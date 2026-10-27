España Cultura

Daisy Edgar-Jones, protagonista de la última versión de ‘Sentido y sensibilidad’, de Jane Austen: “Tras 200 años, sus personajes siguen siendo frescos y reconocibles”

La actriz, a la que conocimos gracias a ‘Normal People’ encabeza el reparto de la nueva adaptación de una de las grandes obras de la literatura y nos habla de su vigencia actual

Una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, 'Sentido y sensibilidad', protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. (Focus Features)
Guardar

La actriz Daisy Edgar-Jones ha tenido una carrera de lo más meteórica, ya que, en tan solo cinco años, se ha situado como uno de los rostros emergentes del nuevo Hollywood y de reclamo de las nuevas generaciones a partir de su participación en la adaptación de Normal People, de Sally Rooney, junto a Paul Mescal.

Después de protagonizar La chica salvaje, el ‘remake’ de Twister e Indomables, Daisy Edgar-Jones se pone al frente de una nueva adaptación de Sentido y sensibilidad, el clásico de Jane Austen que ya había sido adaptado en varias ocasiones (la más famosa, la película de Ang Lee con Kate Winslet y Emma Thompson) y que ahora vuelve a las pantallas de cine inundado de una nueva sensibilidad contemporánea.

PUBLICIDAD

“Creo que el poder de Jane Austen reside en que escribía sobre la experiencia humana. Así que, aunque esos personajes fueron escritos hace 200 años, todos podemos todavía reconocernos en nuestra sociedad. Y, por tanto, se sienten intrínsecamente frescos”, cuenta la actriz en la rueda de prensa de presentación de la película.

Su personaje en ‘Sentido y sensibilidad’

Sentido y sensibilidad cuenta la historia de las hermanas Dashwood (Elinor y Marianne) y su madre, quienes quedarán en una situación económica precaria tras la muerte del padre de la familia. La herencia pasará al hijo barón, nacido fuera del matrimonio, por lo que las mujeres tendrán que abandonar su hogar y mudarse a una modesta granja. A partir de ese momento, tendrán que buscar su lugar en una sociedad que no permite la independencia del género femenino.

PUBLICIDAD

Mientras Elionor (Daisy Edgar-Jones), la mayor, simboliza el “sentido”, la responsabilidad, Marianne (Esmée Creed-Miles), representará la “sensibilidad”, por su carácter impulsivo y pasional.

Daisy Edgar-Jones en 'Sentido y sensibilidad' (Focus Features)
Daisy Edgar-Jones en 'Sentido y sensibilidad' (Focus Features)

La actriz reconoce que siempre había sentido adoración por el personaje que ahora interpreta durante su etapa de crecimiento, pero que la nueva versión le hizo aproximarse más a él. “Me encantó que el guion de Diana Reid permitiera que mi Elinor dejara ver un poco de ferocidad a veces. Porque ella es alguien que, aunque ocupa ese espacio de la sensatez, está llena de pasión y sensibilidad. Simplemente se ha vuelto una persona muy hábil para controlarlas y mantenerlas contenidas. Así que tener esos momentos para desahogarse ha sido realmente emocionante para mí”, cuenta la actriz.

Las dos hermanas en la ficción ya habían trabajado juntas al inicio de sus carreras. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que sentimos un gran cariño la una por la otra”. Cuenta que hubo una escena en concreto que las acercó durante la película, aquella en la que Elinor le hace saber a Marianne que se siente desconsolada. “Recuerdo que cuando estaba con ella pensé: ”Encontré a Elinor, solo podía encontrarla junto a ella". Y fue un momento mágico".

A cargo de la dirección encontramos a Georgia Oakley, que se dio a conocer dentro del cine independiente británico gracias al drama ‘queer’ Blue Jean (2022), por el que consiguió cuatro galardones en los BIFA.

“Georgia nos permitió tener la libertad de jugar un poco e improvisar, como todos esos momentos en los que nos trenzamos el cabello mutuamente y somos muy afectuosas la una con la otra de una manera hermosa”, dice.

Daisy Edgar-Jones y George Mackay en la nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad'
Daisy Edgar-Jones y George Mackay en la nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad'

La actriz recuerda sus conversaciones con la directora sobre los ángulos de cámara adecuados para Elinor. “Es alguien que expresa poco sus palabras, pero mucho a nivel interno, así que cada plano era muy intencional, ya que había que transmitir sus sentimientos más ocultos de forma silenciosa”.

En la película, Elinor vivirá en secreto los sentimientos que profesa hacia Edward Ferrans (George Mackay), el hermano de Fanny Dashwood (Stacy Martin), la mujer de su mediohermano y que representa la vanidad social y la falta de escrúpulos. Ambos se sentirán atraídos, pero tendrán que hacer frente a las imposiciones de la época.

Una versión contemporánea de la obra de Austen

Daisy Edgar-Jones le da mucho valor a cómo se ha trasladado la obra de Austen a 2026. “Es como hoy en Instagram. Cada una intenta dar una versión de sí misma, pero cuando están solas, se sienten tal y como son. También me gusta que se representen a las hermanas Dashwood como bohemias. Son una familia artística. Elinor dibuja y pinta, mientras Marianne toca música. Y la madre celebra la juventud y la libertad de sus hijas de una forma maravillosa. Creo que es una película sobre la resiliencia femenina y cómo superan su situación”.

Para la actriz, el verdadero foco no es la historia de amor, sino la relación entre las mujeres. “Es de lo que estoy más orgullosa, de la hermandad que se crea entre ellas y que se prioriza a sí misma a través de una mirada muy feminista”.

Para ella, convertirse en una heroína de Jane Austen ha sido un sueño. “Pienso en los personajes de Austen como en los de Shakespeare, en el sentido de que cada espectador tiene una interpretación de Hamlet y de Julieta”, cuenta refiriéndose al carácter universal de su obra.

Temas Relacionados

Daisy Edgar-JonesJane AustenActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

El actor ha reemplazado a Alan Richson en ‘Maelstrom’, un thriller de Jaume Collet-Serra definido como ‘La jungla de cristal’ con un huracán

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

La cantante reconoce que “no tenía conciencia” del problema cuando habló de su patrimonio en ‘La Revuelta’ en 2025 y asegura que ha vendido una de las viviendas que tenía alquiladas

Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

Netflix ficha a un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para protagonizar ‘Jotadé’, la miniserie que adapta el bestseller de Santiago Díaz

La plataforma ha anunciado el inicio del rodaje de este thriller de cuatro episodios, que cuenta con José Coronado, Aura Garrido y Jaime Lorente entre sus protagonistas

Netflix ficha a un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para protagonizar ‘Jotadé’, la miniserie que adapta el bestseller de Santiago Díaz

Olga Tokarczuk, la Nobel de Literatura que usa inteligencia artificial para sus libros: “A pesar de los temores, los escritores somos los más aptos para emplear la IA”

La autora polaca recibió múltiples críticas tras defender el potencial creativo de esta tecnología, aunque también advirtió de sus riesgos y negó haberla utilizado en la redacción de sus obras

Olga Tokarczuk, la Nobel de Literatura que usa inteligencia artificial para sus libros: “A pesar de los temores, los escritores somos los más aptos para emplear la IA”

Pedro Almodóvar habla sobre las elecciones del 29-N: “Todos los españoles debemos estar muy preocupados”

El director de cine ha aprovechado la publicación de su libro, ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, para llamar a la movilización del electorado de izquierdas

Pedro Almodóvar habla sobre las elecciones del 29-N: “Todos los españoles debemos estar muy preocupados”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo centra sus esfuerzos de campaña por las protestas en Barcelona y prepara una gira arropado por Ayuso y Albiol: “No será un simple mitin político”

Feijóo centra sus esfuerzos de campaña por las protestas en Barcelona y prepara una gira arropado por Ayuso y Albiol: “No será un simple mitin político”

Feijóo ‘recluta’ a 9 consejeros autonómicos y Vox incluye a un poeta y a la exjefa de prensa de Ortega Smith como independientes al Senado: así quedan las listas definitivas para las elecciones generales

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

ECONOMÍA

Los años en que los jubilados perdieron poder adquisitivo: el mapa de las revalorizaciones de pensiones

Los años en que los jubilados perdieron poder adquisitivo: el mapa de las revalorizaciones de pensiones

La mejora de la economía no llega a los más vulnerables: España escala al quinto puesto de la UE en pobreza severa y los hogares con niños son los más golpeados

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

DEPORTES

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año