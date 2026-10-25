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Acaba de llegar a Netflix una película de 2025 que acabó con una ‘maldición’ de casi 60 años en los Óscar: “Maravillosa mezcla de mal rollo y diversión”

La cinta de Zach Cregger, protagonizada por Josh Brolin, conquistó a la crítica con una inquietante historia sobre la desaparición de varios niños en un pequeño pueblo

Traíler de la película de terror 'Weapons'.
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La última semana de octubre siempre es una época propicia para el cine de terror. Con Halloween a la vuelta de la esquina, las plataformas de streaming llenan sus catálogos con hits del género y, para este 2026, Netflix ha decidido dar la campanada con la incorporación de un título que puede presumir de haber hecho historia en los premios Óscar.

Estamos hablando de Weapons, una de las películas más aplaudidas de 2025 que se encuentra disponible en la plataforma desde el sábado 24 de octubre. Esta producción, dirigida por Zach Cregger (que también acaba de triunfar con Resident Evil) y protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams y Amy Madigan, cuenta qué ocurre en un pequeño pueblo cuando todos los alumnos de una misma clase desaparecen durante una noche.

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Solo queda un niño: Alex, quien parece guardar la clave para entender una desaparición colectiva que nadie es capaz de explicar. Nadie sabe dónde están, qué ocurrió ni quién puede estar detrás de un hecho que altera a toda la comunidad. Bajo esta premisa, la película combina terror, suspense y elementos sobrenaturales, en una apuesta que se convirtió rápidamente en un éxito inesperado al lograr recaudar más de 270 millones de dólares en pleno mes de agosto, conocido como el “vertedero” de Hollywood por lo poco que se espera de las cintas estrenadas.

Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta. (Danny Moloshok/Invision/AP)
Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta. (Danny Moloshok/Invision/AP)

Digna sucesora de ‘La semilla del diablo’

El éxito de Weapons no se apoyó únicamente en sus escenas de tensión. La historia impulsó debates sobre el sentido de la desaparición de los niños y sobre las lecturas posibles detrás del misterio. Algunos espectadores relacionaron la trama con el problema de las armas y los tiroteos masivos en escuelas. Otros interpretaron el relato como una representación del maltrato y del control que ejercen los agresores sobre sus víctimas. A esto se le añadió otra interpretación aportada por el propio Zach Cregger: abordar el alcoholismo y el daño que puede causar dentro de las familias.

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“Maravillosa mezcla de mal rollo y diversión macabra, es una de las mejores películas de terror del año”, celebraban críticas como la de la revista especializada SlashFilm. No fue la única reseña en este tono. Y es que, a pesar de que el género del terror se ha visto históricamente infravalorado, Weapons forma parte de una nueva hornada de títulos (a los que podríamos añadir las recientes Obsession y Backrooms) que han conseguido el aplauso de la crítica y el entusiasmo del público por igual.

Amy Madigan, ganadora del Óscar a la Mejor actriz reparto. (Carlos Barria / Reuters)
Amy Madigan, ganadora del Óscar a la Mejor actriz reparto. (Carlos Barria / Reuters)

En el caso de Weapons, además, se logró derribar otra puerta que parecía imposible de vencer: la de los premios Óscar. Después de que Amy Madigan recibiera la estatuilla a la mejor actriz de reparto, la cinta de Zach Cregger se convirtió en la primera película de terror puro en conseguir este premio en casi 60 años. La anterior había sido nada más y nada menos que La semilla del diablo, hito del terror de los 60 que condujo a Ruth Gordon hasta el prestigioso galardón.

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