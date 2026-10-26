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Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

La cantante reconoce que “no tenía conciencia” del problema cuando habló de su patrimonio en ‘La Revuelta’ en 2025 y asegura que ha vendido una de las viviendas que tenía alquiladas

Aitana se presentará el viernes 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, como una de las paradas de su 'Cuarto Azul World Tour' - crédito @aitana/Instagram
Aitana se presentará el viernes 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, como una de las paradas de su 'Cuarto Azul World Tour' - crédito @aitana/Instagram
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Febrero, 2025. Aitana (Sant Climent de Llobregat, 1999) visita La Revuelta con motivo del estreno de Metaformosis, una serie documental de Netflix que originalmente iba a seguir los preparativos de sus dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, previstos, primero para diciembre de 2024 y después para junio del 2025, después de que el Real Madrid cancelara los espectáculos previstos por los problema de ruido. Los cuatro episodios terminaron derivando en un viaje por su salud mental. De eso charló largo y tendido con David Broncano. De eso y de las cuatro viviendas que poseía. “Tengo cuatro casas. En una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas”, comenzó antes de que Broncalo le dijera que las pusiera “a buen precio”.

Las críticas no tardaron en llegar. “¿Ahora en serio Aitana acaba de decir que está especulando con la vivienda en la televisión pública…? “, escribió en X el usuario @nosoyanxo la misma noche del programa. Más de un año y medio después, la cantante de Superestrella, embarcada en una gira mundial con Cuarto Azul, su último disco, ha abordado la polémica en una entrevista que le ha concedido a GQ, en la que ha reconocido su situación de privilegio y ha negado tajantemente especular. “Desde luego puedo decir que no especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca”.

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Aitana y David Broncano en 'La Revuelta' (X/ @LaRevuelta_TVE)
Aitana y David Broncano en 'La Revuelta' (X/ @LaRevuelta_TVE)

”Yo no puedo ignorar algo que nos está haciendo mal a todos, como sociedad y como individuos. Mi privilegio no puede nublar mi empatía”, ha sentenciado la cantante, que suele aprovechar sus redes sociales para compartir injusticias sociales y políticas, entre ellas la situación que asola a Palestina. Y, como no, la crisis de vivienda que asola España desde hace años y que reventó con el desahucio de Maricarmen el pasado septiembre. “Yo lo que quiero es dar altavoz a algo que considero que está pasando y que es injusto. Yo vivo en una situación muy privilegiada. Y tampoco quiero dar un discurso tibio”, ha señalado. “Considero que hay que escuchar a los desfavorecidos, a los que no han podido comprarse una casa y siguen viviendo con sus padres, porque es imposible que accedan a comprarse una casa”.

“Mi privilegio no puede nublar mi empatía”

Por todo ello, la cantante que saltó a la fama con Operación Triunfo 2017 ha querido pronunciarse sobre lo que dijo en el programa con Broncano. A mí también se me ha dicho que soy una especuladora por lo que conté en La Revuelta. Para empezar, era una persona más pequeña y no tenía conciencia de lo que era el tema de la vivienda por aquel entonces. ¡Mala mía! Después de eso pude meterme más a fondo en lo que realmente estaba pasando".

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De aquellas declaraciones a ahora, Aitana ha vendido una de sus casas. “Una de esas casas alquiladas ya la vendí. Las propiedades que pueda tener son únicamente para mi uso personal”, ha señalado durante la entrevista. Excepto una, que ha asegurado que la tiene aún alquilada “con unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mercado a día de hoy”. En septiembre de 2025 se deshizo de su vivienda en Dehesa de la Villa, que compró en 2020 cuando mantenía una relación con Miguel Bernardeau, fue vendida por 1,5 millones de euros. Le costó 700.000.

Aitana desveló en el escenario aspectos desconocidos de su relación y ruptura con Sebastián Yatra durante el concierto de Rosalía en Madrid

Aitana, que actualmente vive en Ciudalcampo, también tiene una casa en Miami valorada en 1,4 millones de euros. “En su momento me compré una casa en Miami para poder trabajar allí, pero tributando siempre en España”. Y ha remarcado que es “únicamente para trabajar y pasar temporadas, pero siempre dentro del límite de días porque yo voy a pagar mis impuestos aquí, en España”. A todo esto hay que sumarle que en 2022 fundó Sop y Oli S.L., una empresa de promoción inmobiliaria con sede en Barcelona y un capital social de más de 670.000 euros, que asegura ahora que “es únicamente” para gestionar sus propiedades.

La cantante también ha querido establecer una diferencia entre tener propiedades para uso personal y acumular viviendas con fines de inversión. “Pero también hay una diferencia entre tener tus viviendas para trabajar o para uso propio, pagando todo lo que tengas que pagar a Hacienda, y luego los fondos buitre, con los que para nada estoy de acuerdo”, ha defendido. Su crítica se extiende a quienes acumulan numerosos inmuebles: “Tampoco estoy de acuerdo con que una persona tenga 10 casas, pero si las tiene, que se le apliquen todos los impuestos que correspondan”.

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