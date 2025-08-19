Sally Rooney desafía la ley británica con su apoyo a una organización catalogada como terrorista: “Me da igual ser una proscrita”

Sally Rooney posa con su novela más célebre 'Normal People' REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

“Publicaría con gusto esta declaración en un periódico del Reino Unido, pero ahora sería ilegal”. Con esta frase, Sally Rooney dejó en evidencia el alcance de las restricciones legales que enfrenta en Reino Unido tras manifestar su respaldo a Palestine Action, organización que el Gobierno británico ha catalogado como terrorista.

La autora irlandesa, reconocida por novelas como Gente normal e Intermezzo, ha situado su activismo en el centro del debate público al anunciar que destinará parte de los ingresos obtenidos por la venta de sus libros y por las adaptaciones televisivas de la BBC a apoyar a este grupo proscrito.

En un artículo publicado en The Irish Times, Rooney fue explícita: “Quiero dejar claro que tengo la intención de utilizar los ingresos de mi trabajo, así como mi plataforma pública en general, para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio de todas las maneras posibles”. Añadió, además, una declaración de principios: “Me da igual ser una proscrita. Si esto me convierte en partidaria del terrorismo según la ley del Reino Unido, que así sea”.

El Gobierno británico reponde a Sally Rooney

La reacción del Gobierno británico no se hizo esperar. Un portavoz del primer ministro Keir Starmer recordó, según recogió el periódico, que “apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo”.

Desde Downing Street se insistió en que “nadie” debería incurrir en ese tipo de respaldo, subrayando la diferencia entre una protesta legítima y el apoyo a un grupo vetado por la legislación vigente. El portavoz evitó referirse de manera directa a las palabras de Rooney, pero reiteró que la policía está facultada para aplicar la ley en estos casos.

La controversia se produce en un contexto de represión creciente contra quienes manifiestan su apoyo a Palestine Action. Según datos, más de 700 personas han sido detenidas por mostrar respaldo al grupo desde su prohibición.

La escritora irlandesa Sally Rooney

El 9 de agosto, más de 500 manifestantes pacíficos fueron arrestados durante una concentración en la plaza del Parlamento de Londres en defensa de la organización. Ante estos hechos, Rooney expresó su solidaridad con los detenidos y reafirmó su postura: “Me siento obligada a afirmar una vez más que, al igual que los cientos de manifestantes arrestados el fin de semana pasado, yo también apoyo a Palestine Action”.

Qué es Palestine Action

Palestine Action, fundado en 2020, se ha caracterizado por su oposición activa a la guerra en Gaza mediante acciones directas, principalmente dirigidas contra la industria armamentística que, según el grupo, sostiene la ocupación israelí. El Gobierno británico decidió prohibir la organización en julio, después de que sus miembros vandalizaran dos aviones de la Real Fuerza Aérea Británica. Desde entonces, apoyar a Palestine Action constituye un delito penado con hasta 14 años de prisión en virtud de la Ley Antiterrorista del Reino Unido.

La Policía de Reino Unido detiene a 13 nuevas personas por apoyar a la ilegalizada ONG Palestine Action

La postura de Rooney ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta y la libertad de expresión en el Reino Unido, especialmente cuando se trata de causas vinculadas al conflicto palestino-israelí.