España

Los antecedentes que pueden ser cruciales para la investigación de un accidente ferroviario: diferencias entre los siniestros de Arévalo, Angrois y Toledo

El balance de la tragedia de Toledo ya ha superado en número las muertes al siniestro de Adamuz, ocurrido hace nueve meses

Imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)
Guardar

A las 8:54 horas de la mañana del miércoles 28 de octubre, la red ferroviaria ha vuelto al foco mediático después de que un tren AVE y un Iryo colisionaran en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla entre Yébenes y Urda, en Toledo. El accidente ha dejado, al cierre de esta información, 68 víctimas mortales y 80 heridos. El balance de esta tragedia ya ha superado en número las muertes al siniestro de Adamuz, ocurrido hace nueve meses.

Según confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la primera rueda de prensa tras el accidente, el choque habría tenido lugar después de que cayera el sistema de seguridad LZB y el operador del centro de control de Adif en Atocha le comunicara al maquinista del AVE que podía retomar la normalidad en la circulación. 25 kilómetros más adelante se encontraba el tren Iryo, esperando a las puertas de la siguiente estación para proceder con seguridad tras el fallo en el sistema.

PUBLICIDAD

El impacto de los dos trenes ha provocado el descarrilamiento de cuatro coches, tres del tren italiano, que cayeron por un terraplén, y uno del español, que ha terminado invadiendo la vía contraria. Ante el siniestro, muchos han reclamado la dimisión del ministro y la adjudicación de responsabilidades inmediatas en el que es el segundo accidente ferroviario de 2026. Aunque por el momento solo se han hecho públicos algunos datos objetivos e hipótesis, ¿qué responsabilidades se podrían juzgar sobre estos hechos? Y sobre todo, ¿hay algún precedente que nos sirva como ejemplo?

El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, el 28 de octubre de 2026. (REUTERS/Ana Beltrán)
El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, el 28 de octubre de 2026. (REUTERS/Ana Beltrán)

Tres accidentes con similitudes parciales

A pesar de que el accidente más cercano que puede servir de ejemplo para este caso sea Adamuz, aún no cuenta con una resolución por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la causa principal del siniestro no correspondía a un fallo humano. Son los de Arévalo (Ávila) en 2010 y Angrois (Galicia) en 2013 los casos más cercanos y similares que podrían servir como precedente en la gestión de la seguridad, la supervisión del tráfico y la trascendencia del factor humano.

PUBLICIDAD

Concretamente, Arévalo y Toledo comparten semejanzas en la colisión entre los convoyes. En el municipio abulense, un tren de mercancías impactó contra otro detenido ante la señal luminosa (semáforo) a la entrada de la estación por un fallo técnico en las pruebas del enclavamiento. El problema fue que la señal avanzada mostró vía libre pese a estar el cantón ocupado. Por su parte, en el de Toledo, la colisión ha ocurrido tras la caída del sistema LZB cuando, en lugar de aplicar la ’marcha a la vista’ (40km/h) por normativa, el centro de control de Atocha autorizó al maquinista de Renfe a reanudar la marcha con normalidad. El tren de alta velocidad recorrió en 17 minutos los 25 kilómetros que le separaban del Iryo.

La cabina del tren Alvia tras el accidente en Angrois (Europa Press)
La cabina del tren Alvia tras el accidente en Angrois (Europa Press)

En cambio, Angrois fue un descarrilamiento por exceso de velocidad, al acceder un tren Alvia a la curva de A Grandeira a 179 km/h en un tramo limitado a 80 km/h. En este accidente también hubo un problema en los sistemas de supervisión continua, pues el ERTMS no se encontraba activo debido a problemas previos de incompatibilidad entre el software. Así, la seguridad se transfirió a la intervención humana. La distracción del maquinista ante una llamada del interventor del tren, 100 segundos antes de la tragedia, se fijó como la causa coadyuvante.

En todos ellos, las consecuencias humanas marcan una clara brecha. Mientras que en Arévalo el accidente de mercancías causó un fallecido, los siniestros de viajeros en Angrois y Toledo dejaron 80 y al menos 64 víctimas mortales, respectivamente.

El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

¿Qué dictan las resoluciones judiciales de Angrois y Arévalo?

En el accidente de Angrois, el maquinista fue condenado a cumplir dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Mientras tanto, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif fue absuelto al considerar que su actuación cumplió los estándares normativos aplicables. Sin embargo, en las últimas semanas la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido cautelarmente la entrada a prisión de Francisco José Garzón Amo, mientras el Gobierno resuelve su solicitud de indulto.

Por su parte, en Arévalo, pese a que la Audiencia Provincial halló indicios de imprudencia del alto cargo de Adif por autorizar el tráfico durante la realización de pruebas, la retirada de la acusación particular de la familia tras un acuerdo y la falta de acusación por parte de la Fiscalía dejaron como único acusador a la acusación popular ejercida por el sindicato Semaf. No obstante, conforme a la ‘doctrina Botín’ fijada por el Tribunal Supremo, no había causa que justificase sentarlo en el banquillo. De este modo, tan solo se juzgó al jefe de obras y al jefe de circulación de la zona.

Sánchez promete investigar hasta el final el accidente de Urda y reforzar la seguridad ferroviaria.

Las resoluciones de estos accidentes se dictaron conforme al Código Penal, concretamente los artículos 142 y 152, que hablan de delitos como homicidio y lesiones por imprudencia grave. Asimismo, en materia de responsabilidad civil, los artículos 109 y 116 regulan la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por el delito, mientras que el artículo 120 establece la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas y entes titulares de los servicios o vehículos por las acciones de sus dependientes. Debido a ello, en Angrois se declaró la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, fijándose indemnizaciones superiores a 22 millones de euros asumidas por la aseguradora QBE.

En cuanto a las normativas internas, el marco regulatorio ferroviario obliga tanto a Adif (como gestor de infraestructura) como a Renfe (como empresa ferroviaria) a implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). Esta normativa interna exige realizar evaluaciones de riesgo continuas, controlar la capacitación del personal y aplicar las reglas del Reglamento de Circulación Ferroviaria para garantizar la seguridad de los trenes tanto en explotación normal como degradada. Su incumplimiento puede desembocar en la retirada de las habilitaciones del personal involucrado.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaTrenesAccidente de trenes ToledoEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

España permanece sin respuestas ante el riesgo de espionaje por la expansión de autos eléctricos chinos

Las autoridades del gobierno de Pedro Sánchez parecen no advertir los riesgos que ya puso sobre la mesa la Comisión Europea. Noruega fue el último país del continente en alertar sobre los peligros de los eléctricos del régimen de Beijing

España permanece sin respuestas ante el riesgo de espionaje por la expansión de autos eléctricos chinos

De Mallorca a Tenerife: los viajes de Harald y Sonia de Noruega a España y el regreso de la reina como viuda dos meses después de la muerte del rey

Los padres del rey Haakon VIII han disfrutado mucho de las playas españolas a lo largo de los años. Este jueves, la reina Sonia regresa por primera vez viuda a Málaga

De Mallorca a Tenerife: los viajes de Harald y Sonia de Noruega a España y el regreso de la reina como viuda dos meses después de la muerte del rey

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Voces del PSOE y del Gobierno creen que Puente no seguirá y que el siniestro con 68 muertos (de momento) obliga a reenfocar la campaña. Los populares creen que el accidente ya supone la puntilla del Gobierno

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

La jueza de Catarroja ha prorrogado la instrucción hasta abril de 2027 para completar las diligencias sobre la alerta tardía, reconstruir las decisiones adoptadas durante las horas críticas y determinar las posibles responsabilidades penales

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

El futuro judicial de Mazón inquieta al PP: su salida de Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2027 puede devolverlo al juzgado de la DANA

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches de segunda mano vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante