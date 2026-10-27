España

Feijóo ‘recluta’ a 9 consejeros autonómicos y Vox incluye a un poeta y a la exjefa de prensa de Ortega Smith como independientes al Senado: así quedan las listas definitivas para las elecciones generales

Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido

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El poeta gaditano Enrique García Maiquez; el exvicepresidente de Vox en Valencia, José Luis Aguirres, y tres periodistas, entre ellos Alba Moreno, excolaboradora de Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, figuran entre los seis candidatos independientes elegidos por Vox para las listas del PP al Senado.

Este partido ha registrado la relación de sus candidatos a las elecciones generales, entre los que figuran los seis que concurren como independientes a la Cámara Alta, tras un acuerdo con Vox, en sus listas al Senado por Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca.

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Entre ellos están el escritor y poeta Enrique García Maiquez, que se presenta en la lista popular por Cádiz; el exdiputado autonómico valenciano José Luis Aguirre, que concurre por Valencia; y también Alba Moreno, que figura en la candidatura por la isla de Gran Canaria.

Completan esta relación de candidatos independientes el director de Comunicación de la fundación Disenso, Miguel Rovira, en la lista por Castellón; la exjefa de prensa de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Belén Bordils, por Mallorca; y Yeray Suárez, vinculado al partido en Canarias y que concurre por Gran Canaria, según las listas dadas a conocer por el PP este lunes.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026. (Juanma Jiménez - Europa Press)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026. (Juanma Jiménez - Europa Press)

Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido. En cuanto a Baleares, Vox no presentará a nadie en Ibiza ni Menorca, pero Belén Bordils irá de número dos por Mallorca -seguida de Jordi Aguiló y Nerea García como suplentes- y Vicente Tur encabezará la lista de Formentera -con Carolina Tur como suplente-.

Una fórmula que repiten en el archipiélago canario, donde no se presentarán en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma, para concurrir con Alba Moreno de número dos con Yeray Antonio Suárez y María Cristina Aguado de suplente. José Francisco García será el número dos por Tenerife, seguido de Isis María Luque y David Fernández como suplentes.

Es el resultado del acuerdo anunciado este lunes con el PP por el que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza presentarse en esas seis provincias y a cambio los ‘populares’ rechazan presentarse en otras tres.

Finalmente, por la provincia de Cádiz, Enrique García será el número tres con María del Carmen Salas de primera suplente y Agustín Jiménez de segundo.

Una fórmula con la que buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que presentará una sola candidatura con el fin de terminar con la mayoría absoluta que ha regido la Cámara Alta durante esta legislatura.

Feijóo incorpora a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a nueve consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que obliga a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y La Rioja a remodelar sus Gobiernos regionales.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos (de los cuáles nueve son consejeros) y a 236 alcaldes, seis de ellos de capitales de provincia.

En concreto, el líder del PP ha fichado a la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia (Congreso); a la consejera Educación de Castilla y León, María Pardo (Congreso); a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat (Congreso); y a la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García (Congreso).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Salamanca. (David Mudarra/PP)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Salamanca. (David Mudarra/PP)

También forman parte de las listas el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo (Congreso); la consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa (Congreso); el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana (Congreso); e Consejero de Urbanismo y Transportes de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver (Congreso); el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria; y Luis Venancio Martínez Abad (Senado).

Con estas incorporaciones, tienen que hacer remodelaciones en sus Gobiernos regionales Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Murcia) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid). También el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, deberá realizar una crisis de gobierno tras la salida de uno de sus consejeros para ocupar un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

Enrique Santiago irá número en la lista de Frente Amplio por Sevilla

Otra de las novedades que se ha sabido a última hora de este lunes antes de que se cerrar el plazo es que Ee líder del PCE y diputado de IU Enrique Santiago irá como número uno en la lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, según han informado a EFE fuentes de su formación.

El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, (Matias Chiofalo/Europa Press)
El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, (Matias Chiofalo/Europa Press)

Santiago ha ejercido como portavoz de IU dentro del grupo parlamentario Sumar en la actual legislatura tras las elecciones generales de 2023, en las que se presentó como candidato por Córdoba.

En cambio, en las elecciones del próximo 29 de noviembre será el cabeza de lista por Sevilla para el Congreso en la candidatura de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio e impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, que va como número uno por Barcelona al Congreso, y la lista madrileña está encabezada por Emilio Delgado y Tesh Sidi, ambos de Más Madrid, seguidos por el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.

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