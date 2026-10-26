Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

La jugadores española Alexia Putellas con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)

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Alexia Putellas ha inscrito su nombre en la historia del fútbol femenino al conquistar su tercer Balón de Oro, un logro que solo una jugadora ha conseguido en toda la historia: Aitana Bonmatí. La futbolista española antes de abandonar este verano el FC Barcelona y aterrizar en el London City, lo ganó todo. Sumó la cuarta Champions del club azulgrana y logró levantar el triplete nacional: Liga F (la séptima consecutiva), la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Unos títulos que la han vuelto a situar en la cima del fútbol femenino.

La futbolista española subió al escenario para recoger el tercer Balón de Oro de su carrera. “Gracias, es un placer está aquí de nuevo. Gracias a France Football y a quienes estimaban que me merecía este premio. No sé qué decir. Enhorabuena a todas las nominadas. Felicitaciones a los otros ganadores y ganadoras. Gracias compañeras que tantas jugadoras del Barça estemos nominadas dice mucho de la temporada que hicimos”, comenzaba la jugadora.

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Después dedicó unas palabras a su ya exequipo el FC Barcelona y a la selección española. “Cualquiera de vosotros podría estar aquí danto este speak ahora mismo. Vivimos momentos increíbles y superamos dificultades en forma de lesiones. Para mí fue un orgullo ser capitana de todas vosotras. Gracias también Pere, a los trabajadores del club. Quiero agradecer a la afición. Gracias por todo el respeto, la estima que me han dado durante 14 años. Gracias al presidente y a la junta directiva. Gracias por estar con el equipo sobre todo cuando más lo necesitaba. Gracias a las compañeras de la selección, cuerpo técnico y presidente. Ganamos la Nations League y logramos el billete al Mundial de Brasil. Vamos a ir a por todo este verano también”.

La futbolista española Alexia Putellas (REUTERS/Bernadett Szabo)

No dudó en dedicar unas palabras a su familia y amigas y a todas las personas que estuvieron a su lado durante su lesión de rodilla. “Es un trofeo por mi trabajo, pero estas personas que tiene un impacto en mi vida, Mi familia, mis amigas. Soy consciente de que si volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Aprendí a volver a andar, a chutar. Cuando más dudas tenía vosotros estabais ahí para quitarme esas dudas y volver a ser la jugadora que soy hoy en día. Para terminar a todos los chicos y chicas de todo el mundo, si te gusta jugar, a jugar. Crees en ti mismo. Si tienes un sueño corre a por ello. Lo más importante es que lo hagas con amor y pasión”.

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Los números de Alexia Putellas

Alexia Putellas cerró su etapa en el FC Barcelona dejando una última muestra de su importancia dentro y fuera del terreno de juego. Después de superar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en 2022, la centrocampista volvió a ofrecer un rendimiento determinante en una temporada en la que el conjunto azulgrana volvió a dominar las competiciones nacionales y conquistó la Champions League. Ahora, la futbolista afronta una nueva etapa en el London City Lionesses, donde encabeza el proyecto de Michele Kang.

Su despedida del Barça puso fin a 14 años vinculada al club azulgrana, una trayectoria en la que se convirtió en una de las grandes figuras de su historia. Antes de emprender su aventura en Inglaterra, Putellas contribuyó a que el equipo levantara la cuarta Copa de Europa de su palmarés. Su aportación en el torneo fue especialmente destacada: firmó siete goles y siete asistencias en once encuentros, registros que la situaron como cuarta máxima goleadora y segunda máxima asistente de la competición. Además, recibió por segunda vez el reconocimiento como mejor jugadora de la Champions League femenina.

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Todos los españoles nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro ya se encuentran en el London Palladium Theatre para vivir el premio más importante del fútbol

El curso también dejó nuevos éxitos en el fútbol español. El Barcelona completó el triplete nacional al conquistar la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. En el campeonato liguero, el equipo prolongó su hegemonía con su séptimo título consecutivo, mientras que la centrocampista terminó las tres competiciones nacionales con un balance de 13 goles. Su influencia no se limitó al fútbol de clubes. Con la selección española, Putellas continuó sumando experiencia y alcanzó los 150 partidos internacionales. La futbolista resultó también importante en el camino de la Roja hacia el Mundial de 2027, cuya clasificación quedó asegurada. España acudirá a la cita con el objetivo de defender el título conquistado anteriormente.

De este modo, la catalana puso punto final a su recorrido en Barcelona después de una campaña repleta de éxitos colectivos y reconocimientos individuales. La recuperación tras su grave lesión quedó atrás y dio paso a una nueva etapa profesional. En Inglaterra, Putellas asume ahora el reto de liderar al London City Lionesses y aportar su experiencia a un proyecto que tiene a Michele Kang al frente.

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