La serie sobre folclore y brujería ideal para ver en Halloween: basada en la figura de Baba Yaga, la hechicera que vivía en una casa con patas de pollo

Tráiler 'Yaga'

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Ha aterrizado en HBO Max una de esas series perfectas para la temporada de Halloween. Se trata de Yaga, basada en la obra de la dramaturga Kat Sandler, una producción canadiense que reinterpreta la figura del folclore eslavo conocida como Baba Yaga, a través de una trama que combina investigación policial y relato sobrenatural.

La trama arranca con la desaparición de Henry Park, heredero de una empresa pesquera, en una pequeña localidad marítima en la que supuestamente nunca pasa nada. Su familia contrata al investigador privado Rapp, interpretado por Noah Reid, que trabaja junto a la agente local Carson, interpretada por Clark Backo.

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Baba Yaga es, en el folclore eslavo, una figura sobrenatural habitualmente anciana y ligada al bosque que vive en una cabaña con patas de pollo que se va desplazando de lugar. La tradición la representa de dos formas opuestas: como villana o como ayudante de otros personajes.

La serie toma ese doble registro como base para construir su misterio y lo traslada a una investigación contemporánea sobre la desaparición, sin abandonar el tono dentro del género fantástico.

Baba Yaga, ¿villana o aliada?

La lista de sospechosos incluye a Logan, compañero de piso de Henry; Geena, propietaria de un restaurante; Lily, hija adolescente de esta; y Pam, ‘expareja’ de Henry descrita como violenta. Además, encontramos a Katherine, una profesora interpretada por Carrie-Anne Moss, la que fuera Trinity en la saga Matrix.

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Katherine concentrará la condición de heroína o ‘antiheroína’ de la historia. Es una mujer de más de cincuenta años que mantiene una vida sexual activa y no pide disculpas por hacer o decir lo que quiere.

Ilustraciones de Ivan Bilibin representan tres escenas del folclore ruso, incluyendo a una joven, un caballero en caballo de fuego y una anciana bruja en el bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personaje resume esa postura de forma directa: “¿Las mujeres? Estamos enfadadas por todo”. La serie conecta esa ira con la invisibilidad de las mujeres de una determinada edad, las cazas de brujas y la manera en que los hombres han narrado históricamente sus vidas.

Sandler evita justificar las decisiones moralmente comprometidas de Katherine o generar simpatía artificial hacia ella. La serie conserva el espíritu de la obra teatral y reproduce buena parte de sus diálogos originales.

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Buena parte de la narración pasa por la perspectiva de Rapp, un recurso que muestra cómo la identidad de Katherine cambia según lo que él necesita que sea, más que según quien es realmente. Carson, en cambio, dispone de mayor capacidad de decisión porque la serie también sigue su punto de vista.

Una investigación policial con elementos de terror

La relación entre ambos investigadores combina enfrentamientos verbales y coqueteos. En los dos primeros episodios, la química entre Reid y Backo funciona como uno de los sostenes del arranque de la trama.

A medida que avanzan las pistas, los sueños y visiones de Carson se vuelven más extraños y abren dudas sobre su estado mental. Esas imágenes, tampoco son siempre veraces y reproducen estereotipos que la propia ficción examina.

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Noah Reid y Clark Backo en la serie canadiense 'Yaga', que se emite en HBO Max.

Hudson Williams interpreta tanto a Henry como a Logan, dos personajes tan arrogantes como misóginos, aunque el actor los diferencia en pantalla. Logan se convierte en la principal incorporación de la adaptación con respecto a la obra original de Sandler.

La serie abre sus capítulos con comentarios de la propia Baba Yaga, además de con versiones en lenguas eslavas de canciones populares. La canción de Alanis Morissette de Season of the Witch funciona como tema oficial de Yaga, una elección que refuerza el tono de brujería y folclore que atraviesa toda la temporada.