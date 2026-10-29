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La reflexión de Sylvia Plath, poeta estadounidense, sobre las obras autobiográficas: “Lo personal es muy importante, pero no debería ser una experiencia narcisista”

La escritora, cuya obra estuvo profundamente marcada por sus propias experiencias, defendió que lo autobiográfico debía ir más allá de “mirarse en un espejo”

Sylvia Plath - Ted Hughes - Libros
Imagen de Sylvia Plath.
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Una de las mujeres que mejor expresó la desesperación fue Sylvia Plath (Boston, 1932 - Londres, 1963). La poeta y autora de La campana de cristal y la primera en recibir un Premio Pulitzer a título póstumo se suicidó unas semanas después de publicar una novela semiautobiográfica, que en un principio se publicó bajo el pseudónimo de Victoria Lucas. A través de sus poemas, Path le habló al mundo de su salud mental.

La autora tuvo una vida marcada por la depresión, por la que fue tratada con electroshocks. Hija de profesores universitarios, fue una niña sumamente perfeccionista, influida por la estricta educación que recibió y por la influencia de su padre. Cuando publicó su primer poema con ocho años, en 1941, para la sección infantil del periódico The Boston Herald, tuvo claro que la escritura era su pasión.

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Sylvia Plath - Ted Hughes - Libros

En 1950 ingresó en el prestigioso Smith College y tres años después, tras ganar un concurso literario, consiguió una plaza como “editora invitada” en la revista Mademoiselle en Nueva York. Lo que parecía un verano de ensueño terminó acabando fatal. En otoño intentó suicidarse por primera vez, algo que terminó retratando en La campana de cristal. La propia autora la describió como una obra autobiográfica que necesitaba escribir para “liberarse del pasado”. Fue publicada en Reino Unido el 14 de enero de 1963, menos de un mes antes de su muerte.

Más allá de mirarse al espejo

Pero escribir desde la propia vida no significaba limitarse a contarla. “¿Tus poemas tienden ahora a surgir de los libros en lugar de tu propia vida?”, le preguntó el crítico Peter Orr en 1962. La escritora defendió que las experiencias más extremas debían pasar por un proceso de elaboración antes de convertirse en literatura. “Mis poemas surgen inmediatamente de las experiencias sensoriales y emocionales que tengo, pero debo decir que no puedo simpatizar con esos gritos del corazón que no están informados excepto por una aguja o un cuchillo, o lo que sea. Creo que la experiencia personal es muy importante, pero ciertamente no debería ser una especie de caja cerrada y mirarse en un espejo, una experiencia narcisista. Creo que debería ser relevante, y relevante para las cosas más grandes, las cosas más grandes como Hiroshima y Dachau y demás”, añadió.

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Plath se casó con el poeta Ted Hughes en 1956, con el que tuvo dos hijos. Su separación, que llegó seis años después, la llevó a una profunda depresión que a su vez coincidió con una etapa de enorme intensidad creativa: durante el otoño y el invierno de 1962 escribió buena parte de los poemas que después formarían Ariel.

Plath murió el 11 de febrero de 1963, con solo 30 años. Tras su muerte, Hughes se convirtió en el albacea de su legado literario y se encargó de editar y publicar buena parte de la obra que había dejado inédita. Ariel apareció en 1965, en una selección y orden distintos a los que Plath había preparado originalmente, mientras que The Collected Poems, editado también por Hughes y publicado en 1981, recibió al año siguiente el Premio Pulitzer de Poesía. Plath se convirtió así en la primera poeta en recibir el galardón a título póstumo.

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