSOE”.

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Y es que si el PP y Vox veían en la migración (crisis de Ceuta) y los casos de corrupción del PSOE su filón para enfocar la campaña, los socialistas y sus hipotéticos socios (Frente Amplio) creían que la política de vivienda, sus iniciativas sociales (como la defensa de las pensiones) y el miedo a la ultraderecha (“la involución del país”, en boca del presidente Sánchez) equilibraba las tornas y hacía que hubiera “partido” y todo estuviera por decidir de cara al 29-N, a pesar de que todas las encuestas dan un futuro Gobierno de PP y Vox. “Pero ahora con muertos de por medio... todo cambia y empeora mucho”, coinciden en señalar varias fuentes del PSOE consultadas.

El ministro de Transportes, Oscar Puente (REUTERS/Juan Barbosa)

El PSOE asume que tendrá que replantear su campaña, y que, aunque ahora habrá unos días de “cierta tregua” y “luto” para atender a los familiares de las víctimas y los heridos y ahondar en la investigación, saben que la derecha “explotará” el accidente todo lo que pueda. Alberto Nuñez-Feijóo hizo este miércoles una comparecencia exigiendo una investigación gubernamental y judicial “inmediata” y “sin interferencias”. Como todo detalle cuenta ya, el líder del PP no aceptó preguntas y colocó un crespón negro a su espalda. El presidente andaluz, José Moreno Bonilla, no quiso perder su oportunidad y también hizo su comparecencia exigiendo también al Gobierno central “transparencia, rigor y verdad” tras el accidente ferroviario y reclamando una “inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid”.

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Querella de Vox

Por su parte, Vox ha presentado este mismo miércoles ante el juzgado de guardia de Orgaz (Toledo) una querella criminal contra los responsables de Adif, la entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias, “y en particular contra el operador u operadores del puesto de mando de circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los tres tras el fallo LZB”, lo que supuestamente provocó que colisionaran el AVE y un tren de Iryo. El estado y la inversión de las infraestructuras no estaban en los temas y planes de campaña de los partidos. Este nuevo siniestro lo cambia todo a un mes de las elecciones. “Somos una nación herida”, señaló Feijóo.

Pedro Sánchez, que se desplazó a Urda (Toledo), el lugar del grave accidente ferroviario, sabe que la tragedia marcará ahora gran parte de la campaña. “El objetivo es esclarecer lo sucedido, por qué ha ocurrido” para llegar “hasta el final” y dirimir si ha habido “negligencias” y “fallos”. Sí las ha habido, ha recalcado, “se sabrá”. Sánchez ha mencionado también el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha reconocido que “no es asumible” que el país sufra dos graves accidentes de alta velocidad en un mismo año. En ese “no asumible” muchos ven el epitafio político de Óscar Puente. “Entre 2011 y 2017, la inversión y el mantenimiento ferroviario cayeron un 55,8% con el PP. Entre 2018 y 2024, esa inversión aumentó un 128,2% con Sánchez”, recuerdan desde el PSOE, quizás pensando ya en nuevas estrategias y en que el relato de lo sucedido va a ser clave.

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

El Frente Amplio también debe reenfocar su campaña. Después de la alianza de Podemos y Esquerra, sus expectativas no eran buenas, por eso creen que deben distanciarse claramente del PSOE tras la tragedia. Este miércoles, a través de un comunicado difundido pasadas las 16.30 horas, la alianza de izquierdas mostró su “consternación” y “tristeza” ante el accidente y exigió que en el Ejecutivo se asuman “responsabilidades políticas”, una apelación que mira directamente a Puente. “La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, ha señalado la alianza liderada por Ada Colau. Una fuente de Más Madrid, miembro de esta coalición, asegura que la dimisión del ministro de Transportes es inevitable.