‘Crystal Lake’, la serie de terror que bate récords de audiencia y es perfecta para ver en Halloween: una ‘precuela’ de la saga Viernes 13

Esta nueva serie es una precuela de la franquicia de las películas de terror Viernes 13.

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Hace unas semanas aterrizó en nuestro país Crystal Lake, en la plataforma HBO Max, la serie que cuenta los orígenes de uno de los grandes villanos del cine de terror de todos los tiempos, Jason Voorhees. En Estados Unidos la serie comenzó a emitirse a través de Peacock, que ahora ha desvelado sus datos de audiencia: 1.300 millones de minutos vistos en sus primeros 11 días de emisión.

Eso la situaría, según Nielsen, el centro de medición de datos, como la tercera serie original de streaming más vista y la tercera serie, en su primera temporada con un mayor número de visualizaciones durante la semana del 19 de octubre.

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Todo un éxito para la serie producida por A24 que alcanza en total los 398 minutos, divididos en ocho episodios al obtener un total de 3,3 millones de reproducciones.

Bienvenidos al Campamento Crystal Lake, donde ocurre toda la acción de la saga Viernes 13.

El éxito trascendió el mercado de Peacock, que opera de forma completa solo en Estados Unidos. Según el sitio especializado FlixPatrol, Crystal Lake ocupó el primer lugar entre las series más populares en 20 países, entre ellos Francia.

En España, donde los derechos de distribución corresponden a HBO Max, la serie se ubicó en el primer puesto del ranking de series más vistas de acuerdo con los datos de JustWatch.

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El origen de la saga Viernes 13

Viernes 13 llegó a los cines en 1980 bajo la dirección de Sean S. Cunningham, con guion de Victor Miller. La película se filmó con un presupuesto de 550.000 dólares y recaudó más de 39 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en un éxito que ha generado miles de secuelas y introduciéndose dentro de la cultura popular.

La trama original giraba en torno a Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer, quien asesinaba a un grupo de miembros del campamento Crystal Lake para vengar la muerte de su hijo Jason, ahogado en el lago años antes. Pamela era decapitada al final del filme por Alice Hardy, la única sobreviviente de su ataque.

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Jason Voorhees, el asesino serial de la saga Friday 13th

A partir de la segunda entrega, Jason Voorhees asumía el rol de villano principal de la franquicia, que sumó doce películas en total, incluido el cruce Freddy vs. Jason (2003) con el personaje de Pesadilla en Elm Street. Su característica máscara de hockey apareció por primera vez recién en Viernes 13. 3ª parte (1982). La franquicia acumuló más de 464 millones de dólares en recaudación de taquilla.

50 años después de ‘Viernes 13′

Crystal Lake llega a casi 50 años después del estreno de la primera película de la saga. La serie sigue a Pam Voorhees, interpretada por Linda Cardellini, mientras enfrenta el duelo por la muerte de su hijo Jason, interpretado por Callum Vinson.

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La ficción traza la evolución de Pamela desde una madre en duelo hasta su conversión en asesina, un recorrido que en la película original de 1980 se revelaba en el giro final.

Linda Cardinelli en 'Crystal Lake'

Brad Caleb Kane, también ‘showrunner’ de la aclamada It: Bienvenidos a Derry, ocupa el mismo rol creativo en esta producción que le otorga una nueva dimensión al personaje de Pamela, ya que accederemos a su sufrimiento como madre, a sus inquietudes, así como también a su misterioso pasado.

La serie es un auténtico caramelo para los fans e ideal para ver en Halloween, ya que cada uno de los episodios introduce alguna muerte de lo más gore y, además, se encarga de conectar todo el imaginario de la saga, contando con detalle toda la atmósfera enrarecida que se respira en el campamento donde se ubica la acción. Sin duda, una de las producciones de terror del año por su cuidada producción, la interpretación de Cardinelli y la reinvención de la franquicia.

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