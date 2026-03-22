La razón por la que George MacKay evita las franquicias y busca el riesgo en cada papel dentro de Hollywood

George MacKay mantiene su salud mental en Hollywood gracias a métodos interpretativos extremos y técnicas de actuación precisas (REUTERS/Yara Nardi)

George MacKay, Hollywood, método extremo son palabras asociadas inevitablemente a la trayectoria del actor británico. Reconocido por apartarse de las fórmulas habituales y aferrarse a métodos poco convencionales, mantiene el equilibrio gracias a un principio claro: “Me gusta desaparecer en el trabajo”.

Así lo relató en entrevista con Esquire, la edición británica de la revista de tendencias Esquire, donde compartió que el secreto reside en forzarse a ser exacto en cada interpretación, incluso cuando el rodaje impone limitaciones técnicas.

Para conservar la salud mental y profesional en la industria cinematográfica, MacKay opta por sumergirse por completo en cada proyecto y emplear técnicas interpretativas exigentes. El uso de cámaras analógicas, permitiendo solo una o dos tomas, lo conduce a estar totalmente presente, evitando el desgaste de repeticiones y el automatismo.

El actor británico evita el desgaste profesional sumergiéndose por completo en cada proyecto y apostando por técnicas experimentales en sus rodajes (REUTERS/Remo Casilli)

Combina su apuesta por lo experimental con el propósito de mantenerse al margen de fórmulas fáciles, lo que contribuye a preservar su vida personal y su integridad.

La táctica profesional de George MacKay consiste en evitar la rutina y enfrentar decisiones interpretativas complejas, prefiriendo escenarios en los que cada oportunidad frente a la cámara implica desafiar el conformismo. Sobre estas decisiones señala: “Eso te obliga a ser muy preciso en tu trabajo”. Trabajar con film, donde las repeticiones son mínimas, exige una concentración máxima en cada escena.

Cómo elige proyectos y se distancia de las franquicias comerciales

Este modo de enteder la actuación define su carrera. El propio MacKay explicó que al tomar ese tipo de decisiones, se encuentra en una encrucijada que puede marcar su trayectoria durante un tiempo, como ocurrió tras el éxito de 1917. Desde entonces, sus elecciones evitan las franquicias comerciales y se centran en papeles de psicología compleja.

La preferencia de George MacKay por cámaras analógicas y pocas tomas lo obliga a ser exacto en cada interpretación, alejándose del automatismo (Universal Pictures)

Su recorrido artístico comenzó como uno de los Niños Perdidos en Peter Pan. Más adelante, asumió roles de soldados en dramas bélicos, y evolucionó hacia personajes con perfiles psicológicos exigentes, como en Wolf y el thriller Femme.

En The Beast, reemplazó a Gaspard Ulliel en un personaje basado en realidades oscuras. MacKay confesó: “Estaba más nervioso que en mucho tiempo” por ese desafío. En la entrevista a Esquire, reconoció que su tendencia a tomar riesgos complejos es parte de su identidad: “No existe esa urgencia animal respecto al dinero. Eso te permite hacer elecciones experimentales y mantener cierta integridad”.

Asumir proyectos de “alto riesgo” sostiene su reputación y le permite transitar el universo cinematográfico con autenticidad. La toma de riesgos, abordada de manera personal y controlada, lo diferencia del itinerario estándar de la industria.

El peso de la familia y el equilibrio emocional

Su carrera rechaza las franquicias comerciales y prioriza papeles de psicología compleja, consolidando su reputación como actor experimental

El entorno familiar de MacKay y su educación en un colegio privado han sido determinantes para su libertad creativa. Hijo de padres vinculados al teatro, contó siempre con apoyo para desarrollar una carrera singular.

Uno de sus desafíos actuales es conciliar la vida artística y familiar. El propio actor explicó en la entrevista: “Ese es el equilibrio que trato de encontrar ahora: cómo trabajar de la forma que quieres, pero también estar presente para la familia y sus necesidades”. Su pareja, Doone Forsyth, y sus hijos lo acompañaron en Cornwall durante el rodaje de Rose of Nevada, hecho que evidencia la intención del actor de cuidar ambos aspectos.

Nuevos proyectos y una filosofía de aceptación del destino

En 2024, MacKay suma papeles en Broken English—documental sobre la cantante británica Marianne Faithfull—, así como en Cry to Heaven y Sense and Sensibility. Sin dejarse llevar por la urgencia del éxito o la exposición pública, adopta una actitud serena ante el curso de su carrera, convencido de que cada momento, tanto los logros como las dificultades, lo orientan en su desarrollo.

El equilibrio entre vida profesional y familiar es uno de los mayores desafíos para el actor, quien prioriza estar presente para su familia (REUTERS/Mike Blake)

En palabras recogidas por Esquire, el actor destacó que “aceptar las fluctuaciones de la carrera” resultó tanto reconfortante como inquietante. Para MacKay, moverse con decisión entre la incertidumbre, confiar en el aprendizaje de cada etapa y mantener la autenticidad constituyen su mayor logro en la industria cinematográfica.