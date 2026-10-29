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Prisión preventiva para el detenido por la muerte de Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco: acusado de homicidio involuntario

El hombre, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace 30 años, también está acusado de omisión de socorro

Antoine de Massy en una imagen de redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)
Antoine de Massy en una imagen de redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)
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La muerte de Antoine de Massy, primo segundo de Alberto de Mónaco, continúa rodeada de incógnitas. El joven, de 29 años, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una zona ajardinada del barrio de Larvotto, junto al bulevar del mismo nombre y detrás de Villa Sauber, uno de los espacios culturales más conocidos del Principado.

Cuatro días después de que se conociera la noticia, la investigación ha dado un paso importante: el hombre detenido en relación con el caso ha sido acusado de homicidio involuntario y omisión de socorro y enviado a prisión preventiva.

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La decisión fue comunicada el miércoles 28 de octubre por el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, después de que se abriera una investigación judicial y el caso quedara en manos de un juez de instrucción. Las autoridades tratan de reconstruir los acontecimientos que precedieron a la muerte del joven y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo.

Antoine de Massy en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)
Antoine de Massy en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)

Un hombre de 42 años, acusado de dos delitos

Según el comunicado de la Fiscalía, el detenido es un ciudadano ucraniano de 42 años que reside en Mónaco desde hace tres décadas. Los investigadores lo identificaron después de examinar las imágenes de las cámaras de seguridad y establecer que había estado en contacto con Antoine de Massy.

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Durante su detención policial, el hombre negó los cargos que se le imputaban. Posteriormente, fue presentado ante el juez de instrucción, pero se acogió a su derecho a no responder a las preguntas. El magistrado acordó su ingreso en prisión preventiva mientras continúan las diligencias.

La Fiscalía ha precisado que los cargos de homicidio involuntario y omisión de socorro se refieren a hechos que podrían haberse producido en momentos diferentes. Por ahora, no se ha hecho pública una reconstrucción definitiva de lo sucedido ni se han aclarado todos los detalles de la conducta que se atribuye al investigado. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes del fallecimiento y si existió alguna posibilidad de prestar ayuda al joven.

La acusación no implica que la muerte fuera intencionada ni constituye una declaración de culpabilidad. El procedimiento judicial sigue abierto y el detenido mantiene la presunción de inocencia.

Alberto de Mónaco en una imagen de archivo. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Alberto de Mónaco en una imagen de archivo. (REUTERS/Jakub Porzycki)

La muerte de Antoine de Massy, todavía bajo investigación

El cuerpo de Antoine fue localizado el domingo 25 de octubre en una zona ajardinada próxima al bulevar de Larvotto, en las inmediaciones de Villa Sauber. La familia había alertado previamente a la Seguridad Pública de Mónaco después de que el joven no acudiera a un almuerzo que tenía previsto.

Los primeros pasos de la investigación se centraron en reconstruir sus últimos movimientos y esclarecer cómo terminó en el lugar donde fue encontrado. Según la información facilitada por la Fiscalía tras la autopsia, la causa probable de la muerte fue una caída desde una altura aproximada de 13 metros, desde el bulevar hasta una zona situada a menor nivel.

Este dato, sin embargo, no resuelve por sí solo las circunstancias del fallecimiento. Los investigadores continúan trabajando para establecer cómo se produjo la caída y qué sucedió en los momentos previos. La instrucción judicial tendrá precisamente como objetivo aclarar la secuencia de los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

La noticia ha causado especial conmoción en el Principado por la relación del joven con la familia Grimaldi. Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, y nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor de Rainiero III, padre del actual soberano. Por esta rama familiar, Antoine era primo segundo del príncipe Alberto.

Tras conocerse su fallecimiento, Alberto II y la princesa Charlène expresaron públicamente su tristeza y trasladaron sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven. En su comunicado, recordaron también una de sus grandes aficiones: el tenis, un deporte estrechamente ligado a la tradición familiar y a la vida social del Principado.

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