Cultura

Más de 100.000 fotogramas hechos a mano, el secreto detrás de la nueva película de ‘Shaun the Sheep’

El estudio británico Aardman celebra medio siglo de trayectoria con la nueva película del simpático cordero, filmada en stop-motion sin ningún tipo de inteligencia artificial, aseguran los realizadores

Una figura de oveja blanca con rulos en la cabeza y un perro con pijama a rayas permanecen de pie sobre una maqueta con fondo azul
La trama de "Shaun the Sheep" enfrenta al rebaño con una criatura que aterroriza el huerto de calabazas de la granja Mossy Bottom en Halloween
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Con una aguja de crochet en la mano, el animador levanta ligeramente el párpado de una oveja de plastilina, en una técnica cinematográfica tan antigua como el cine mismo, perfeccionada a lo largo de cinco décadas por Aardman Animations.

En el sótano de la empresa con sede en Bristol —cuyos queridos personajes, como Wallace y Gromit, les han valido cuatro premios Oscar—, los diseñadores han estado trabajando durante los últimos tres años y medio en la última aventura de su serie Shaun the Sheep.

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Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom es el tercer largometraje protagonizado por la oveja traviesa y astuta, cuyo estreno está previsto para el 18 de septiembre en los cines del Reino Unido. Esta vez, Shaun y su rebaño deben trabajar juntos para salvar a Halloween de una criatura espeluznante que aterroriza el huerto de calabazas de su granja.

La película marca el 50.º aniversario de Aardman, fundada en Bristol en 1976 por Peter Lord y David Sproxton, quienes fueron compañeros de escuela y solían hacer maquetas en la mesa de la cocina. Bajo la tenue luz del sótano de Aardman, se han montado unas 40 pequeñas salas con fondo azul, con cortinas que ocultan escenas de la película a escala de marionetas.

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Una cortina se abre para revelar la granja Mossy Bottom y sus colores otoñales; otra, un laboratorio de ciencia loca; mientras que detrás de otra más se encuentra un barco pesquero negro y rojo.

En el mundo de las sofisticadas animaciones digitalizadas y los gráficos por computadora, Aardman se destaca por su minuciosa técnica artesanal de stop-motion, que se remonta a finales del siglo XIX. “Nuestro objetivo como animadores es hacer que la gente piense que estos títeres están vivos”, dijo la directora de animación Claire Rolls. “Hoy en día, no hay muchos lugares en el mundo donde se haga animación stop-motion”.

Un hombre con gorra ajusta varias figuras pequeñas sobre una mesa de madera junto a una cámara fotográfica profesional
Aardman Animations celebra 50 años con "Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom", la tercera película de Shaun the Sheep

“Brazos y orejas de repuesto”

En una escena ambientada en los muelles, Rolls, quien se unió a la empresa en 1998, trabajaba con Ed Jackson, miembro del equipo, preparando las tomas de cámara. Las ovejas, que llevan camperas impermeables amarillas, intentan llamar la atención de una tripulación de marineros, explicó Rolls.

El animador se pone a trabajar, con la mirada fija en una pantalla que alterna entre la toma que está preparando y el fotograma anterior. Para crear la ilusión de movimiento, levanta la cabeza de una oveja, baja las patas de otra y presiona el disparador de la cámara una vez que la toma está lista. Después de dos días de este trabajo paciente y minucioso, habrá filmado aproximadamente dos segundos de metraje, cada segundo compuesto por 24 fotogramas.

Y la película completa está compuesta por más de 100.000 de estos fotogramas de stop-motion creados con esmero. Las criaturas que pueblan las producciones del estudio se crean en el piso de arriba, en el departamento de marionetas.

Tras aparecer por primera vez en 1995 en Wallace & Gromit: Un afeitado apurado, Shaun se ha convertido en uno de los íconos del estudio. Ahora es el héroe de una serie de televisión, que se transmite en 170 países, y de dos películas anteriores, y ha atraído a una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

En medio de un revoltijo de dibujos y materiales, Kate Anderson, la jefa del departamento de marionetas, saca una caja llena de piezas intercambiables: una boca cerrada, una mandíbula abierta o redondeada en forma de “O” de sorpresa.

Un monitor que exhibe personajes en miniatura junto a figuras físicas desenfocadas en primer plano
La producción de Shaun the Sheep se desarrolló durante tres años y medio en unas 40 salas de filmación con escenarios a escala y fondo azul

Esas piezas ayudan a los animadores a representar diferentes “sonidos y expresiones” para Bitzer, el sufrido perro pastor. Los creadores de marionetas “se quedan con la arcilla para las áreas realmente expresivas de la marioneta, como la cara”, dijo Anderson, aunque a veces se usa silicona para hacer los cuerpos de los personajes.

Ese material es más resistente cuando se aplica a un armazón de metal, explicó, con las figuras clavadas en su lugar para evitar cualquier error de continuidad. “Como los animadores tocan las marionetas todo el día, se rompen con bastante facilidad”, dijo. “Siempre sabemos que necesitamos tener un gran stock de brazos y orejas de oveja de repuesto”.

“Peculiar y divertido”

“La animación es como una presentación en vivo”, dijo el codirector, Steve Cox. Es diferente a las imágenes generadas por computadora y a las bidimensionales o 2D, ya que “realmente no puedes retroceder y cambiar las cosas una vez que las has hecho”.

La filmación se realiza en silencio y el sonido se agrega después, pero eso no impide que se note su humor “muy británico”, un poco “peculiar y divertido”. “Sí usamos efectos digitales en nuestras películas, pero son un adorno para… el trabajo hecho a mano”, dijo el productor Richard Beek.

Según él, no se ha utilizado inteligencia artificial en esta última película de Shaun. Las figuras de plastilina de Aardman, tan divertidas e imaginativas, son fácilmente reconocibles, desde las calabazas hasta los lentes de científico loco de Shaun.

El estreno de Toy Story de Disney en 1995 generó preocupación, al igual que ahora con la inteligencia artificial, de que “ahora íbamos a hacer películas en computadoras” y que ya no habría lugar para la animación stop-motion. “Pero lo que ha pasado es que hemos seguido haciendo películas”, dijo Beek. “El mundo entero cambia a nuestro alrededor, pero hay muchas cosas que se mantienen igual en Aardman, y tal vez eso sea en parte lo que le gusta a la gente... hay algo familiar en ello”.

Fuente y fotos: AFP

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