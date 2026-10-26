Netflix ficha a un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para protagonizar ‘Jotadé’, el bestseller de Santiago Díaz

Imagen de 'Jotadé', la nueva serie de Netflix basada en el thriller de Santiago Díaz. (Netflix / Tamara Arranz)

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De buscar el amor en un plató de Telecinco a protagonizar una de las nuevas apuestas de ficción de Netflix. Hace 12 años, un joven llamado Isaac Díaz llegaba a Mujeres, hombres y viceversa, primero como pretendiente y después como tronista. Este lunes, Netflix ha anunciado que dará el salto a la interpretación con Jotadé, la miniserie policiaca basada en el bestseller homónimo del escritor y guionista Santiago Díaz. Díaz coliderará el proyecto con grandes rostros de la televisión y el cine de nuestro país, como José Coronado, Javier Gutiérrez y Jaime Lorente, entre muchos otros.

Isaac Díaz se dio a conocer en 2014 como pretendiente de Liz Emiliano en el programa que para entonces todavía presentaba Emma García. Unos meses después, se alzó como tronista, donde permaneció nueve meses hasta que el joven abandonó el trono junto a Triana Ramos tras oficializar su relación. Al año siguiente, durante el verano de 2015, participó en el Pasaporte a la isla, reality también de Telecinco cuyo ganador se alzaba con una plaza garantizada en la siguiente edición de Supervivientes. Se quedó a las puertas. Ahora, más de una década después de su paso por el programa de citas, se pone al frente de una producción de Netflix.

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Así será ‘Jotadé’, la nueva serie de Netflix

Ambientada en Madrid, la ficción sigue los pasos de Jotadé (Díaz), un policía descarado e irreverente a la par que astuto, sincero y leal, y el único agente gitano de su comisaría, que un día recibe el encargo de investigar un crimen brutal en el que se esconde una peligrosa organización criminal.

Imagen de 'Jotadé', la nueva serie de Netflix basada en el thriller de Santiago Díaz. (Netflix / Tamara Arranz)

Basada en la primera entrega de la saga policiaca del guionista y escritor Santiago Díaz, la novela sigue el brutal asesinato de dos hombres que son destripados y arrojados desde un puente de la M-30, y sus restos caen sobre un descapotable que termina precipitándose al Manzanares. Una de sus ocupantes, que resulta ser la hija pequeña del comisario, fallece en el acto, lo que desencadena una investigación contrarreloj en la que el protagonista tendrá que enfrentarse a una peligrosa trama criminal y a su propio pasado.

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El reparto lo completa Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) como Lucía; José Coronado, que interpretará a Hilario Garza; y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. A ellos se suman María de Nati, Alberto Olmo, Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja, Rafaela León, Antonio Zafra y Álvaro Rico, además de una participación especial del ganador de dos premios Goya, Javier Gutiérrez.

Detrás de las cámaras se encuentra Daniel Calparsoro, director de Asalto al Banco Central y Salvador, mientras que el guion corre a cargo de Isa Sánchez y Daniel Corpas. MOD Producciones, responsable de títulos como Crematorio, Los Farad y Las abogadas, produce la serie con Fernando Bovaira y Guillem Vidal-Folch.

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