Una nueva oportunidad para Zack Snyder tras sus últimos fracasos: Dirigirá este clásico de culto de ciencia ficción de los años 80

Kurt Russell como Snake Plissken, personaje principal de la clásica película de acción de ciencia ficción '1997: Rescate en Nueva York'.

El director Zack Snyder dirigirá uno de los clásicos de la ciencia ficción más originales de los años ochenta escrito y dirigido por el gran cineasta John Carpenter. Se trataría del ‘remake de 1997: Rescate en Nueva York, una película de culto protagonizada por Kurt Russell y ambientado en un futuro distócico.

Según The Hollywood Reporter, el proyecto empezará a buscar compradores en las próximas semanas, en el paso más concreto que ha dado en años para volver al cine. La nueva película no tiene todavía reparto ni fecha de estreno, pero el plan industrial ya está definido: StudioCanal y The Picture Company la llevarán al mercado con la máxima brevedad posible con la intención de lograr un lanzamiento cinematográfico convencional. John Carpenter participa además como productor ejecutivo y controlará, junto al estudio, los derechos de la propiedad.

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La información ha sido adelantada por The Hollywood Reporter, que sitúa la elección del director como la gran novedad de un remake del que se venía hablando desde hace tiempo. La incógnita inmediata pasa ahora por quién asumirá el papel de Serpiente Plissken, el personaje que Kurt Russell convirtió en emblema de la película original.

Qué contaba el original de Carpenter

La cinta de 1981, dirigida por Carpenter, imaginaba un futuro situado en 1997 en el que Manhattan se había transformado en una prisión de máxima seguridad. En ese escenario, Plissken, antiguo héroe militar convertido en convicto, recibía una oferta para recuperar la libertad si conseguía rescatar al presidente de los Estados Unidos tras el secuestro y caída del Air Force One en la isla.

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Snake Plissken, el legendario antihéroe del clásico de ciencia ficción de John Carpenter, 'Escape from New York', encarna la rebeldía y la supervivencia en un mundo distópico.

Según The Hollywood Reporter, Snyder no solo dirigirá el proyecto, sino que también participará en el guion y en la producción. Lo hará junto a Deborah Snyder y Wesley Coller a través de Stone Quarry, mientras Andrew Rona y Alex Heineman producirán para The Picture Company dentro de su acuerdo con StudioCanal.

The Hollywood Reporter aporta además una pista sobre el enfoque creativo que Snyder quiere dar al material. Según el medio, su idea pasa por hacer una película más sucia y física, con abundancia de efectos prácticos y localizaciones, más cerca del tono de su versión de Amanecer de los muertos que del acabado más pulido de sus producciones de superhéroes.

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Un ‘remake’ atascado durante años

El regreso de Serpiente Plissken lleva años atascado en distintos intentos de reactivación. Según The Hollywood Reporter, durante ese proceso llegaron a estar vinculados nombres como Len Wiseman, Brett Ratner, Breck Eisner, Robert Rodriguez, Leigh Whannell o el colectivo Radio Silence, y en una etapa incluso se contempló a Gerard Butler para interpretar al protagonista.

Zack Snyder. REUTERS/Mario Anzuoni

La película original fue un éxito comercial y tuvo una continuación, 2013: Rescate en L.A., estrenada en 1996, también con Carpenter tras la cámara y Russell al frente del reparto. La acogida de esa secuela fue bastante más fría y que su rendimiento económico frenó nuevas entregas, incluida una tercera parte que llegó a plantearse con el título de Escape from Earth.

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Para StudioCanal, el remake forma parte de una estrategia más amplia. The Hollywood Reporter señala que la compañía lo ha convertido en una prioridad y que sus directivos Anna Marsh y Hugh Spearing ya lo mencionaron en su presentación de este año en la CinemaCon, dentro del objetivo de consolidarse como productor de franquicias con marcas como Paddington y o Evil Dead.

Una de las últimas películas de Snyder, 'Rebel Moon' (Netflix)

El movimiento también encaja en un momento de transición para Snyder tras su salida de DC y su ruptura de relaciones con Netflix. Según The Hollywood Reporter, el director está en posproducción de The Last Photograph, un drama independiente ambientado en montañas de América del Sur.

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