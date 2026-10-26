“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

Mobiliario urbano en llamas en Bilbao (@eajpnv()

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Una veintena de personas, entre ellos muchos menores, han sido detenidos esta noche tras los graves altercados que han cometido encapuchados en Bilbao. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que en la ciudad había convocadas manifestaciones y actos de protesta contra un acto de Vito Quiles que finalmente no se ha celebrado, pero los altercados que se han producido después estaban “perfectamente preparados, y eso es un motivo de alarma y de preocupación”.

En declaraciones a ETB, Zupiria ha destacado “la gravedad” de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, “un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos” en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.

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Esta escoria violenta de descerebrados y fanáticos sobran en nuestra sociedad. Llevan horas quemando Bilbao, contenedores, coches, locales… Todo mi apoyo y solidaridad con los vecinos valientes que han intentado pararlos para evitar que quemen su calle y han sido agredidos. La más rotunda condena. Esto no va a quedar impune. Lo tienen que pagar muy caro. — Carlos García (@carlosdavidgf) October 26, 2026

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calificado de “espeluznantes” los altercados protagonizados esta tarde por radicales en la ciudad, de quienes ha dicho que “no son antifascistas; son auténticos fascistas”. Aburto ha condenado “con rotundidad” los altercados y ha hecho hincapié en que “quienes han bebido en fuentes de violencia actúan con violencia”.

El alcalde, en declaraciones distribuidas por el Ayuntamiento, ha considerado a los autores de los altercados una “cuadrilla de embajadores del fascismo, la violencia y el terror” y ha dicho que hay grupos que “no necesitan que nadie venga provocarlos -en referencia al acto del agitador Vito Quiles en Bilbao finalmente cancelado-; se valen por sí solos para sembrar la violencia en la calle”. Aburto ha dicho que quiere “oir hoy alto y claro a esas voces que mas de una vez se han manifestado contra el fascismo para que valoren estos actos espeluznantes, y ha expresado su solidaridad con los comerciantes a los que han saqueado sus tiendas, a quienes han visto arder sus vehículos y a los ciudadanos de Bilbao que han tenido que aguantar una tarde absolutamente horrorosa”.

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Según ha destacado, parece que “alguien está queriendo emular movimientos violentos” que se han vivido en otros lugares de Europa. “Yo no sé si habrá algún grupo local que se haya podido sumar a la organización de estos incidentes, pero creo que expreso el sentir mayoritario de la sociedad vasca cuando digo que esto es inaceptable, que estamos asistiendo a algo que creímos olvidado, con este violencia, y que no estamos dispuestos a aceptar”, ha asegurado.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, muestra una condena institucional ante los altercados e incidentes violentos registrados en el municipio.

A su juicio, se vive “un momento de agitación en toda Europa, también en el Estado español y en Euskadi”. “Ante de esto, por una parte, debemos exigir que la Ertzaintza actúe de acuerdo a la Ley y consiga detener a las personas que provocan estos incidentes y ponerlas en manos de la justicia, pero también todos debemos tener un compromiso claro de condena a este tipo de actos violentos y tener muy claro que no hay fin que justifique el uso de la violencia”, ha subrayado.

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Bingen Zupiria ha apuntado que “hoy es un buena demostración” de ello. “Ha habido grupos que, después de provocar incidentes en la zona de la Universidad de Deusto, y en las cercanías de la ertzain-etxea de Bilbao, se han acercado al centro de la ciudad, a la zona de Indautxu y han saqueado algunos comercios familiares, no de grandes marcas”, ha indicado.

El titular de Seguridad ha manifestado que se tendrá que analizar “la dimensión de los daños” que se han causado en los incidentes “y ver de qué manera se puede dar una respuesta” a los afectados.

Desde el sindicato CNT han afirmado que aún no pueden afirmar quién está detrás de los incidentes de Bilbao. “Lo que sí sabemos es que ni las organizaciones antifascistas convocantes y organizadoras de la respuesta al acto del provocador, ni nuestra militancia, han tenido nada que ver con ellos.Esto es muy preocupante”, han asegurado.

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Información elaborada con información de Europa Press