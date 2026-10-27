España Cultura

La serie sobre folclore y brujería ideal para ver en Halloween: basada en la figura de Baba Yaga, la hechicera que vivía en una casa con patas de pollo

Se ha estrenado en HBO Max ‘Yaga’, una ficción canadiense de ocho episodios basada en la obra de Kat Sandler

Tráiler 'Yaga'
Guardar

Ha aterrizado en HBO Max una de esas series perfectas para la temporada de Halloween. Se trata de Yaga, basada en la obra de la dramaturga Kat Sandler, una producción canadiense que reinterpreta la figura del folclore eslavo conocida como Baba Yaga, a través de una trama que combina investigación policial y relato sobrenatural.

La trama arranca con la desaparición de Henry Park, heredero de una empresa pesquera, en una pequeña localidad marítima en la que supuestamente nunca pasa nada. Su familia contrata al investigador privado Rapp, interpretado por Noah Reid, que trabaja junto a la agente local Carson, interpretada por Clark Backo.

PUBLICIDAD

Baba Yaga es, en el folclore eslavo, una figura sobrenatural habitualmente anciana y ligada al bosque que vive en una cabaña con patas de pollo que se va desplazando de lugar. La tradición la representa de dos formas opuestas: como villana o como ayudante de otros personajes.

La serie toma ese doble registro como base para construir su misterio y lo traslada a una investigación contemporánea sobre la desaparición, sin abandonar el tono dentro del género fantástico.

Baba Yaga, ¿villana o aliada?

La lista de sospechosos incluye a Logan, compañero de piso de Henry; Geena, propietaria de un restaurante; Lily, hija adolescente de esta; y Pam, ‘expareja’ de Henry descrita como violenta. Además, encontramos a Katherine, una profesora interpretada por Carrie-Anne Moss, la que fuera Trinity en la saga Matrix.

PUBLICIDAD

Katherine concentrará la condición de heroína o ‘antiheroína’ de la historia. Es una mujer de más de cincuenta años que mantiene una vida sexual activa y no pide disculpas por hacer o decir lo que quiere.

Tres ilustraciones enmarcadas de Ivan Bilibin: una mujer en bosque oscuro con cráneos, un caballero a caballo de fuego y una bruja en bosque con escoba y mortero.
Ilustraciones de Ivan Bilibin representan tres escenas del folclore ruso, incluyendo a una joven, un caballero en caballo de fuego y una anciana bruja en el bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personaje resume esa postura de forma directa: “¿Las mujeres? Estamos enfadadas por todo”. La serie conecta esa ira con la invisibilidad de las mujeres de una determinada edad, las cazas de brujas y la manera en que los hombres han narrado históricamente sus vidas.

Sandler evita justificar las decisiones moralmente comprometidas de Katherine o generar simpatía artificial hacia ella. La serie conserva el espíritu de la obra teatral y reproduce buena parte de sus diálogos originales.

Buena parte de la narración pasa por la perspectiva de Rapp, un recurso que muestra cómo la identidad de Katherine cambia según lo que él necesita que sea, más que según quien es realmente. Carson, en cambio, dispone de mayor capacidad de decisión porque la serie también sigue su punto de vista.

Una investigación policial con elementos de terror

La relación entre ambos investigadores combina enfrentamientos verbales y coqueteos. En los dos primeros episodios, la química entre Reid y Backo funciona como uno de los sostenes del arranque de la trama.

A medida que avanzan las pistas, los sueños y visiones de Carson se vuelven más extraños y abren dudas sobre su estado mental. Esas imágenes, tampoco son siempre veraces y reproducen estereotipos que la propia ficción examina.

Noah Reid y Clark Backo en la serie canadiense 'Yaga', que se emite en HBO Max.
Noah Reid y Clark Backo en la serie canadiense 'Yaga', que se emite en HBO Max.

Hudson Williams interpreta tanto a Henry como a Logan, dos personajes tan arrogantes como misóginos, aunque el actor los diferencia en pantalla. Logan se convierte en la principal incorporación de la adaptación con respecto a la obra original de Sandler.

La serie abre sus capítulos con comentarios de la propia Baba Yaga, además de con versiones en lenguas eslavas de canciones populares. La canción de Alanis Morissette de Season of the Witch funciona como tema oficial de Yaga, una elección que refuerza el tono de brujería y folclore que atraviesa toda la temporada.

Temas Relacionados

TerrorHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Bernardeau gana su primer premio por ‘La bola negra’: un reconocimiento gracias a un papel que podría llevarlo a Hollywood

El actor acaba de recibir el Premio Actúa 2026, que otorga AISGE

Miguel Bernardeau gana su primer premio por ‘La bola negra’: un reconocimiento gracias a un papel que podría llevarlo a Hollywood

‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con inteligencia artificial no convence a quien la ha visto: “Merece ser quemada y escondida para siempre”

El magnate había prometido en reiteradas ocasiones una adaptación “históricamente precisa y fiel al arte de Homero” frente a la película de Christopher Nolan

‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con inteligencia artificial no convence a quien la ha visto: “Merece ser quemada y escondida para siempre”

Si te ha gustado ‘Wildwood’, no te puedes perder esta otra aventura animada con la que empezó su estudio: perfecta para ver en Halloween

Basada en un oscuro relato, esta icónica película dio comienzo a la andadura de Laika hasta llegar al filme que ahora estrena en cines

Si te ha gustado ‘Wildwood’, no te puedes perder esta otra aventura animada con la que empezó su estudio: perfecta para ver en Halloween

Robert Pattinson alaba a Steven Soderbergh por terminar ‘The Batman: Parte II’: “Es muy generoso de su parte”

Tras anunciarse una pausa en la producción después de que Matt Reeves se apartase temporalmente del proyecto para atender asuntos personales, parece que el rodaje por fin vuelve a reanudarse

Robert Pattinson alaba a Steven Soderbergh por terminar ‘The Batman: Parte II’: “Es muy generoso de su parte”

Lori Meyers, la banda ‘indie’ que reniega de las etiquetas: “Ahora mismo no existe la música independiente como tal”

Con ‘Disonancia’, su octavo disco, Lori Meyers explora nuevos sonidos sin renunciar a su personalidad y reivindica la música como espacio de encuentro al margen de las diferencias políticas

Lori Meyers, la banda ‘indie’ que reniega de las etiquetas: “Ahora mismo no existe la música independiente como tal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

Blocus y sus canales de Telegram y cuentas de TikTok ‘infinitos’ para convocar los disturbios: “Mis informantes me dirán tiendas sin azules”

ECONOMÍA

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

DEPORTES

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España